Hotab написав:"Иммунитет после болезни сохраняется годами,а может даже на всю жизнь"(с) Ой+ , или нет?
17 августа Разумков признался, что еще не вакцинировался от коронавируса, сообщает Укринформ. Он сослался на то, что у него есть антитела после перенесенной болезни.
Разумков слабак, що ігнорує ЗСЖ. Я от зараз щодня купаюсь в гірській річці. П.Hotab молодець, вивчає мої дописи, тільки я очевидно цитував з посиланнями, так що авторське право не моє.
Новые исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться как минимум год, а, возможно, и всю жизнь — у людей, которые переболели коронавирусом, а затем вакцинировались против него. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два исследования, опубликованных в журнале Nature и на ресурсе биологических исследований BioRxiv. https://hromadske.ua/ru/posts/uchenye-v ... ogo-imenno
fler написав:Темпи поширення загалом подібні до тих, що були в цей же період минулого року. Я подозреваю, что и табличка та все еще актуальна
Не совсем. В этом прогнозе наконец-то идет разбивка по возрастам 0-17, 18-34, 35-49, 50-64 и 65 и больше и графики сразу стали другими:
Самая высокая заболеваемость и летальность у группы 50-64. За ними – 65+. Не так ли было в прошлом году? Группа 0-17 – такие же низкие показатели, как в 2020. Разве что разложили вам по полочкам 18-49 лет. И что? Где надо удивляться?
Я бы вам не рекомендовал ссылаться на этот сайт по двум причинам
1) Это прогноз, а не реальные результаты:
Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 1–14 вересня 2021 р. «Прогноз РГ-50»
31.08.2021
2) В прогнозе совершенно не рассматривается связь заболеваний и смертности с вакцинацией. Тем более связи между вакцинацией по возрастам и заболеваемостью. Единственное упоминание о вакцинации в статье только в этом предложении
У липні 2021 року загальна смертність не перевищувала середнього рівня 2015–2019 років на тлі широко розгорнутої кампанії вакцинації.
В реке горной не купаюсь, ввиду отсутствия гор. В море вчера. Но память у меня не хуже тех, кто в реках купается.
Ой+ написав:очевидно цитував з посиланнями, так що авторське право не мо
Не-не, это так не работает. Мы сами отвечаем за то, что сюда тащим.
Бросать непроверенные ссылки это дурной тон. Нечистоплотность в работе с информацией. Форма лжи. Если люди с вами общаются, они доверяют вашей информации. Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.
Hotab написав:Бросать непроверенные ссылки это дурной тон. Нечистоплотность в работе с информацией. Форма лжи. Если люди с вами общаются, они доверяют вашей информации. Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.
В сенсі "неперевірені"? Нехай Разумков виставляє претензії Nature і BioRxiv. Тим більше я не раз писав, що знаю особисто людей які вже декілька разів хворіли "смертельним" ковідом, та і в цитаті є "може". Я зараз ризикну сам зробити припущення, що цього сезону побачимо чимало повністю вакцинованих в числі госпіталізованих і навіть (не дай боже) померлих. І що?
А ви там самі коли довакцинуєтесь? А то ні мульйона не буде, ні імунітету.
Hotab написав:Бросать непроверенные ссылки это дурной тон. Нечистоплотность в работе с информацией. Форма лжи. Если люди с вами общаются, они доверяют вашей информации. Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.
В сенсі "неперевірені"? Нехай Разумков виставляє претензії Nature і BioRxiv. Тим більше я не раз писав, що знаю особисто людей які вже декілька разів хворіли "смертельним" ковідом, та і в цитаті є "може". Я зараз ризикну сам зробити припущення, що цього сезону побачимо чимало повністю вакцинованих в числі госпіталізованих і навіть (не дай боже) померлих. І що?
А ви там самі коли довакцинуєтесь? А то ні мульйона не буде, ні імунітету.
Ой+ написав:Нехай Разумков виставляє претензії Nature і BioRxiv.
Каким боком Разумков к тому, что вы нечистоплотную информацию носили нам сюда? Вам и тогда говорили , что это "чес", и сейчас это подтвердилось. А между прочим всякие Будивельныки ваши такие нечестные доклады использовали для своей доказательной базы. А вы эти доклады усердно лайкали.
Ой+ написав:А ви там самі коли довакцинуєте
Я теперь и не знаю. Вы меня своими поступками запутали. Топили о вреде вакцинации , топили о пожизненном иммунитете после болезни, а сами взяли и ширнулись дважды. Я теперь думаю, если такой скользкий человек привился, то мне надо с ним в один ряд вставать, или нет.
Стаття в нейчер про довгостррковий імунітет правильна, але боюсь що для того щоб робити з неї висновки треба розуміти про що саме в ній іде мова. Там досліджувались Т клітини памяті, вони відповідальні за швидку імунну відповідь у разі повторного зараження, а зараженню вони не запобігають. При вакцинації вони теж утворюються. Зараженню запобігає стерилізуючий іммунітет з високими титрами нейтралізуючих антитіл. А їх рівень без повторних інфекцій або бустерної вакцинації з часом знижується.
Наша постоянная рубрика "как в Бергамо" и подрубрика "средняя продолжительность жизни сократится всего-лишь на полгода, даже если вымрут все старички".
прошлом году продолжительность жизни в Италии из-за пандемии COVID-19 сократилась на 1,2 года.
При этом агентство отмечает, что в провинциях Бергамо, Кремоне и Лоди, наиболее пострадавших от коронавируса нового типа, отмеченное сокращение продолжительности жизни составило для мужчин 4,3 года, а для женщин — 4,5 года.
Естественно мы все (или не все, Ой+ ?) понимаем, что речь идёт об ожидаемой средней продолжительности. Так как фактическую измерить пока не предоставляется возможным ввиду наличия миллионов ещё не умерших итальянцев.