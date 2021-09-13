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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:43
edvardd , Так плохо не было. Такое припоминаю ранее, но сейчас нет.
Но я едва ли не первый раз съездил на наше мире в этом году. Второй , вернее. Нечего там делать. Лучше раз за лето на пару недель на Балканы, или как компромисс в Бургас. И меньше видеть вильнолюдя. Вчера ж тоже на Паджеро выехало прям к воде в режиме "смотри как я могу". Мерзко.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 23:40
ЛАД написав:
Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне.
О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.
Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше.
кто не знал?
по локдаунах есть понятие эпидемпорога. Точнее было. Сейчас эпидемологией занимается кто либо только не эпидемиологи.
О правах то было не вам, не поняли то и лан, вы вроде такой хней не страдаете.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 23:41
ЛАД написав: Ромасик написав:
......
плацебо не только от короны спасет
главное, тщательно верить.
Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").
Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?
Если даже так, то очень неплохой эффект.
В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться.
легенда 1.0: файзер защищает от ковида на 95%
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