Hotab написав:

Наша постоянная рубрика "как в Бергамо" и подрубрика "средняя продолжительность жизни сократится всего-лишь на полгода, даже если вымрут все старички".прошлом году продолжительность жизни в Италии из-за пандемии COVID-19 сократилась на 1,2 года.При этом агентство отмечает, что в провинциях Бергамо, Кремоне и Лоди, наиболее пострадавших от коронавируса нового типа, отмеченное сокращение продолжительности жизни составило для мужчин 4,3 года, а для женщин — 4,5 года.Подробнее на ПГ:Естественно мы все (или не все, Ой+?) понимаем, что речь идёт об ожидаемой средней продолжительности. Так как фактическую измерить пока не предоставляется возможным ввиду наличия миллионов ещё не умерших итальянцев.