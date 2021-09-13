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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36903691369236933694>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:26

  fin написав:Не только из-за нее. Я, например, тоже не вакцинировался. И вроде похоже переболел в марте-апреле, хотя сдавал 2 раза тест: первый раз показал спорный результат, после пересдачи- отрицательный. Но интуитивно я подозреваю, что это был Ковид. И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами. Поэтому пока будем наблюдать за происходящим и вести здоровый образ жизни.

Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин.
Пфайзером медсообщество прививается без проблем.
Скажу больше.
В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:43

  antey1969 написав:
  fin написав:И почемуто очень большой процент медработников, учителей отказываются от вакцинации!? Почему? Все не так просто с этими вакцинами.

Медики массово отказывались от индийской (опыт с индийскими медпрепаратами сказывается) и от китайской(наименее эффективной) вакцин.
Пфайзером медсообщество прививается без проблем.
Скажу больше.
В феврале на одном из топовых телеканалов в рамках рекламной акции была проведена онлайн-вакцинация(политиков и медпрофессуры) первой дозой ковишилда. Так впоследствии практически все участники акции получили по две дозы Пфайзера.


Почему тогда медсообщество не рекламирует и не продвигает вакцинацию? Кроме доктора Комаровского в СМИ очень мало всяких интервью с медиками, где они бы восторгались вакцинами от ковида. Чаще высказываются осторожно и неоднозначно. С глазу на глаз не советуют прямым текстом. Я, конечно, не всех опросила, если что :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:50

  Starikan написав:
  IgA написав:А мне понравилось последнее видео Жолобак
...свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы :D

Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются.


Наши ученые уже привыкли и не обращают внимание на подобные высказывания в их адрес. Они сумлинно продолжают выполнять исследования за те жалкие гроши, которые им платит государство. Мне особенно странно слышать оскорбления в адрес ученых от тех, кто сам занимался наукой, тем более в НАНУ :wink:
Кстати, на днях мне пригодился назоферон, который я купила по рекомендации Жолобак. Низкий поклон ей за это средство, действует бомбезно.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:26

fler
За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только "сумлинно" плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник.
Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.
Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 вер, 2021 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:53

  ЛАД написав:За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок или рисовать такие графики, как предлагает будивельник.
Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.
Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.


так и есть. а вот те кто остались по большей части занимаются имитацией научной деятельности или за денежку продвигают разные сомнительные идеи и препараты
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:05

  ЛАД написав:fler
За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ...
Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.
Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.


Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зароботок - идут еще преподавать или в бизнес.
Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:18

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
Ромасик
.......
ага и я буду опасным для 41 миллиона украинцев.
В целом в обществе ваксов меньше тестируют. Так что не нужно делать поспешные выводы. Вот сравняют их в правах с неваксами, тогда на эту статистику и посмотрим

Простите, но совершенно не понятно, что Вы хотели сказать?

И да, я ещё несколько дней назад задавал Вам вопрос. Возможно, не заметили. На всякий случай повторю:
Ромасик писал(а):
....

а вы считаете, если бы не локдаун, мы до сих пор бы росли?


Я не знаю. А Вы?
Но на мой вопрос Вы не ответили.
Какого количества смертей надо ждать, чтобы объявить локдаун?
Или "просто жить", пока не потеряем 2/3 населения, как в средневековой Европе от чумы?

по первому - ищите с чего начался флейм
второе, да не видел. Считаю, что без локдауна было бы тоже самое. Буковель к стати вспомнился))
И я уже говорил, что локдаун - чисто политическое решение, чтобы не воняли с каждого утюга о бездействии.
и, пожалуйста, не сравнивайте соплевирус с чумой. Посчитайте хоть % летальности.

Вы уже в двух соснах путаетесь (или я?)?
Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне. :) О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.
Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше.

По вопросу о тестировании и уравнивании в правах так и не понял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:30

  fler написав:
  ЛАД написав:fler
За те гроши́, которые выделяет государство на исследования (о зарплатах не говорю), можно только плевать в потолок ...
Что-то мало-мальски серьезное делать удается почти исключительно за гранты.
Поэтому молодые учёные массово уезжают на Запад. Или уходят из науки.


Иногда удается и без грантов, на энтузиазме, смотря какая специальность. Из науки уходят те, кому наука не интересна. Такие там не приживаются. Остальные находят дополнительный зароботок - идут еще преподавать или в бизнес.
Однако, вакцинироваться ученые не спешат - ждут, пока появятся нормальные результаты исследований, а не 50х50 или и того хуже.

В филологии, возможно.
:)
Совмещать бизнес и науку - не смешите мои тапочки.
И з науки уходят те, кому надо на что-то жить и/или надоело заниматься чепухой и читать о работах, которые их сверстники делают "там".
Те, кому наука не интересна, сейчас туда просто не идут.

О вакцинации Вы проводили опрос учёных? Так же, как и медиков?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:39

  Hotab написав:
  Ой+ написав:П.Hotab молодець

Это по умолчанию.
  Ой+ написав:вивчає мої дописи

В реке горной не купаюсь, ввиду отсутствия гор. В море вчера. Но память у меня не хуже тех, кто в реках купается.
.

а скажите, кисель из медуз пропал уже?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:40

  Ромасик написав:......
плацебо не только от короны спасет ;)
главное, тщательно верить.

Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").
Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?
Если даже так, то очень неплохой эффект.
В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться. :)
ЛАД
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