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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3692369336943695 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47 Мені вже зробили щеплення 64% 30 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 47 Додано: Пон 13 вер, 2021 22:43 edvardd , Так плохо не было. Такое припоминаю ранее, но сейчас нет.



Но я едва ли не первый раз съездил на наше мире в этом году. Второй , вернее. Нечего там делать. Лучше раз за лето на пару недель на Балканы, или как компромисс в Бургас. И меньше видеть вильнолюдя. Вчера ж тоже на Паджеро выехало прям к воде в режиме "смотри как я могу". Мерзко. Hotab

Повідомлень: 4663 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1355 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 23:40 ЛАД написав: Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне. О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.

Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше. Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне.О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше.

кто не знал?

по локдаунах есть понятие эпидемпорога. Точнее было. Сейчас эпидемологией занимается кто либо только не эпидемиологи.

О правах то было не вам, не поняли то и лан, вы вроде такой хней не страдаете. кто не знал?по локдаунах есть понятие эпидемпорога. Точнее было. Сейчас эпидемологией занимается кто либо только не эпидемиологи.О правах то было не вам, не поняли то и лан, вы вроде такой хней не страдаете. Ромасик Повідомлень: 2920 З нами з: 30.03.15 Подякував: 576 раз. Подякували: 248 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 23:41 ЛАД написав: Ромасик написав: ......

плацебо не только от короны спасет

главное, тщательно верить. ......плацебо не только от короны спасетглавное, тщательно верить.

Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").

Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?

Если даже так, то очень неплохой эффект.

В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться. Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?Если даже так, то очень неплохой эффект.В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться.

легенда 1.0: файзер защищает от ковида на 95% легенда 1.0: файзер защищает от ковида на 95% Ромасик Повідомлень: 2920 З нами з: 30.03.15 Подякував: 576 раз. Подякували: 248 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3692369336943695 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 13 вер, 2021 12:45