Додано: Вів 14 вер, 2021 01:18

yama написав: ......

1) не доказано, даже наоборот , если не вакцинированный болеет он имеет высокую температуру и слабость , а значит ... ......1) не доказано, даже наоборот , если не вакцинированный болеет он имеет высокую температуру и слабость , а значит ...

2) нет никакой нагрузки - неделю наблюдал за отделениями Львовской больници скорой помощи наполнение всюду большое отделение КОВИД реанимации ничем не отличается по наполненности от отделения неврологии \ хирурги \ и прочих то есть любое отделение по наполненности более менее равно ковидному по состоянию на сегодня .

Если человек сыпется он сыпется от всего .

3) нагрузка на отделение урологии\проктологии офигенное ....

Если так смотреть то у нас эпидемия по урологии , а не по ковиду . Проблема нагрузки не относиться только исключительно к ковиду .

Медсестра имеет ставку 4800 ... при чем тут ковид ? чем по вашему другие инфекции или урология\проктология лучше для медсестры ?

4) тоже высосано из пальца повторюсь число тяжелых случаев ковид не больше чем тяжелых случаев в проктологии \ урологии \ неврологии

сказать что Ковид круто дороже просто так навскидку нельзя . Вакцина не дает гарантии от тяжелого случаю ковида . Эффективность вакцин вопрос очень спорный начинали с двух доз теперь постепенно подоходим к 4м дозам ? это яркий показатель

Попали в молоко. Как известно и здесь об этом часто пишут, большинство болеет легко или вообще бессимптомно.В этом пункте выделил главные слова. Так сегодня и заболеваемость низкая. В марте-апреле было не так. Хорошо бы так, как сегодня, было и дальше. Но такой уверенности нет.Оно-то так. Но чтобы человек "посыпался", нужен толчок. И ковид такой толчок даёт. Кроме того, ковидом (так же, как и гриппом или др.) заболевают не только люди, имеющие хронические болезни, но и вполне здоровые. А последствия хорошо названы в цитатах, приведенныхВы правы. Это проблема общая для всей медицины.Разница только а том, что урологические болезни в основном не заразные ( конечно, кроме венерологии, но это отдельная песня) и нагрузка более-менее равномерная. При ковиде, как и при др. инфекционных болезнях, бывают пиковые нагрузки, резко отличающиеся от обычных.В проктологии медсестра не рискует заразиться геморроем.Другие инфекции особо ничем не отличаются, но мы уже отвыкли от эпидемий. Кроме привычного гриппа.Вы все время пытаетесь перевести разговор на другие болезни. Но никто не утверждает, что их не надо лечить. Но пиковых нагрузок они не создают.Не буду спорить, дороже ли ковид других болезней. Ноговорил не об этом. Он писал, что вакцинирование от ковида дешевле лечения ковида.К 4 дозам пока не подходим, Вы торопитесь. Но количество доз не свидетельствует об эффективности вакцины. Здесь приводились примеры столбняка,приводил таблицу прививок, где было видно, что часто прививки делаются не одной дозой, бывает и 4, и 5, и 6, и, кажется, даже 7 раз.