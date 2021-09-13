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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3692369336943695>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:34

  yama написав:
  antey1969 написав:Вопрос в том, что тестирование у нас в стране за гос счет проводится только если полный "караул", во все остальных случаях МОЗ рекомендует терапевтам отправлять больных на дом "пить чаек с медом".
так аплодирую стоя ! хоть одно умное решение от власти ! все верно делают . Как например носителями клостридии или золотистого стафилококка является большинство населения , но бактериологический посев и тест на чувствительность делают только некоторым в исключительных ( тяжелых) случаях . Ковид по видимому тоже скоро станет таким же "условно патогенным" вирусом как герпес есть почти у всех, а проблемы только у некоторых ( с системными заболеваниями организма). Прививки от " герпеса" есть в РФ правда не знаю одобрены ли в мире где-то еще.

А как вас вообще пустили наблюдать в урологию и ковидное? Прививка от герпеса говорите, ну-ну, прорыв медицины РФ. Вы случаем не из высокого кабинета Белорусского лидера пишете? У него тоже весьма прорывные взгляды на мир вокруг него...
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:38

  antey1969 написав:По поводу эмигрантов.
Был намедни в Германии. Так там никому не приходит в голову снять маску в тех же электричках. Штраф гарантирован.

В Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фото
В Германии тысячи человек вышли на протесты против карантинных ограничений, несмотря на запрет властей проводить акцию. Это привело к столкновениям с полицией, в результате чего задержаны около 600 протестующих, передает ABC News.
https://abcnews.go.com/Health/wireStory ... n-79201999
а почему вы умалчиваете о многотысячных регулярных протестах
столице Германии прошли протесты за и против правительственных ограничений из-за пандемии коронавируса.


Детали: Полиция запретила 9 запланированных на субботу митингов.

Суд принял решение разрешить одну акцию на 500 человек, запланированную на субботу и воскресенье.

Однако тысячи людей проигнорировали запрет и собрались на митинг, чтобы протестовать против правительственных ограничений.

Протестующие двигались берлинскими кварталами Пренцлауэр-Берг и Митте.

В городе было размещено более 20 00 полицейских из-за протестной акции.

По сообщению немецких СМИ, во время митинга в Митте полиция применила перцовый спрей, чтобы разогнать толпу, которая не хотела расходиться после окончания протеста.

В конце концов, толпа уменьшился, когда начался дождь.

Между тем встречный протест с техно-музыкой также собрал многотысячный толпу. Эти демонстранты поддерживают правительственные ограничения для замедления распространения вируса.

Берлинская полиция заявила, что разогнала протестующих, когда толпа стала слишком большой, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Субботние протесты произошли на фоне дебатов в Германии о том, следует ли вводить ограничения для невакцинированных людей, и этот вопрос приобретает все большую актуальность из-за роста количества заражений.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/29/7305336/

то есть в Берлине и Париже ( гуглите сами
+ https://www.trtworld.com/europe/french- ... aris-48632
+ https://www.dw.com/ru/vo-francii-mnogot ... a-59088078 ) доходит до серьезных регулярных многотысячных митингов противников вакцинации и столкновений с полицией !
А так да в электричке вы всех в масочке виделе
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:53

  Starikan написав:
  IgA написав:А мне понравилось последнее видео Жолобак, не понимаю как это яма им с нами еще не поделился. Может потому что она уже перестала про ADE вспоминать
https://www.youtube.com/watch?v=eNKTnkFwAGw
на 16.00 уже ведущий ее спрашивает как же так получается что вакцинированные болеют реже и легче, она пытается съехать что статистика в CDC неправильная, а потом тыкает в ланцет, типа там совсем другие данные
тем временем в ланцет согласны с CDC -
https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21)01358-1/fulltext
Вакцины COVID-19 Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech были эффективны в снижении риска заражения SARS-CoV-2 и госпитализации COVID-19 у людей с Delta VOC, но их влияние на инфекцию, по-видимому, было меньше по сравнению с те, у кого есть Alpha VOC. У нас не было достаточного количества госпитализаций, чтобы сравнивать вакцины в этом отношении.
свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы :D

Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются.
да просто потому что никто не начал опровергать хотя бы с таким же статусом phd ( ну был один сексуально озабоченный ноздрями так даже смешно)
почему коллеги не засмеяли ? не выгнали с позором из "НАН України " ? :shock:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:54

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rmv.2289

Обзор на тему чего стоят природные антитела -

They reported that in more than half of the COVID-19 patients there was an impaired diffusion capacity, lower muscle strength and lung imaging abnormalities


About 74% of participants reported shortness of breath. Physical and mental health deterioration was also reported in the post-COVID-19 participants.


Acute clinical cardiovascular manifestations among hospitalised patients with COVID-19 are ventricular dysfunction, cardiogenic shock, myocardial ischaemia/infarction, acute heart failure, cardiac shock, stress cardiomyopathy, arrhythmias, venous thromboembolism and arterial thrombosis


Acute kidney injury (AKI) risks are associated with COVID-19


Most patients with COVID-19 show mild liver damage and return to normal, targetted hepatoprotective therapy is necessary in patients with severe liver injury.


A meta-analysis on more than 3 million reported global cases conformed that male COVID-19 infected patients had 3 times the odds of requiring the intensive treatment unit admission and higher odds of death compared to women


Peripheral nervous system (PNS) manifestations have also been reported including neuropathic pain, skeletal muscle injury and hyperCKaemia, Guillain-Barré syndrome, cranial polyneuritis, neuromuscular junction disorders, neuro-ophthalmological disorders, neurosensory hearing loss and dysautonomia


По большей части касается только тех у кого были симптомы, но если уж не повезло то здоровье заметно портится.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

мне нравиться мои посты начинают удалять ! я это вижу по тому как пропадают благодарочки ( уменшается их количество ) раньше приходила копия удаленного сообщения на почту , а теперь нет :)
Так вот вопрос Когда по вашему придет время когда антивакцинаторов начнут сгонять в гетто \ концлагеря и отправлять в ссылку в отдаленные места ( типа Сибирь) ? История ведь имеет свойство повторяться раньше были другие поводы теперь Ковид - чем не повод согнать антивакицнаторов в концентрационный лагерь и не отправить их строить новый БАМ \ на атомные рудники \ захоронение ядерных отходов или еще куда ? Думаю еще два три года и к этому плавно придут
Востаннє редагувалось yama в Пон 13 вер, 2021 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:05

  Вкладчик1234 написав:
  Igneus написав:Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.
Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.
Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.

Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!

подтверждаю - прием в стационар и все операции, без тестов на Ковид по состоянию на сегодня
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:07

  yama написав:умаю еще два три года и к этому плавно придут

Не придут, т.к. ковид-вакцинаторы попадают в свою же ловушку: считают, что получили индульгенцию на всё, забивают на всё, - и заражаются, и разносят заразу как в Израиле и т.п.
Пока "анти-вакцинаторы" смеются с них.
Получается: чем больше ковид-вакцинаторов - тем меньше ковид-вакцинаторов


Вот люди уже "начали догадываться":

Члены Конгресса, их сотрудники и сотрудники федеральной судебной системы освобождены от новых требований администрации Байдена по обязательной вакцинации

https://www.newsweek.com/members-congress-staff-exempt-biden-covid-vaccine-mandate-1627859
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 13 вер, 2021 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:13

  yama написав:мне нравиться мои посты начинают удалять ! я это вижу по тому как пропадают благодарочки ( уменшается их количество ) раньше приходила копия удаленного сообщения на почту , а теперь нет :)
Так вот вопрос Когда по вашему придет время когда антивакцинаторов начнут сгонять в гетто \ концлагеря и отправлять в ссылку в отдаленные места ( типа Сибирь) ? История ведь имеет свойство повторяться раньше были другие поводы теперь Ковид - чем не повод согнать антивакицнаторов в концентрационный лагерь и не отправить их строить новый БАМ \ на атомные рудники \ захоронение ядерных отходов или еще куда ? Думаю еще два три года и к этому плавно придут

Яма, будет как в Израиле, Германии, Италии, Франции - без Сибири. Каждые 3 дня ПЦР тест за свой счёт. Еду и лекарства покупать в маске - без ПЦР разрешат :) Вам ничего не угрожает: ресторан замените домашней едой или доставкой глово, кино - Отт сервисом. Будете нормальным современным отшельником. В Сибирь вместо Египта поедете разве что, там тоже есть на что посмотреть и варежки уже ребенку купили ж...
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:14

  yama написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Igneus написав:Кстати, в поликлинике госпиталя отделение для КОВИД-пациентов почти ликвидировано и его остатки в количестве до 10 кабинетов можно с трудом отыскать в ее левой секции.
Прежние указатели на улице перед поликлиникой о ее разделе между пациентами с КОВИД и без него убраны. Персонал поликлиники в специальных костюмах с термометрами, который раньше стоял на входах, переведен внутрь помещения уже в обычных халатах и за столы, и только опрашивает пациентов о наличии симптомов КОВИД.
Наконец, обязательное тестирование на КОВИД перед специальными процедурами (УЗИ, томография, эндоскопия) отменено.

Вопиющее ковид-диссидентство, да ещё от "специалистов"-медиков!

подтверждаю - прием в стационар и все операции, без тестов на Ковид по состоянию на сегодня

Госпіталізація проводиться у робочі дні з 9-30 до 15-30 годин у приймальному відділі Інституту.
Увага! Інститут приймає без направлень!
Тест ІФА або ПЛР на Covid-19 повинен бути на руках. Тест придатний протягом 12 днів.
https://unci.org.ua/gospitalizatsiya-hvoryh/

Проверяют первым из всех анализов при госпитализации.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:19

  Hotab написав:
  edvardd написав:скажите, кисель из медуз пропал уже?

Синие крупные , как гири пудовые. Вода для купания хорошая.

Хорошая, но войти сложно:

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