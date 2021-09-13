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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3693369436953696

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:41

  Вадим Жураковский написав:Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».
https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html

поэтому нужен 4+ укол
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:55

Согласно исследованиям в разных странах, взрослые довольно часто испытывают остаточные явления после "ковида", которые сами по себе довольно серьезны. Однако в отношении детей таких исследований практически нет.

Израильский Минздрав решил восполнить этот пробел и провел собственное исследование – правда, не столько научное, сколько опирающееся на свидетельства родственников. С этой целью с 31 мая по 13 июля был проведен телефонный опрос родителей 13.834 детей 3-18 лет, переболевших "ковидом". Родители опрашивались на предмет состояния детей в "послековидный" период.

https://www.9tv.co.il/item/34157
Там относительно много, поэтому цитировать не стал, кому интересно, прочитают.
ЛАД
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