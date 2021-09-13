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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3690369136923693 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47 Мені вже зробили щеплення 64% 30 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 47 Додано: Пон 13 вер, 2021 18:26 fler

За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только "сумлинно" плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник.

Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.

Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 вер, 2021 18:59, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19526 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4472 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 18:53 ЛАД написав: За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник.

Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.

Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки. За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник.Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.



так и есть. а вот те кто остались по большей части занимаются имитацией научной деятельности или за денежку продвигают разные сомнительные идеи и препараты так и есть. а вот те кто остались по большей части занимаются имитацией научной деятельности или за денежку продвигают разные сомнительные идеи и препараты IgA Повідомлень: 684 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 18:57 budivelnik

У Вас непреходящее хамство. Без этого Вы, видимо, разговаривать не умеете.

Первое Ваше предложение было абсолютно невразумительным. Второе - ясно и понятно. Тоже, правда, стоило бы уточнить, что график предлагаете построить для Украины. Или нет?

Но почему Вы предлагаете ограничить дату? Вопрос ещё не закрыт.

Вы могли бы такое предложить, например, и в конце января - первых числах февраля. Тогда шло падение смертности и тоже получился бы "красивый" график. Но потом случился апрель.

Ой, не доглядел! Вы как раз и предложили остановиться на 01.03.2021 (во всяком случае во втором, ясном посте).

Блестяще! Рост смертности в марте-апреле 2021 отбрасываем!

Вы точно перегрелись на пляже.

Я лично строить такой график сегодня не буду, потому что, как любил писать Квестор "ніхто не знає майбутнього". У меня, в отличие от Вас, нет уверенности, что "чаша Сия нас миновала" и не будет очередной вспышки.

Уж не говорю о том, что не вижу смысла в таком графике - в любой день при желании можно разделить число смертей на данный день на число дней и получить среднесуточная смертность.

На сегодня получаем 54360:561=97.

Зачем график? ЛАД 2 Повідомлень: 19526 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4472 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 19:05 ЛАД написав: fler

За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ...

Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.

Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки. За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ...Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.



Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зароботок - идут еще преподавать или в бизнес.

Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже. Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зароботок - идут еще преподавать или в бизнес.Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже. fler

Повідомлень: 2010 З нами з: 07.08.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 735 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3690369136923693 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7718 7145041

ЛОБ Пон 13 вер, 2021 12:45