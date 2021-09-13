Ромасик, если всё это "соплевирус", то чем Вы объясните:
Отметим, что ограничения Китая по пересечению границы и обязательные карантинные требования для прибывающих в страну являются одними из самых строгих в мире. Китай также ведет отдельный учет симптоматических и бессимптомных случаев, но не вносит бессимптомных носителей вируса в официальный список подтвержденных случаев.
Сегодня получил смс от минздрава Израиля, что с 1 октября 2021 все кто не получил 3-ю прививку будут считаться не вакцинированными и действие зеленого паспорта отменяется. И тут же предлагается заказать очередь на бустерную вакцинацию.
antey1969 написав:[ Максимальные титры должны быть через 2-3 недели. Тест можно делать ради спортивного интереса когда угодно. Но смысл?
Так вот ради спортивного интереса и хочу. А то уже два человека после файзера сказали про отсутствие антител. Хотя это вроде как допустимо. В общем не силен в данной теме, но для себя интересно как организм будет давать отпор вирусу без антител?
Кстати после второй модерны меня сложило на сутки с температурой 39,4. На вторые сутки стабильно 37,5.
Востаннє редагувалось hume в Пон 13 вер, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:[quote=а. Чаще высказываются осторожно и неоднозначно. С глазу на глаз не советуют прямым текстом. Я, конечно, не всех опросила, если что
Опыт общения с некоторыми медиками из областной, без проблем все поставились файзером. Не слышал про отговорки именно от медиков. А вот от разного рода руководства в мау слышал про импотенцию после прививок, там тетки не рекомендовали шутить со всякого рода прививками
В Англии со 2 января по 2 июля 2021 года от коронавируса (COVID-19) умерло 51281 человек; 640 случаев произошло у людей, которые были полностью вакцинированы, включая людей, которые были инфицированы до вакцинации.
Риск смерти от COVID-19 был постоянно ниже для людей, которые получили две вакцинации по сравнению с одной вакцинацией или без вакцинации, о чем свидетельствуют еженедельные стандартизированные по возрасту коэффициенты смертности (ASMR) для смертей, связанных с COVID-19.
«Прорывные случаи» - это случаи, когда инфекция произошла у полностью вакцинированного человека, тогда как мы определяем «прорывную смерть» как смерть от COVID-19, которая произошла у кого-то, кто получил обе дозы вакцины и прошел хотя бы первый положительный результат ПЦР. 14 дней после второй дозы вакцины; Всего со 2 января по 2 июля 2021 года произошло 256 случаев смерти от прорывов.
Binimovich написав:1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса. 2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших это невакцинированные. 3. Нагрузка на стационары приводит к тому, что общество в целом лишается возможности получить адекватную медпомощь. Ведь за последний год умерло много не только ковидных пациентов, но и пациентов с другими патологиями, которые из-за перегруза системы не смогли получить адекватную помощь. Ведь мы не можем направить весь ресурс только на одних, или только на других. А равномерное распределение спасает больше, но и увеличивает потери в каждой из групп. 4. Колоссальные экономические потери. Вакцина стоит дешевле, чем лечение тяжелого случая ковида.
1) не доказано, даже наоборот , если не вакцинированный болеет он имеет высокую температуру и слабость , а значит а) понимает что он болен б) ему чисто физически более тяжело двигаться и лишний раз он никуда не пойдет В свою очередь вакцинированный переносит легко и даже не догадывается что болен ведет более активный способ жизни посещает спортзал ТРЦ кино и прочее ( чего не захочется делать больному) и заражает больше людей 2) нет никакой нагрузки - неделю наблюдал за отделениями Львовской больници скорой помощи наполнение всюду большое отделение КОВИД реанимации ничем не отличается по наполненности от отделения неврологии \ хирурги \ и прочих то есть любое отделение по наполненности более менее равно ковидному по состоянию на сегодня . И напоминаю что обычно госпитализируются только и в основном те кто имеет системные проблемы с состоянием здоровя и если не ковидное заполнит то любое другое аналогично например диабетик первого типа может быть с одинаковой вероятностью и успехом клиентом любого отделения стационара . Если человек сыпется он сыпется от всего . 3) нагрузка на отделение урологии\проктологии офигенное 60 пациентов по состоянию на сегодня из них трое уже в коридоре ( урология это моче-половая система) на 50+ больных на дежурстве одна медсестра ( и из за этого например интервал между уколами\введением лекарств сильно смещается как попало)Если так смотреть то у нас эпидемия по урологии , а не по ковиду . Проблема нагрузки не относиться только исключительно к ковиду . Медсестра имеет ставку 4800 ... при чем тут ковид ? чем по вашему другие инфекции или урология\проктология лучше для медсестры ? 4) тоже высосано из пальца повторюсь число тяжелых случаев ковид не больше чем тяжелых случаев в проктологии \ урологии \ неврологии и сказать что Ковид круто дороже просто так навскидку нельзя . Вакцина не дает гарантии от тяжелого случаю ковида . Эффективность вакцин вопрос очень спорный начинали с двух доз теперь постепенно подоходим к 4м дозам ? это яркий показатель
Igneus написав:Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции. Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД. Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.
Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!
всем медикам как я уже писал пофиг на ковид, для них это такое же отделение как и любое другое ничем не примечательное , еще раз повторю 90-95% персонала ходят без масок , да зав отделением по форме как бы обязан - он ходит , но ему пофиг что подчиненные без масок