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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 01:41
Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав:
......
плацебо не только от короны спасет
главное, тщательно верить.
Легенда 2.0? (1.0 была "вакцина не помогает").
Вакцина помогает благодаря эффекту плацебо?
Если даже так, то очень неплохой эффект.
В таком варианте Вам стоило бы поддерживать веру в вакцины и призывать всех вакцинироваться.
легенда 1.0: файзер защищает от ковида на 95%
Вы называете легенды ваксов, а я привел вашу с Флер легенду 1.0. У вас, антиваксов, свои легенды.
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ЛАД
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ЛОБ