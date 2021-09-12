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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3688368936903691

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:43

  Ромасик написав:.......
ага и я буду опасным для 41 миллиона украинцев.
В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим

Простите, но совершенно не понятно, что Вы хотели сказать?

И да, я ещё несколько дней назад задавал Вам вопрос. Возможно, не заметили. На всякий случай повторю:
Ромасик писал(а):
....

а вы считаете, если бы не локдаун, мы до сих пор бы росли?


Я не знаю. А Вы?
Но на мой вопрос Вы не ответили.
Какого количества смертей надо ждать, чтобы объявить локдаун?
Или "просто жить", пока не потеряем 2/3 населения, как в средневековой Европе от чумы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Ваксы почему-то ошибочно думают

Ваксы безошибочно считают , глядя на статистику, что они меньше заражаются.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:48

  Hotab написав:Наша постоянная рубрика "как в Бергамо" и подрубрика "средняя продолжительность жизни сократится всего-лишь на полгода, даже если вымрут все старички".




прошлом году продолжительность жизни в Италии из-за пандемии COVID-19 сократилась на 1,2 года.

При этом агентство отмечает, что в провинциях Бергамо, Кремоне и Лоди, наиболее пострадавших от коронавируса нового типа, отмеченное сокращение продолжительности жизни составило для мужчин 4,3 года, а для женщин — 4,5 года.

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/in-world/v-italii-iz ... -goda.html


Естественно мы все (или не все, Ой+ :lol: ?) понимаем, что речь идёт об ожидаемой средней продолжительности. Так как фактическую измерить пока не предоставляется возможным ввиду наличия миллионов ещё не умерших итальянцев. :lol:

эту рубрику надо поставить на паузу, пока не объясните, почему в Одессе самое маленькое сокращение.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:53

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:.......
ага и я буду опасным для 41 миллиона украинцев.
В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим

Простите, но совершенно не понятно, что Вы хотели сказать?

И да, я ещё несколько дней назад задавал Вам вопрос. Возможно, не заметили. На всякий случай повторю:
Ромасик писал(а):
....

а вы считаете, если бы не локдаун, мы до сих пор бы росли?


Я не знаю. А Вы?
Но на мой вопрос Вы не ответили.
Какого количества смертей надо ждать, чтобы объявить локдаун?
Или "просто жить", пока не потеряем 2/3 населения, как в средневековой Европе от чумы?

по первому - ищите с чего начался флейм
второе, да не видел. Считаю, что без локдауна было бы тоже самое. Буковель к стати вспомнился))
И я уже говорил, что локдаун - чисто политическое решение, чтобы не воняли с каждого утюга о бездействии.
и, пожалуйста, не сравнивайте соплевирус с чумой. Посчитайте хоть % летальности.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:57

  Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим

Ваксы почему-то ошибочно думают, что они не болеют и не разносят вирус, поэтому им якобы можно без масок, дистанции и т.п.

издержки легенды 1.0.
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Ваксы почему-то ошибочно думают

Ваксы безошибочно считают , глядя на статистику, что они меньше заражаются.

плацебо не только от короны спасет ;)
главное, тщательно верить.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:15

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим

Ваксы почему-то ошибочно думают, что они не болеют и не разносят вирус, поэтому им якобы можно без масок, дистанции и т.п.

издержки легенды 1.0.
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Ваксы почему-то ошибочно думают

Ваксы безошибочно считают , глядя на статистику, что они меньше заражаются.

плацебо не только от короны спасет ;)
главное, тщательно верить.

+773 соплевирус каждый день. Вот уж 3 месяца ;) тыш 70 только официальных в минус.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:эту рубрику надо поставить на паузу,

Кому надо? Италии, или всему миру? Пока демографы и статисты не разберутся, что там в Одессе? Напишите в Рим, пусть больше не публикуют.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хорватія
Трогір
Тисячі людей.... і жодного в масці
Ресторани працюють, кількість відаідувачів не обмежують, в основному чехи, поляки, німці, ми
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Хорватія
Трогір

Отдохните хорошо, чтоб тут с нами у вас была светлая голова и спокойное морально-психологическое состояние. Может меньше будет обзываний во все несогласные стороны . :)
Ради денег небогатые курортные страны прощают любые шалости. Пользуйтесь этим
Потом они сами выгребают. Говорят на Балканах нонче насморк гуляет хорошо.
Hotab
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Пон 13 вер, 2021 12:45
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