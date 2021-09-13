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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3691369236933694>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:54

Ромасик, если всё это "соплевирус", то чем Вы объясните:
Отметим, что ограничения Китая по пересечению границы и обязательные карантинные требования для прибывающих в страну являются одними из самых строгих в мире. Китай также ведет отдельный учет симптоматических и бессимптомных случаев, но не вносит бессимптомных носителей вируса в официальный список подтвержденных случаев.

https://www.9tv.co.il/item/34154
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня получил смс от минздрава Израиля, что с 1 октября 2021 все кто не получил 3-ю прививку будут считаться не вакцинированными и действие зеленого паспорта отменяется. И тут же предлагается заказать очередь на бустерную вакцинацию.

90% израильтян, у которых Covid-19 проходит в тяжелой форме, не прошли вакцинацию
https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107358
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:20

  yama написав:Дамы и господа по вашему мнению когда не вакцинированных будут содержать в гетто и\или концентрационных лагерях и ссылать а Сибирь ( и аналоги) ?
Я думаю осталось 2-3 года . Ваше мнение ?

У нас для начала собираются увольнять без выходного пособия за отказ от вакцинации.
https://detaly.co.il/zakonoproekt-za-ot ... -posobiya/
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:21

  antey1969 написав:[
Максимальные титры должны быть через 2-3 недели. Тест можно делать ради спортивного интереса когда угодно. Но смысл?

Так вот ради спортивного интереса и хочу. А то уже два человека после файзера сказали про отсутствие антител. Хотя это вроде как допустимо. В общем не силен в данной теме, но для себя интересно как организм будет давать отпор вирусу без антител?

Кстати после второй модерны меня сложило на сутки с температурой 39,4. На вторые сутки стабильно 37,5.
Востаннє редагувалось hume в Пон 13 вер, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:31

  fler написав:[quote=а. Чаще высказываются осторожно и неоднозначно. С глазу на глаз не советуют прямым текстом. Я, конечно, не всех опросила, если что :wink:

Опыт общения с некоторыми медиками из областной, без проблем все поставились файзером. Не слышал про отговорки именно от медиков. А вот от разного рода руководства в мау слышал про импотенцию после прививок, там тетки не рекомендовали шутить со всякого рода прививками
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:скажите, кисель из медуз пропал уже?

Синие крупные , как гири пудовые. Вода для купания хорошая.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:09

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation ... d2july2021
В Англии со 2 января по 2 июля 2021 года от коронавируса (COVID-19) умерло 51281 человек; 640 случаев произошло у людей, которые были полностью вакцинированы, включая людей, которые были инфицированы до вакцинации.

Риск смерти от COVID-19 был постоянно ниже для людей, которые получили две вакцинации по сравнению с одной вакцинацией или без вакцинации, о чем свидетельствуют еженедельные стандартизированные по возрасту коэффициенты смертности (ASMR) для смертей, связанных с COVID-19.

«Прорывные случаи» - это случаи, когда инфекция произошла у полностью вакцинированного человека, тогда как мы определяем «прорывную смерть» как смерть от COVID-19, которая произошла у кого-то, кто получил обе дозы вакцины и прошел хотя бы первый положительный результат ПЦР. 14 дней после второй дозы вакцины; Всего со 2 января по 2 июля 2021 года произошло 256 случаев смерти от прорывов.


столбиков в этот раз нету
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:17

  roberto dark написав:
  yama написав:Дамы и господа по вашему мнению когда не вакцинированных будут содержать в гетто и\или концентрационных лагерях и ссылать а Сибирь ( и аналоги) ?

У нас для начала собираются увольнять без выходного пособия за отказ от вакцинации.
https://detaly.co.il/zakonoproekt-za-ot ... -posobiya/

🙄Когда они уже нажрутся? Неудержимая забота о здоровье граждан.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:18

  Binimovich написав:1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса.
2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших это невакцинированные.
3. Нагрузка на стационары приводит к тому, что общество в целом лишается возможности получить адекватную медпомощь. Ведь за последний год умерло много не только ковидных пациентов, но и пациентов с другими патологиями, которые из-за перегруза системы не смогли получить адекватную помощь. Ведь мы не можем направить весь ресурс только на одних, или только на других. А равномерное распределение спасает больше, но и увеличивает потери в каждой из групп.
4. Колоссальные экономические потери. Вакцина стоит дешевле, чем лечение тяжелого случая ковида.

1) не доказано, даже наоборот , если не вакцинированный болеет он имеет высокую температуру и слабость , а значит
а) понимает что он болен
б) ему чисто физически более тяжело двигаться и лишний раз он никуда не пойдет
В свою очередь вакцинированный переносит легко и даже не догадывается что болен ведет более активный способ жизни посещает спортзал ТРЦ кино и прочее ( чего не захочется делать больному) и заражает больше людей
2) нет никакой нагрузки - неделю наблюдал за отделениями Львовской больници скорой помощи наполнение всюду большое отделение КОВИД реанимации ничем не отличается по наполненности от отделения неврологии \ хирурги \ и прочих то есть любое отделение по наполненности более менее равно ковидному по состоянию на сегодня . И напоминаю что обычно госпитализируются только и в основном те кто имеет системные проблемы с состоянием здоровя и если не ковидное заполнит то любое другое аналогично например диабетик первого типа может быть с одинаковой вероятностью и успехом клиентом любого отделения стационара . Если человек сыпется он сыпется от всего .
3) нагрузка на отделение урологии\проктологии офигенное 60 пациентов по состоянию на сегодня из них трое уже в коридоре ( урология это моче-половая система) на 50+ больных на дежурстве одна медсестра ( и из за этого например интервал между уколами\введением лекарств сильно смещается как попало)Если так смотреть то у нас эпидемия по урологии , а не по ковиду . Проблема нагрузки не относиться только исключительно к ковиду . Медсестра имеет ставку 4800 ... при чем тут ковид ? чем по вашему другие инфекции или урология\проктология лучше для медсестры ?
4) тоже высосано из пальца повторюсь число тяжелых случаев ковид не больше чем тяжелых случаев в проктологии \ урологии \ неврологии и сказать что Ковид круто дороже просто так навскидку нельзя . Вакцина не дает гарантии от тяжелого случаю ковида . Эффективность вакцин вопрос очень спорный начинали с двух доз теперь постепенно подоходим к 4м дозам ? это яркий показатель
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:19

  Вкладчик1234 написав:
  Igneus написав:Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.
Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.
Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.

Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!

всем медикам как я уже писал пофиг на ковид, для них это такое же отделение как и любое другое ничем не примечательное , еще раз повторю 90-95% персонала ходят без масок , да зав отделением по форме как бы обязан - он ходит , но ему пофиг что подчиненные без масок
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