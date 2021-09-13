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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3690369136923693

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:26

fler
За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только "сумлинно" плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник.
Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.
Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 вер, 2021 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:53

  ЛАД написав:За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник.
Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.
Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.


так и есть. а вот те кто остались по большей части занимаются имитацией научной деятельности или за денежку продвигают разные сомнительные идеи и препараты
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:57

budivelnik
У Вас непреходящее хамство. Без этого Вы, видимо, разговаривать не умеете.
Первое Ваше предложение было абсолютно невразумительным. Второе - ясно и понятно. Тоже, правда, стоило бы уточнить, что график предлагаете построить для Украины. Или нет?
Но почему Вы предлагаете ограничить дату? Вопрос ещё не закрыт.
Вы могли бы такое предложить, например, и в конце января - первых числах февраля. Тогда шло падение смертности и тоже получился бы "красивый" график. Но потом случился апрель.
Ой, не доглядел! Вы как раз и предложили остановиться на 01.03.2021 (во всяком случае во втором, ясном посте).
Блестяще! Рост смертности в марте-апреле 2021 отбрасываем!
Вы точно перегрелись на пляже.
Я лично строить такой график сегодня не буду, потому что, как любил писать Квестор "ніхто не знає майбутнього". У меня, в отличие от Вас, нет уверенности, что "чаша Сия нас миновала" и не будет очередной вспышки.
Уж не говорю о том, что не вижу смысла в таком графике - в любой день при желании можно разделить число смертей на данный день на число дней и получить среднесуточная смертность.
На сегодня получаем 54360:561=97.
Зачем график?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:05

  ЛАД написав:fler
За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ...
Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.
Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.


Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зароботок - идут еще преподавать или в бизнес.
Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже.
fler
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