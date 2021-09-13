Додано: Пон 13 вер, 2021 21:18

Binimovich написав: 1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса.

2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших это невакцинированные.

3. Нагрузка на стационары приводит к тому, что общество в целом лишается возможности получить адекватную медпомощь. Ведь за последний год умерло много не только ковидных пациентов, но и пациентов с другими патологиями, которые из-за перегруза системы не смогли получить адекватную помощь. Ведь мы не можем направить весь ресурс только на одних, или только на других. А равномерное распределение спасает больше, но и увеличивает потери в каждой из групп.

4. Колоссальные экономические потери. Вакцина стоит дешевле, чем лечение тяжелого случая ковида.

1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса.2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших это невакцинированные.3. Нагрузка на стационары приводит к тому, что общество в целом лишается возможности получить адекватную медпомощь. Ведь за последний год умерло много не только ковидных пациентов, но и пациентов с другими патологиями, которые из-за перегруза системы не смогли получить адекватную помощь. Ведь мы не можем направить весь ресурс только на одних, или только на других. А равномерное распределение спасает больше, но и увеличивает потери в каждой из групп.4. Колоссальные экономические потери. Вакцина стоит дешевле, чем лечение тяжелого случая ковида.

1) не доказано, даже наоборот , если не вакцинированный болеет он имеет высокую температуру и слабость , а значита) понимает что он боленб) ему чисто физически более тяжело двигаться и лишний раз он никуда не пойдетВ свою очередь вакцинированный переносит легко и даже не догадывается что болен ведет более активный способ жизни посещает спортзал ТРЦ кино и прочее ( чего не захочется делать больному) и заражает больше людей2) нет никакой нагрузки - неделю наблюдал за отделениями Львовской больници скорой помощи наполнение всюду большое отделение КОВИД реанимации ничем не отличается по наполненности от отделения неврологии \ хирурги \ и прочих то есть любое отделение по наполненности более менее равно ковидному по состоянию на сегодня . И напоминаю что обычно госпитализируются только и в основном те кто имеет системные проблемы с состоянием здоровя и если не ковидное заполнит то любое другое аналогично например диабетик первого типа может быть с одинаковой вероятностью и успехом клиентом любого отделения стационара . Если человек сыпется он сыпется от всего .3) нагрузка на отделение урологии\проктологии офигенное 60 пациентов по состоянию на сегодня из них трое уже в коридоре ( урология это моче-половая система) на 50+ больных на дежурстве одна медсестра ( и из за этого например интервал между уколами\введением лекарств сильно смещается как попало)Если так смотреть то у нас эпидемия по урологии , а не по ковиду . Проблема нагрузки не относиться только исключительно к ковиду . Медсестра имеет ставку 4800 ... при чем тут ковид ? чем по вашему другие инфекции или урология\проктология лучше для медсестры ?4) тоже высосано из пальца повторюсь число тяжелых случаев ковид не больше чем тяжелых случаев в проктологии \ урологии \ неврологии и сказать что Ковид круто дороже просто так навскидку нельзя . Вакцина не дает гарантии от тяжелого случаю ковида . Эффективность вакцин вопрос очень спорный начинали с двух доз теперь постепенно подоходим к 4м дозам ? это яркий показатель