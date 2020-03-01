budivelnik написав:Пропоную поки мене немає створити комусь з ковідістериків графік по формулі Середня кільсть смертей в добу=сума смертей наростаючим/ тривалість епідемії Тривалість епідемії=дата суми смертей-01.03.2020 Маю таерду підозру, що шрафік буде рости від 1 на 01.03.2020 до 7 01.08.2021, а далі буде бовтатись між 6 і 8 до моменту поки те що зараз називається епідемія не переназвуть у грип ПС Середня кількість смертей в добу приблизно 1800 От і порівняєте 1800 і 8... ППС Якщо цей розрахунок проведу я =ковідістерики не повірять Якщо хтось нейтральниц, або хотаб/лад = то це допоможе зменшити градус ковідістерії, що позитивно аплине в першу чергу на самих членів секти СтрашногоКовіду
Будивельник солнечный удар или хорошая чача? Что за рандом набор цифр?
budivelnik написав:Пропоную поки мене немає створити комусь з ковідістериків графік по формулі Середня кільсть смертей в добу=сума смертей наростаючим/ тривалість епідемії Тривалість епідемії=дата суми смертей-01.03.2020 Маю таерду підозру, що шрафік буде рости від 1 на 01.03.2020 до 7 01.08.2021, а далі буде бовтатись між 6 і 8 до моменту поки те що зараз називається епідемія не переназвуть у грип ПС Середня кількість смертей в добу приблизно 1800 От і порівняєте 1800 і 8... ППС Якщо цей розрахунок проведу я =ковідістерики не повірять Якщо хтось нейтральниц, або хотаб/лад = то це допоможе зменшити градус ковідістерії, що позитивно аплине в першу чергу на самих членів секти СтрашногоКовіду
Будивельник солнечный удар или хорошая чача? Что за рандом набор цифр?
Та ні, займатись дурною роботою крім вас нема бажаючих. А вона дійсно дурна, бо саме зараз launch рокета смертей. Але колись, коли vast majority ширнеться, таки стане звичайним грипом. (прошу всіх вибачення за використання англ., хочу закріпити нові слова).
IgA написав:А мне понравилось последнее видео Жолобак, не понимаю как это яма им с нами еще не поделился. Может потому что она уже перестала про ADE вспоминать https://www.youtube.com/watch?v=eNKTnkFwAGw на 16.00 уже ведущий ее спрашивает как же так получается что вакцинированные болеют реже и легче, она пытается съехать что статистика в CDC неправильная, а потом тыкает в ланцет, типа там совсем другие данные тем временем в ланцет согласны с CDC - https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21)01358-1/fulltext
Вакцины COVID-19 Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech были эффективны в снижении риска заражения SARS-CoV-2 и госпитализации COVID-19 у людей с Delta VOC, но их влияние на инфекцию, по-видимому, было меньше по сравнению с те, у кого есть Alpha VOC. У нас не было достаточного количества госпитализаций, чтобы сравнивать вакцины в этом отношении.
свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы
Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются.
Не только из-за нее. Я, например, тоже не вакцинировался. И вроде похоже переболел в марте-апреле, хотя сдавал 2 раза тест: первый раз показал спорный результат, после пересдачи- отрицательный. Но интуитивно я подозреваю, что это был Ковид. И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами. Поэтому пока будем наблюдать за происходящим и вести здоровый образ жизни.
Я ж казав Перш ніж відповідати-спробуйте розуміти Не доходить-покажіть другу, може він розумніший і пояснить.. Але так випячувати власну неадекватність.. Тому на пальцях Перше створюєте табличку з 6 стовпчикістовпчик1=#по порядку Стовпчик2 дата(для першої стрічки=01.03.2₴20, для стічки366=01.03.2021 Стовпчик3=кільсть смертей від ковіду на дату в стрічці Стовпчик4=кількість смертей від ковіду наростаючою сумою Стовпчик5=стовп4/стовп1=середня кількість смертей в добу від початку епідемії
То як в мене деменція- чи в сектантів непрбудна тупість?
fin написав:Не только из-за нее. Я, например, тоже не вакцинировался. И вроде похоже переболел в марте-апреле, хотя сдавал 2 раза тест: первый раз показал спорный результат, после пересдачи- отрицательный. Но интуитивно я подозреваю, что это был Ковид. И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами. Поэтому пока будем наблюдать за происходящим и вести здоровый образ жизни.
Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин. Пфайзером медсообщество прививается без проблем. Скажу больше. В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера.
fin написав:И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами.
Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин. Пфайзером медсообщество прививается без проблем. Скажу больше. В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера.
Почему тогда медсообщество не рекламирует и не продвигает вакцинацию? Кроме доктора Комаровского в СМИ очень мало всяких интервью с медиками, где они бы восторгались вакцинами от ковида. Чаще высказываются осторожно и неоднозначно. С глазу на глаз не советуют прямым текстом. Я, конечно, не всех опросила, если что
IgA написав:А мне понравилось последнее видео Жолобак ...свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы
Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются.
Наши ученые уже привыкли и не обращают внимание на подобные высказывания в их адрес. Они сумлинно продолжают выполнять исследования за те жалкие гроши, которые им платит государство. Мне особенно странно слышать оскорбления в адрес ученых от тех, кто сам занимался наукой, тем более в НАНУ Кстати, на днях мне пригодился назоферон, который я купила по рекомендации Жолобак. Низкий поклон ей за это средство, действует бомбезно.