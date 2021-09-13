Согласно исследованиям в разных странах, взрослые довольно часто испытывают остаточные явления после "ковида", которые сами по себе довольно серьезны. Однако в отношении детей таких исследований практически нет.
Израильский Минздрав решил восполнить этот пробел и провел собственное исследование – правда, не столько научное, сколько опирающееся на свидетельства родственников. С этой целью с 31 мая по 13 июля был проведен телефонный опрос родителей 13.834 детей 3-18 лет, переболевших "ковидом". Родители опрашивались на предмет состояния детей в "послековидный" период.
Вадим Жураковский написав:Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним». https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html