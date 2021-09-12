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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3688368936903691>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Нехай Разумков виставляє претензії Nature і BioRxiv.

Каким боком Разумков к тому, что вы нечистоплотную информацию носили нам сюда? Вам и тогда говорили , что это "чес", и сейчас это подтвердилось. А между прочим всякие Будивельныки ваши такие нечестные доклады использовали для своей доказательной базы. А вы эти доклады усердно лайкали.
  Ой+ написав:А ви там самі коли довакцинуєте


Я теперь и не знаю. Вы меня своими поступками запутали. Топили о вреде вакцинации , топили о пожизненном иммунитете после болезни, а сами взяли и ширнулись дважды. Я теперь думаю, если такой скользкий человек привился, то мне надо с ним в один ряд вставать, или нет. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:перепрощую, але про мільйон, то моя забаганка )))


Так як і кажу, що мільйон вже застовбили. Треба пенсію таким хитро..пим до мінімальної урізати. Тоді і мільйони назбираються.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:перепрощую, але про мільйон, то моя забаганка )))

Купание в горной реке не гарантия памяти))
  Ой+ написав:Треба пенсію таким хитро..пим до мінімальної урізати

Мне жаль, что вы не сможете разрулить свое фрустрированное состояние,вызванное моей максимальной пенсией. . Вам не в силах это изменить :lol: ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:20

Стаття в нейчер про довгостррковий імунітет правильна, але боюсь що для того щоб робити з неї висновки треба розуміти про що саме в ній іде мова. Там досліджувались Т клітини памяті, вони відповідальні за швидку імунну відповідь у разі повторного зараження, а зараженню вони не запобігають. При вакцинації вони теж утворюються. Зараженню запобігає стерилізуючий іммунітет з високими титрами нейтралізуючих антитіл. А їх рівень без повторних інфекцій або бустерної вакцинації з часом знижується.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:23

Наша постоянная рубрика "как в Бергамо" и подрубрика "средняя продолжительность жизни сократится всего-лишь на полгода, даже если вымрут все старички".




прошлом году продолжительность жизни в Италии из-за пандемии COVID-19 сократилась на 1,2 года.

При этом агентство отмечает, что в провинциях Бергамо, Кремоне и Лоди, наиболее пострадавших от коронавируса нового типа, отмеченное сокращение продолжительности жизни составило для мужчин 4,3 года, а для женщин — 4,5 года.

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/in-world/v-italii-iz ... -goda.html


Естественно мы все (или не все, Ой+ :lol: ?) понимаем, что речь идёт об ожидаемой средней продолжительности. Так как фактическую измерить пока не предоставляется возможным ввиду наличия миллионов ещё не умерших итальянцев. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:53

  IgA написав:А мне понравилось последнее видео Жолобак, не понимаю как это яма им с нами еще не поделился. Может потому что она уже перестала про ADE вспоминать
https://www.youtube.com/watch?v=eNKTnkFwAGw
на 16.00 уже ведущий ее спрашивает как же так получается что вакцинированные болеют реже и легче, она пытается съехать что статистика в CDC неправильная, а потом тыкает в ланцет, типа там совсем другие данные
тем временем в ланцет согласны с CDC -
https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21)01358-1/fulltext
Вакцины COVID-19 Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech были эффективны в снижении риска заражения SARS-CoV-2 и госпитализации COVID-19 у людей с Delta VOC, но их влияние на инфекцию, по-видимому, было меньше по сравнению с те, у кого есть Alpha VOC. У нас не было достаточного количества госпитализаций, чтобы сравнивать вакцины в этом отношении.
свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы :D

Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:18

  Hotab написав:
  Ромасик написав:я конечно с тобой могу ночами напролет

но факт остается фактом.

Я конечно догадывался, что невменяемый, но чтобы настолько.
Если ты один останешься невакцинированным, а 41 миллион украинцев вакцинированные, то "факт остаётся фактом, что ты будешь любой болезнью болеть меньше, чем группа вакцинированных" и даже смертей в твоей группе ежедневно будет меньше.
Слишком примитивный слив.

И это я уже не говорю, что ты притащил группу 30-39 и на ней попытался доказать , что в целом обществе сейчас больше больных привитых, чем непривитых. Очень дёшево. На такое только ограниченная дисидентская публика ведётся.

ага и я буду опасным для 41 миллиона украинцев.
В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:38

  Ромасик написав:В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим

Ваксы почему-то ошибочно думают, что они не болеют и не разносят вирус, поэтому им якобы можно без масок, дистанции и т.п.

Тем временем:
Власти Израиля готовятся к возможности введения населению четвертой дозы вакцины от коронавируса. Об этом 12 сентября сообщил Bloomberg со ссылкой на гендиректора министерства здравоохранения Израиля, ответственного за вакцинацию населения, Нахмана Эша.
Как отметил Эш в интервью одной из радиостанций, власти Израиля не исключают введение населению четвертой дозы вакцины от коронавируса.
«Мы не знаем, когда это произойдет. Очень надеюсь, что не ранее чем через шесть месяцев, а не так, как было в этот раз. Надеюсь также, что третьей дозы хватит надольше», — сказал Эш.
Он также отметил, что у властей нет договоренности с компанией Pfizer о том, что Израиль будет использовать исключительно вакцину этой фармкомпании. По словам Эша, людям старше 18 лет, получившим первую прививку, сейчас вводят вакцину Moderna.
Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, опубликованным 10 сентября, заболеваемость в Израиле — 6,31%. Более 6 млн израильтян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Более 5,5 млн человек получили две дозы, а более 2,7 млн человек получили три дозы вакцины. Число невакцинированных граждан сейчас составляет около 900 тыс.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-12/israel-preparing-for-possible-fourth-covid-vaccine-dose?srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:ага и я буду опасным для 41 миллиона украинцев.



Смотря с чем ты буш ходить :lol:
И я не о пистолете)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:40

  Hotab написав:Ну и собственно о самой информации,любезно предоставленной Флер и которую она разобрала на цитаты , выписывает в свой блокнотик и надеюсь не пишет их всюду на заборах.
https://stopfake.kz/ru/archives/7766

И что собственно стопфейк разоблачил? Такая же помойка, как украинский.
https://www.welt.de/vermischtes/article ... pften.html

Статья вполне себе нейтральная. Тут скорее можно сказать, что под предлогом необходимости исследований он пытается выбить себе бюджет.
Ромасик
 
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