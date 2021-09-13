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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3692369336943695

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:43

edvardd , Так плохо не было. Такое припоминаю ранее, но сейчас нет.

Но я едва ли не первый раз съездил на наше мире в этом году. Второй , вернее. Нечего там делать. Лучше раз за лето на пару недель на Балканы, или как компромисс в Бургас. И меньше видеть вильнолюдя. Вчера ж тоже на Паджеро выехало прям к воде в режиме "смотри как я могу". Мерзко.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 23:40

  ЛАД написав:Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне. :) О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.
Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше.

кто не знал?
по локдаунах есть понятие эпидемпорога. Точнее было. Сейчас эпидемологией занимается кто либо только не эпидемиологи.
О правах то было не вам, не поняли то и лан, вы вроде такой хней не страдаете.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 23:41

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:......
плацебо не только от короны спасет ;)
главное, тщательно верить.

Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").
Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?
Если даже так, то очень неплохой эффект.
В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться. :)

легенда 1.0: файзер защищает от ковида на 95%
Ромасик
 
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