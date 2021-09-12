Ромасик написав:....... ага и я буду опасным для 41 миллиона украинцев. В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим
Простите, но совершенно не понятно, что Вы хотели сказать?
И да, я ещё несколько дней назад задавал Вам вопрос. Возможно, не заметили. На всякий случай повторю:
Ромасик писал(а): ....
а вы считаете, если бы не локдаун, мы до сих пор бы росли?
Я не знаю. А Вы? Но на мой вопрос Вы не ответили. Какого количества смертей надо ждать, чтобы объявить локдаун? Или "просто жить", пока не потеряем 2/3 населения, как в средневековой Европе от чумы?
Hotab написав:Наша постоянная рубрика "как в Бергамо" и подрубрика "средняя продолжительность жизни сократится всего-лишь на полгода, даже если вымрут все старички".
прошлом году продолжительность жизни в Италии из-за пандемии COVID-19 сократилась на 1,2 года.
При этом агентство отмечает, что в провинциях Бергамо, Кремоне и Лоди, наиболее пострадавших от коронавируса нового типа, отмеченное сокращение продолжительности жизни составило для мужчин 4,3 года, а для женщин — 4,5 года.
Естественно мы все (или не все, Ой+ ?) понимаем, что речь идёт об ожидаемой средней продолжительности. Так как фактическую измерить пока не предоставляется возможным ввиду наличия миллионов ещё не умерших итальянцев.
эту рубрику надо поставить на паузу, пока не объясните, почему в Одессе самое маленькое сокращение.
Ромасик написав:....... ага и я буду опасным для 41 миллиона украинцев. В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим
Простите, но совершенно не понятно, что Вы хотели сказать?
И да, я ещё несколько дней назад задавал Вам вопрос. Возможно, не заметили. На всякий случай повторю:
Ромасик писал(а): ....
а вы считаете, если бы не локдаун, мы до сих пор бы росли?
Я не знаю. А Вы? Но на мой вопрос Вы не ответили. Какого количества смертей надо ждать, чтобы объявить локдаун? Или "просто жить", пока не потеряем 2/3 населения, как в средневековой Европе от чумы?
по первому - ищите с чего начался флейм второе, да не видел. Считаю, что без локдауна было бы тоже самое. Буковель к стати вспомнился)) И я уже говорил, что локдаун - чисто политическое решение, чтобы не воняли с каждого утюга о бездействии. и, пожалуйста, не сравнивайте соплевирус с чумой. Посчитайте хоть % летальности.
Отдохните хорошо, чтоб тут с нами у вас была светлая голова и спокойное морально-психологическое состояние. Может меньше будет обзываний во все несогласные стороны . Ради денег небогатые курортные страны прощают любые шалости. Пользуйтесь этим Потом они сами выгребают. Говорят на Балканах нонче насморк гуляет хорошо.