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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3690369136923693>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:54

  budivelnik написав:Пропоную поки мене немає створити комусь з ковідістериків графік по формулі
Середня кільсть смертей в добу=сума смертей наростаючим/ тривалість епідемії
Тривалість епідемії=дата суми смертей-01.03.2020
Маю таерду підозру, що шрафік буде рости від 1 на 01.03.2020 до 7 01.08.2021, а далі буде бовтатись між 6 і 8 до моменту поки те що зараз називається епідемія не переназвуть у грип
ПС
Середня кількість смертей в добу приблизно 1800
От і порівняєте 1800 і 8...
ППС
Якщо цей розрахунок проведу я =ковідістерики не повірять
Якщо хтось нейтральниц, або хотаб/лад = то це допоможе зменшити градус ковідістерії, що позитивно аплине в першу чергу на самих членів секти СтрашногоКовіду

Будивельник солнечный удар или хорошая чача? Что за рандом набор цифр?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:09

  stm написав:
  budivelnik написав:Пропоную поки мене немає створити комусь з ковідістериків графік по формулі
Середня кільсть смертей в добу=сума смертей наростаючим/ тривалість епідемії
Тривалість епідемії=дата суми смертей-01.03.2020
Маю таерду підозру, що шрафік буде рости від 1 на 01.03.2020 до 7 01.08.2021, а далі буде бовтатись між 6 і 8 до моменту поки те що зараз називається епідемія не переназвуть у грип
ПС
Середня кількість смертей в добу приблизно 1800
От і порівняєте 1800 і 8...
ППС
Якщо цей розрахунок проведу я =ковідістерики не повірять
Якщо хтось нейтральниц, або хотаб/лад = то це допоможе зменшити градус ковідістерії, що позитивно аплине в першу чергу на самих членів секти СтрашногоКовіду

Будивельник солнечный удар или хорошая чача? Что за рандом набор цифр?

Походу, деменция :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Пропоную поки мене немає

Та ні, займатись дурною роботою крім вас нема бажаючих. А вона дійсно дурна, бо саме зараз launch рокета смертей. Але колись, коли vast majority ширнеться, таки стане звичайним грипом. (прошу всіх вибачення за використання англ., хочу закріпити нові слова).
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:15

  Starikan написав:
  IgA написав:А мне понравилось последнее видео Жолобак, не понимаю как это яма им с нами еще не поделился. Может потому что она уже перестала про ADE вспоминать
https://www.youtube.com/watch?v=eNKTnkFwAGw
на 16.00 уже ведущий ее спрашивает как же так получается что вакцинированные болеют реже и легче, она пытается съехать что статистика в CDC неправильная, а потом тыкает в ланцет, типа там совсем другие данные
тем временем в ланцет согласны с CDC -
https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21)01358-1/fulltext
Вакцины COVID-19 Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech были эффективны в снижении риска заражения SARS-CoV-2 и госпитализации COVID-19 у людей с Delta VOC, но их влияние на инфекцию, по-видимому, было меньше по сравнению с те, у кого есть Alpha VOC. У нас не было достаточного количества госпитализаций, чтобы сравнивать вакцины в этом отношении.
свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы :D

Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются.
Не только из-за нее. Я, например, тоже не вакцинировался. И вроде похоже переболел в марте-апреле, хотя сдавал 2 раза тест: первый раз показал спорный результат, после пересдачи- отрицательный. Но интуитивно я подозреваю, что это был Ковид. И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами. Поэтому пока будем наблюдать за происходящим и вести здоровый образ жизни.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Дубль
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 13 вер, 2021 17:20, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я ж казав
Перш ніж відповідати-спробуйте розуміти
Не доходить-покажіть другу, може він розумніший і пояснить..
Але так випячувати власну неадекватність..
Тому на пальцях
Перше створюєте табличку з 6 стовпчикістовпчик1=#по порядку
Стовпчик2 дата(для першої стрічки=01.03.2₴20,
для стічки366=01.03.2021
Стовпчик3=кільсть смертей від ковіду на дату в стрічці
Стовпчик4=кількість смертей від ковіду наростаючою сумою
Стовпчик5=стовп4/стовп1=середня кількість смертей в добу від початку епідемії

То як в мене деменція- чи в сектантів непрбудна тупість?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:26

  fin написав:Не только из-за нее. Я, например, тоже не вакцинировался. И вроде похоже переболел в марте-апреле, хотя сдавал 2 раза тест: первый раз показал спорный результат, после пересдачи- отрицательный. Но интуитивно я подозреваю, что это был Ковид. И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами. Поэтому пока будем наблюдать за происходящим и вести здоровый образ жизни.

Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин.
Пфайзером медсообщество прививается без проблем.
Скажу больше.
В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:То як в мене деменція

Очень похоже. Но я не специалист в области психиатрии рабочих строительных специальностей.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:43

  antey1969 написав:
  fin написав:И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами.

Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин.
Пфайзером медсообщество прививается без проблем.
Скажу больше.
В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера.


Почему тогда медсообщество не рекламирует и не продвигает вакцинацию? Кроме доктора Комаровского в СМИ очень мало всяких интервью с медиками, где они бы восторгались вакцинами от ковида. Чаще высказываются осторожно и неоднозначно. С глазу на глаз не советуют прямым текстом. Я, конечно, не всех опросила, если что :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:50

  Starikan написав:
  IgA написав:А мне понравилось последнее видео Жолобак
...свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы :D

Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются.


Наши ученые уже привыкли и не обращают внимание на подобные высказывания в их адрес. Они сумлинно продолжают выполнять исследования за те жалкие гроши, которые им платит государство. Мне особенно странно слышать оскорбления в адрес ученых от тех, кто сам занимался наукой, тем более в НАНУ :wink:
Кстати, на днях мне пригодился назоферон, который я купила по рекомендации Жолобак. Низкий поклон ей за это средство, действует бомбезно.
fler
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