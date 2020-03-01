IgA написав:

Вакцины COVID-19 Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech были эффективны в снижении риска заражения SARS-CoV-2 и госпитализации COVID-19 у людей с Delta VOC, но их влияние на инфекцию, по-видимому, было меньше по сравнению с те, у кого есть Alpha VOC. У нас не было достаточного количества госпитализаций, чтобы сравнивать вакцины в этом отношении.

А мне понравилось последнее видео Жолобак, не понимаю как это яма им с нами еще не поделился. Может потому что она уже перестала про ADE вспоминатьна 16.00 уже ведущий ее спрашивает как же так получается что вакцинированные болеют реже и легче, она пытается съехать что статистика в CDC неправильная, а потом тыкает в ланцет, типа там совсем другие данныетем временем в ланцет согласны с CDC -)01358-1/fulltextсвои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы