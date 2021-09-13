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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 36903691369236933694> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47 Мені вже зробили щеплення 64% 30 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 47 Додано: Пон 13 вер, 2021 17:26 fin написав: Не только из-за нее. Я, например, тоже не вакцинировался. И вроде похоже переболел в марте-апреле, хотя сдавал 2 раза тест: первый раз показал спорный результат, после пересдачи- отрицательный. Но интуитивно я подозреваю, что это был Ковид. И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами. Поэтому пока будем наблюдать за происходящим и вести здоровый образ жизни. Не только из-за нее. Я, например, тоже не вакцинировался. И вроде похоже переболел в марте-апреле, хотя сдавал 2 раза тест: первый раз показал спорный результат, после пересдачи- отрицательный. Но интуитивно я подозреваю, что это был Ковид. И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами. Поэтому пока будем наблюдать за происходящим и вести здоровый образ жизни.

Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин.

Пфайзером медсообщество прививается без проблем.

Скажу больше.

В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера. Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин.Пфайзером медсообщество прививается без проблем.Скажу больше.В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера. antey1969 1

Повідомлень: 10808 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1409 раз. Подякували: 3151 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 17:43 antey1969 написав: fin написав: И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами. И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами.

Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин.

Пфайзером медсообщество прививается без проблем.

Скажу больше.

В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера. Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин.Пфайзером медсообщество прививается без проблем.Скажу больше.В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера.



Почему тогда медсообщество не рекламирует и не продвигает вакцинацию? Кроме доктора Комаровского в СМИ очень мало всяких интервью с медиками, где они бы восторгались вакцинами от ковида. Чаще высказываются осторожно и неоднозначно. С глазу на глаз не советуют прямым текстом. Я, конечно, не всех опросила, если что Почему тогда медсообщество не рекламирует и не продвигает вакцинацию? Кроме доктора Комаровского в СМИ очень мало всяких интервью с медиками, где они бы восторгались вакцинами от ковида. Чаще высказываются осторожно и неоднозначно. С глазу на глаз не советуют прямым текстом. Я, конечно, не всех опросила, если что fler

Повідомлень: 2011 З нами з: 07.08.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 735 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 17:50 Starikan написав: IgA написав: А мне понравилось последнее видео Жолобак

...свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы А мне понравилось последнее видео Жолобак...свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы

Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются. Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются.



Наши ученые уже привыкли и не обращают внимание на подобные высказывания в их адрес. Они сумлинно продолжают выполнять исследования за те жалкие гроши, которые им платит государство. Мне особенно странно слышать оскорбления в адрес ученых от тех, кто сам занимался наукой, тем более в НАНУ

Кстати, на днях мне пригодился назоферон, который я купила по рекомендации Жолобак. Низкий поклон ей за это средство, действует бомбезно. Наши ученые уже привыкли и не обращают внимание на подобные высказывания в их адрес. Они сумлинно продолжают выполнять исследования за те жалкие гроши, которые им платит государство. Мне особенно странно слышать оскорбления в адрес ученых от тех, кто сам занимался наукой, тем более в НАНУКстати, на днях мне пригодился назоферон, который я купила по рекомендации Жолобак. Низкий поклон ей за это средство, действует бомбезно. fler

Повідомлень: 2011 З нами з: 07.08.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 735 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 18:26 fler

За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только "сумлинно" плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник.

Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.

Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 вер, 2021 18:59, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19529 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 18:53 ЛАД написав: За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник.

Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.

Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки. За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник.Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.



так и есть. а вот те кто остались по большей части занимаются имитацией научной деятельности или за денежку продвигают разные сомнительные идеи и препараты так и есть. а вот те кто остались по большей части занимаются имитацией научной деятельности или за денежку продвигают разные сомнительные идеи и препараты IgA Повідомлень: 685 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 19:05 ЛАД написав: fler

За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ...

Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.

Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки. За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ...Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.



Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зароботок - идут еще преподавать или в бизнес.

Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже. Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зароботок - идут еще преподавать или в бизнес.Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже. fler

Повідомлень: 2011 З нами з: 07.08.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 735 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 19:18 Ромасик написав: ЛАД написав:

Ромасик

.......

ага и я буду опасным для 41 миллиона украинцев.

В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим



Простите, но совершенно не понятно, что Вы хотели сказать?



И да, я ещё несколько дней назад задавал Вам вопрос. Возможно, не заметили. На всякий случай повторю:

Ромасик писал(а):

....



а вы считаете, если бы не локдаун, мы до сих пор бы росли?



Я не знаю. А Вы?

Но на мой вопрос Вы не ответили.

Какого количества смертей надо ждать, чтобы объявить локдаун?

Или "просто жить", пока не потеряем 2/3 населения, как в средневековой Европе от чумы? .......ага и я буду опасным для 41 миллиона украинцев.В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотримПростите, но совершенно не понятно, что Вы хотели сказать?И да, я ещё несколько дней назад задавал Вам вопрос. Возможно, не заметили. На всякий случай повторю:Я не знаю. АНо на мой вопрос Вы не ответили.Какого количества смертей надо ждать, чтобы объявить локдаун?Или "просто жить", пока не потеряем 2/3 населения, как в средневековой Европе от чумы?

по первому - ищите с чего начался флейм

второе, да не видел. Считаю, что без локдауна было бы тоже самое. Буковель к стати вспомнился))

И я уже говорил, что локдаун - чисто политическое решение, чтобы не воняли с каждого утюга о бездействии.

и, пожалуйста, не сравнивайте соплевирус с чумой. Посчитайте хоть % летальности. по первому - ищите с чего начался флеймвторое, да не видел. Считаю, что без локдауна было бы тоже самое. Буковель к стати вспомнился))И я уже говорил, что локдаун - чисто политическое решение, чтобы не воняли с каждого утюга о бездействии.и, пожалуйста, не сравнивайте соплевирус с чумой. Посчитайте хоть % летальности.

Вы уже в двух соснах путаетесь (или я?)?

Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне. О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.

Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше.



По вопросу о тестировании и уравнивании в правах так и не понял. Вы уже всоснах путаетесь (или я?)?Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне.О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше.По вопросу о тестировании и уравнивании в правах так и не понял. ЛАД 2 Повідомлень: 19529 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 19:30 fler написав: ЛАД написав: fler

За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ...

Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.

Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки. За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ...Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.



Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зар о боток - идут еще преподавать или в бизнес.

Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже. Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зарботок - идут еще преподавать или в бизнес.Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже.

В филологии, возможно.



Совмещать бизнес и науку - не смешите мои тапочки.

И з науки уходят те, кому надо на что-то жить и/или надоело заниматься чепухой и читать о работах, которые их сверстники делают "там".

Те, кому наука не интересна, сейчас туда просто не идут.



О вакцинации Вы проводили опрос учёных? Так же, как и медиков? В филологии, возможно.Совмещать бизнес и науку - не смешите мои тапочки.И з науки уходят те, кому надо на что-то жить и/или надоело заниматься чепухой и читать о работах, которые их сверстники делают "там".Те, кому наука не интересна, сейчас туда просто не идут.О вакцинации Вы проводили опрос учёных? Так же, как и медиков? ЛАД 2 Повідомлень: 19529 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 19:39 Hotab написав: Ой+ написав: П.Hotab молодець П.Hotab молодець

Это по умолчанию.

Ой+ написав: вивчає мої дописи вивчає мої дописи

В реке горной не купаюсь, ввиду отсутствия гор. В море вчера. Но память у меня не хуже тех, кто в реках купается.

. Это по умолчанию.В реке горной не купаюсь, ввиду отсутствия гор. В море вчера. Но память у меня не хуже тех, кто в реках купается.

а скажите, кисель из медуз пропал уже? а скажите, кисель из медуз пропал уже? edvardd

Повідомлень: 6572 З нами з: 20.11.08 Подякував: 114 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 19:40 Ромасик написав: ......

плацебо не только от короны спасет

главное, тщательно верить. ......плацебо не только от короны спасетглавное, тщательно верить.

Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").

Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?

Если даже так, то очень неплохой эффект.

В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться. Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?Если даже так, то очень неплохой эффект.В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться. ЛАД 2 Повідомлень: 19529 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 36903691369236933694> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7718 7150819

ЛОБ Пон 13 вер, 2021 12:45