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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3693369436953696> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47 Мені вже зробили щеплення 64% 30 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 7 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 5 Всього голосів : 47 Додано: Пон 13 вер, 2021 22:43 edvardd , Так плохо не было. Такое припоминаю ранее, но сейчас нет.



Но я едва ли не первый раз съездил на наше мире в этом году. Второй , вернее. Нечего там делать. Лучше раз за лето на пару недель на Балканы, или как компромисс в Бургас. И меньше видеть вильнолюдя. Вчера ж тоже на Паджеро выехало прям к воде в режиме "смотри как я могу". Мерзко. Hotab

Повідомлень: 4663 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1355 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 23:40 ЛАД написав: Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне. О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.

Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше. Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне.О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше.

кто не знал?

по локдаунах есть понятие эпидемпорога. Точнее было. Сейчас эпидемологией занимается кто либо только не эпидемиологи.

О правах то было не вам, не поняли то и лан, вы вроде такой хней не страдаете. кто не знал?по локдаунах есть понятие эпидемпорога. Точнее было. Сейчас эпидемологией занимается кто либо только не эпидемиологи.О правах то было не вам, не поняли то и лан, вы вроде такой хней не страдаете. Ромасик Повідомлень: 2921 З нами з: 30.03.15 Подякував: 576 раз. Подякували: 248 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 23:41 ЛАД написав: Ромасик написав: ......

плацебо не только от короны спасет

главное, тщательно верить. ......плацебо не только от короны спасетглавное, тщательно верить.

Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").

Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?

Если даже так, то очень неплохой эффект.

В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться. Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?Если даже так, то очень неплохой эффект.В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться.

легенда 1.0: файзер защищает от ковида на 95% легенда 1.0: файзер защищает от ковида на 95% Ромасик Повідомлень: 2921 З нами з: 30.03.15 Подякував: 576 раз. Подякували: 248 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 вер, 2021 23:48 Starikan написав: IgA написав: А мне понравилось последнее видео Жолобак, не понимаю как это яма им с нами еще не поделился. Может потому что она уже перестала про ADE вспоминать

https://www.youtube.com/watch?v=eNKTnkFwAGw

на 16.00 уже ведущий ее спрашивает как же так получается что вакцинированные болеют реже и легче, она пытается съехать что статистика в CDC неправильная, а потом тыкает в ланцет, типа там совсем другие данные

тем временем в ланцет согласны с CDC -

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21 )01358-1/fulltext

Вакцины COVID-19 Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech были эффективны в снижении риска заражения SARS-CoV-2 и госпитализации COVID-19 у людей с Delta VOC, но их влияние на инфекцию, по-видимому, было меньше по сравнению с те, у кого есть Alpha VOC. У нас не было достаточного количества госпитализаций, чтобы сравнивать вакцины в этом отношении. свои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы А мне понравилось последнее видео Жолобак, не понимаю как это яма им с нами еще не поделился. Может потому что она уже перестала про ADE вспоминатьна 16.00 уже ведущий ее спрашивает как же так получается что вакцинированные болеют реже и легче, она пытается съехать что статистика в CDC неправильная, а потом тыкает в ланцет, типа там совсем другие данныетем временем в ланцет согласны с CDC -)01358-1/fulltextсвои же бредни она подтверджает статьями мохнатых 60 годов, чтобы поверить само существование которых нужен поход в библиотеку. еще бы на работы Гиппократа сослалась бы

Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются. Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются.

Если вы не заметили, то все вопросы ведущего были с подколом в виде разоблачения фейков. То с чем там ваксы не согшласны? С падением иммунитета после вакцинации? С тем, что организм получает стресс после вакцинации? С эпидемпорогом или плацебо?

Не понял, что там Ланцет опроверг, кроме "по видимому" и "недостаточно госпитализаций". Может им почитать литературу 60 годов и потренироваться на морских свинках, перед тем, как переходить к тестам на людях? Если вы не заметили, то все вопросы ведущего были с подколом в виде разоблачения фейков. То с чем там ваксы не согшласны? С падением иммунитета после вакцинации? С тем, что организм получает стресс после вакцинации? С эпидемпорогом или плацебо?Не понял, что там Ланцет опроверг, кроме "по видимому" и "недостаточно госпитализаций". Может им почитать литературу 60 годов и потренироваться на морских свинках, перед тем, как переходить к тестам на людях? Ромасик Повідомлень: 2921 З нами з: 30.03.15 Подякував: 576 раз. Подякували: 248 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 00:10 hume написав: .....

А вот от разного рода руководства в мау слышал про импотенцию после прививок, там тетки не рекомендовали шутить со всякого рода прививками .....А вот от разного рода руководства в мау слышал про импотенцию после прививок, там тетки не рекомендовали шутить со всякого рода прививками

Даже в свои семьдесят такого не заметил. Даже в свои семьдесят такого не заметил. ЛАД 2 Повідомлень: 19535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 00:22 yama написав: Starikan написав: .....

Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются. .....Вот из-за таких сетевых мерзавок люди и не вакцинируются. да просто потому что никто не начал опровергать хотя бы с таким же статусом phd ( ну был один сексуально озабоченный ноздрями так даже смешно)

почему коллеги не засмеяли ? не выгнали с позором из "НАН України " ? да просто потому что никто не начал опровергать хотя бы с таким же статусом phd ( ну был один сексуально озабоченный ноздрями так даже смешно)

Потому что серьезным людям не хочется/лень связываться. Знаете, не трожь ..., вонять не будет.

Выгонять из "НАН Украины" опять же достаточно сложно, к тому же она не академик никакой академии. А выгонять с работы ... Да сидит она себе, ковыряется в каком-то узеньком вопросике и никому не мешает.

А кто это "сексуально озабоченный ноздрями"? Потому что серьезным людям не хочется/лень связываться. Знаете, не трожь ..., вонять не будет.Выгонять из "НАН Украины" опять же достаточно сложно, к тому же она не академик никакой академии. А выгонять с работы ... Да сидит она себе, ковыряется в каком-то узеньком вопросике и никому не мешает.А кто это "сексуально озабоченный ноздрями"? ЛАД 2 Повідомлень: 19535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 00:26 Ромасик написав: Не понял, что там Ланцет опроверг, кроме "по видимому" и "недостаточно госпитализаций". Не понял, что там Ланцет опроверг, кроме "по видимому" и "недостаточно госпитализаций".



Вакцины COVID-19 Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech были эффективны в снижении риска заражения SARS-CoV-2 и госпитализации COVID-19



Вам знакомо значение слова эффективны? Может про госпитализацию и риск заражения непонятно? Про недостаточно госпитализаций это они про сравнение вакцин, даже в гугл переводе это понятно, не пытайтесь выглядеть глупее чем на самом деле.



https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation ... d2july2021



После начала вакцинации в Британии от коронавируса умерло 38964 человек невакцинированых, 11674 - после одной дозы и только 640 - после полной вакцинации. Как же так получилось если эффективность 50 на 50? Можете пошутить если правдоподобного объяснения нет, только не молчите Вам знакомо значение слова эффективны? Может про госпитализацию и риск заражения непонятно? Про недостаточно госпитализаций это они про сравнение вакцин, даже в гугл переводе это понятно, не пытайтесь выглядеть глупее чем на самом деле.После начала вакцинации в Британии от коронавируса умерло 38964 человек невакцинированых, 11674 - после одной дозы и только 640 - после полной вакцинации. Как же так получилось если эффективность 50 на 50? Можете пошутить если правдоподобного объяснения нет, только не молчите IgA Повідомлень: 687 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 01:09 Del повтор. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 14 вер, 2021 01:43, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 01:18 yama написав: ......

1) не доказано, даже наоборот , если не вакцинированный болеет он имеет высокую температуру и слабость , а значит ... ......1) не доказано, даже наоборот , если не вакцинированный болеет он имеет высокую температуру и слабость , а значит ...

Попали в молоко. Как известно и здесь об этом часто пишут, большинство болеет легко или вообще бессимптомно.



2) нет никакой нагрузки - неделю наблюдал за отделениями Львовской больници скорой помощи наполнение всюду большое отделение КОВИД реанимации ничем не отличается по наполненности от отделения неврологии \ хирурги \ и прочих то есть любое отделение по наполненности более менее равно ковидному по состоянию на сегодня .

В этом пункте выделил главные слова. Так сегодня и заболеваемость низкая. В марте-апреле было не так. Хорошо бы так, как сегодня, было и дальше. Но такой уверенности нет.



Если человек сыпется он сыпется от всего .

Оно-то так. Но чтобы человек "посыпался", нужен толчок. И ковид такой толчок даёт. Кроме того, ковидом (так же, как и гриппом или др.) заболевают не только люди, имеющие хронические болезни, но и вполне здоровые. А последствия хорошо названы в цитатах, приведенных IgA.



3) нагрузка на отделение урологии\проктологии офигенное ....

Если так смотреть то у нас эпидемия по урологии , а не по ковиду . Проблема нагрузки не относиться только исключительно к ковиду .

Вы правы. Это проблема общая для всей медицины.

Разница только а том, что урологические болезни в основном не заразные ( конечно, кроме венерологии, но это отдельная песня) и нагрузка более-менее равномерная. При ковиде, как и при др. инфекционных болезнях, бывают пиковые нагрузки, резко отличающиеся от обычных.





Медсестра имеет ставку 4800 ... при чем тут ковид ? чем по вашему другие инфекции или урология\проктология лучше для медсестры ?

В проктологии медсестра не рискует заразиться геморроем.

Другие инфекции особо ничем не отличаются, но мы уже отвыкли от эпидемий. Кроме привычного гриппа.



4) тоже высосано из пальца повторюсь число тяжелых случаев ковид не больше чем тяжелых случаев в проктологии \ урологии \ неврологии

Вы все время пытаетесь перевести разговор на другие болезни. Но никто не утверждает, что их не надо лечить. Но пиковых нагрузок они не создают.



сказать что Ковид круто дороже просто так навскидку нельзя . Вакцина не дает гарантии от тяжелого случаю ковида . Эффективность вакцин вопрос очень спорный начинали с двух доз теперь постепенно подоходим к 4м дозам ? это яркий показатель

Не буду спорить, дороже ли ковид других болезней. Но Binimovich говорил не об этом. Он писал, что вакцинирование от ковида дешевле лечения ковида.

К 4 дозам пока не подходим, Вы торопитесь. Но количество доз не свидетельствует об эффективности вакцины. Здесь приводились примеры столбняка, Faceless приводил таблицу прививок, где было видно, что часто прививки делаются не одной дозой, бывает и 4, и 5, и 6, и, кажется, даже 7 раз. Попали в молоко. Как известно и здесь об этом часто пишут, большинство болеет легко или вообще бессимптомно.В этом пункте выделил главные слова. Так сегодня и заболеваемость низкая. В марте-апреле было не так. Хорошо бы так, как сегодня, было и дальше. Но такой уверенности нет.Оно-то так. Но чтобы человек "посыпался", нужен толчок. И ковид такой толчок даёт. Кроме того, ковидом (так же, как и гриппом или др.) заболевают не только люди, имеющие хронические болезни, но и вполне здоровые. А последствия хорошо названы в цитатах, приведенныхВы правы. Это проблема общая для всей медицины.Разница только а том, что урологические болезни в основном не заразные ( конечно, кроме венерологии, но это отдельная песня) и нагрузка более-менее равномерная. При ковиде, как и при др. инфекционных болезнях, бывают пиковые нагрузки, резко отличающиеся от обычных.В проктологии медсестра не рискует заразиться геморроем.Другие инфекции особо ничем не отличаются, но мы уже отвыкли от эпидемий. Кроме привычного гриппа.Вы все время пытаетесь перевести разговор на другие болезни. Но никто не утверждает, что их не надо лечить. Но пиковых нагрузок они не создают.Не буду спорить, дороже ли ковид других болезней. Ноговорил не об этом. Он писал, что вакцинирование от ковида дешевле лечения ковида.К 4 дозам пока не подходим, Вы торопитесь. Но количество доз не свидетельствует об эффективности вакцины. Здесь приводились примеры столбняка,приводил таблицу прививок, где было видно, что часто прививки делаются не одной дозой, бывает и 4, и 5, и 6, и, кажется, даже 7 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 01:34 Ромасик написав: ЛАД написав: Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне. О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.

Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше. Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне.О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше.

кто не знал?

по локдаунах есть понятие эпидемпорога. Точнее было. Сейчас эпидемологией занимается кто либо только не эпидемиологи.

О правах то было не вам, не поняли то и лан, вы вроде такой хней не страдаете. кто не знал?по локдаунах есть понятие эпидемпорога. Точнее было. Сейчас эпидемологией занимается кто либо только не эпидемиологи.О правах то было не вам, не поняли то и лан, вы вроде такой хней не страдаете.

Не знал никто. Кроме, по-видимому, Вас. Повторю, у похожего ков-1 смертность была существенно выше.

Понятия эпидпорога при локдаунах нет и раньше не было. Т.к. не было и локдаунов. Были карантины. Это не совсем одно и то же. Но дело не в этом.

Эпидпорог при разных заболеваниях разный. Как установить эпидпорог для нового, неизвестного ранее заболевания?

Если Вы знаете, расскажите.

Но, вероятно, не знаете, т.к. на вопрос, сколько должно быть смертей, чтобы ввести локдаун, так и не отвечаете. Не знал никто. Кроме, по-видимому, Вас. Повторю, у похожего ков-1 смертность была существенно выше.Понятия эпидпорога при локдаунах нет и раньше не было. Т.к. не было и локдаунов. Были карантины. Это не совсем одно и то же. Но дело не в этом.Эпидпорог при разных заболеваниях разный. Как установить эпидпорог для нового, неизвестного ранее заболевания?Если Вы знаете, расскажите.Но, вероятно, не знаете, т.к. на вопрос, сколько должно быть смертей, чтобы ввести локдаун, так и не отвечаете. ЛАД 2 Повідомлень: 19535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4833 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3693369436953696> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 13 вер, 2021 12:45