fin написав:Не только из-за нее. Я, например, тоже не вакцинировался. И вроде похоже переболел в марте-апреле, хотя сдавал 2 раза тест: первый раз показал спорный результат, после пересдачи- отрицательный. Но интуитивно я подозреваю, что это был Ковид. И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами. Поэтому пока будем наблюдать за происходящим и вести здоровый образ жизни.
Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин. Пфайзером медсообщество прививается без проблем. Скажу больше. В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера.
fin написав:И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами.
Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин. Пфайзером медсообщество прививается без проблем. Скажу больше. В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера.
Почему тогда медсообщество не рекламирует и не продвигает вакцинацию? Кроме доктора Комаровского в СМИ очень мало всяких интервью с медиками, где они бы восторгались вакцинами от ковида. Чаще высказываются осторожно и неоднозначно. С глазу на глаз не советуют прямым текстом. Я, конечно, не всех опросила, если что
IgA написав:А мне понравилось последнее видео Жолобак ...свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы
Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются.
Наши ученые уже привыкли и не обращают внимание на подобные высказывания в их адрес. Они сумлинно продолжают выполнять исследования за те жалкие гроши, которые им платит государство. Мне особенно странно слышать оскорбления в адрес ученых от тех, кто сам занимался наукой, тем более в НАНУ Кстати, на днях мне пригодился назоферон, который я купила по рекомендации Жолобак. Низкий поклон ей за это средство, действует бомбезно.
fler За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только "сумлинно" плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник. Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты. Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 вер, 2021 18:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник. Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты. Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.
так и есть. а вот те кто остались по большей части занимаются имитацией научной деятельности или за денежку продвигают разные сомнительные идеи и препараты
ЛАД написав:fler За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ... Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты. Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.
Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зароботок - идут еще преподавать или в бизнес. Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже.
ЛАД написав: Ромасик ....... ага и я буду опасным для 41 миллиона украинцев. В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим
Простите, но совершенно не понятно, что Вы хотели сказать?
И да, я ещё несколько дней назад задавал Вам вопрос. Возможно, не заметили. На всякий случай повторю:
Ромасик писал(а): ....
а вы считаете, если бы не локдаун, мы до сих пор бы росли?
Я не знаю. А Вы? Но на мой вопрос Вы не ответили. Какого количества смертей надо ждать, чтобы объявить локдаун? Или "просто жить", пока не потеряем 2/3 населения, как в средневековой Европе от чумы?
по первому - ищите с чего начался флейм второе, да не видел. Считаю, что без локдауна было бы тоже самое. Буковель к стати вспомнился)) И я уже говорил, что локдаун - чисто политическое решение, чтобы не воняли с каждого утюга о бездействии. и, пожалуйста, не сравнивайте соплевирус с чумой. Посчитайте хоть % летальности.
Вы уже в двух соснах путаетесь (или я?)? Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне. О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили. Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше.
По вопросу о тестировании и уравнивании в правах так и не понял.
ЛАД написав:fler За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ... Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты. Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.
Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зароботок - идут еще преподавать или в бизнес. Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже.
В филологии, возможно.
Совмещать бизнес и науку - не смешите мои тапочки. И з науки уходят те, кому надо на что-то жить и/или надоело заниматься чепухой и читать о работах, которые их сверстники делают "там". Те, кому наука не интересна, сейчас туда просто не идут.
О вакцинации Вы проводили опрос учёных? Так же, как и медиков?
Ромасик написав:...... плацебо не только от короны спасет главное, тщательно верить.
Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает"). Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо? Если даже так, то очень неплохой эффект. В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться.