Власти Израиля готовятся к возможности введения населению четвертой дозы вакцины от коронавируса. Об этом 12 сентября сообщил Bloomberg со ссылкой на гендиректора министерства здравоохранения Израиля, ответственного за вакцинацию населения, Нахмана Эша.

Как отметил Эш в интервью одной из радиостанций, власти Израиля не исключают введение населению четвертой дозы вакцины от коронавируса.

«Мы не знаем, когда это произойдет. Очень надеюсь, что не ранее чем через шесть месяцев, а не так, как было в этот раз. Надеюсь также, что третьей дозы хватит надольше», — сказал Эш.

Он также отметил, что у властей нет договоренности с компанией Pfizer о том, что Израиль будет использовать исключительно вакцину этой фармкомпании. По словам Эша, людям старше 18 лет, получившим первую прививку, сейчас вводят вакцину Moderna.

Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, опубликованным 10 сентября, заболеваемость в Израиле — 6,31%. Более 6 млн израильтян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Более 5,5 млн человек получили две дозы, а более 2,7 млн человек получили три дозы вакцины. Число невакцинированных граждан сейчас составляет около 900 тыс.