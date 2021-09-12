Додано: Пон 13 вер, 2021 11:57

Ой+ написав: Нехай Разумков виставляє претензії Nature і BioRxiv. Нехай Разумков виставляє претензії Nature і BioRxiv.

Ой+ написав: А ви там самі коли довакцинуєте А ви там самі коли довакцинуєте

Каким боком Разумков к тому, что вы нечистоплотную информацию носили нам сюда? Вам и тогда говорили , что это "чес", и сейчас это подтвердилось. А между прочим всякие Будивельныки ваши такие нечестные доклады использовали для своей доказательной базы. А вы эти доклады усердно лайкали.Я теперь и не знаю. Вы меня своими поступками запутали. Топили о вреде вакцинации , топили о пожизненном иммунитете после болезни, а сами взяли и ширнулись дважды. Я теперь думаю, если такой скользкий человек привился, то мне надо с ним в один ряд вставать, или нет.