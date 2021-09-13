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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3693369436953696

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 01:41

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:......
плацебо не только от короны спасет ;)
главное, тщательно верить.

Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").
Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?
Если даже так, то очень неплохой эффект.
В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться. :)

легенда 1.0: файзер защищает от ковида на 95%

Вы называете легенды ваксов, а я привел вашу с Флер легенду 1.0. У вас, антиваксов, свои легенды.
ЛАД
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  #<1 ... 3693369436953696
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