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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3693369436953696

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:55

Согласно исследованиям в разных странах, взрослые довольно часто испытывают остаточные явления после "ковида", которые сами по себе довольно серьезны. Однако в отношении детей таких исследований практически нет.

Израильский Минздрав решил восполнить этот пробел и провел собственное исследование – правда, не столько научное, сколько опирающееся на свидетельства родственников. С этой целью с 31 мая по 13 июля был проведен телефонный опрос родителей 13.834 детей 3-18 лет, переболевших "ковидом". Родители опрашивались на предмет состояния детей в "послековидный" период.

https://www.9tv.co.il/item/34157
Там относительно много, поэтому цитировать не стал, кому интересно, прочитают.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:10

Тут волновались об Умани.
Не знаю, как эти ребята повлияли на ситуацию в Умани, но в Израиле
Минздрав: вернувшиеся из Умани «залегли на дно», их контакты не отследить

https://detaly.co.il/minzdrav-vernuvshiesya-iz-umani-zalegli-na-dno-ih-kontakty-ne-otsledit/
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:23

Подстава)))
Украинцы продали задорого фальшивые сертификаты, теперь их на шишку хотят одеть за подделку. Ггггг. Нечего ездить в Украину. Тут налюбят на каждой бумажке, даже на фальшивой)).


  change_pm написав:. i cant' stop laughing!!!


I can't help laughing, я бы сказал)))
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вадим Жураковский написав:Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».
https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html
Ось і дізнаємося
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в Израиле

Согласно данным Минздрава Израиля, за последние сутки произошел дальнейший рост общего числа заразившихся коронавирусом; ежедневные темпы прироста новых инфицированных составляют примерно 11.800 человек.

За последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных :!: .

Бывший руководитель программы разработки израильской вакцины в эксклюзивном интервью утверждает, что Израиль добровольно согласился стать мировой лабораторией по проверке вакцины для зарубежной коммерческой компании.

В своей книге "Цирк с пандемией", увидевшей свет в издательстве "Едиот сфарим", он заявил, что вакцинированные израильтяне фактически участвовали в массовом эксперименте определенной коммерческой компании.

Сам же он сказал в интервью, что не спешит вакцинироваться, по крайней мере третьей дозой :!: , а будет смотреть, что из этого получится...
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 14 вер, 2021 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:10

  Вадим Жураковский написав:Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».
https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html

Статья интересная и многообещающая, но ни одной ссылки на исследования не приводится. Почему? Да потому, что выборки были на уровне нашей "голосовалки" (и даже на меньшем количестве людей, чем у нас, а у нас, "на сейчас" - 47 человек).

Но в конце есть ссылка на статью, из которой и взяты эти сведения
New Studies Find Evidence Of 'Superhuman' Immunity To COVID-19 In Some Individuals
September 7, 2021

https://n.pr/3nrPRi1

А вот в ней, как раз, и приводятся ссылки на исследования. Читаем их и видим, на каком количестве людей проводились исследования, и становится понятным, почему безымянный автор https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html о них умолчал.

Прошу прощения за большой пост, но по-другому для противников вакцинации нельзя, ведь их не пробивают даже "железобетонные" доказательства, стоит не привести цитаты из хоть одного из проведенных и упомянутых в статье исследований, как они тут же "уцепятся" за него и не обратят внимания на все остальные. Поэтому привожу цитаты из всех упомянутых в статье исследований.

Исследования проводились по образцам, взятых от 63 людей:
Between 8 February and 26 March 2021, 63 participants between the ages of 26 and 73 years old (median 47 years old) returned for a 12-month follow-up visit.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03696-9

Гуглоперевод:
В период с 8 февраля по 26 марта 2021 года 63 участника в возрасте от 26 до 73 лет (средний возраст 47 лет) вернулись на контрольный визит в течение 12 месяцев.


Исследования проводились по образцам, взятых от 28 людей:
Sera were collected from 15 donors with previously confirmed SARS-CoV-2 infection [referred to as previously infected donors (PIDs)] before and after one or two immunizations with either mRNA vaccine and from 13 uninfected donors who received two doses of the above vaccines [referred to as naïve donors (NDs); tables S1 and S2].

https://www.science.org/doi/full/10.112 ... ce.abg9175

Гуглоперевод:
Сыворотки были собраны у 15 доноров с ранее подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 [называемых ранее инфицированными донорами (PIDs)] до и после одной или двух иммунизаций любой мРНК-вакциной, а также у 13 неинфицированных доноров, получивших две дозы вышеуказанных вакцин. [именуются наивными донорами (НД); таблицы S1 и S2].


Исследования проводились по образцам, взятых от 48 людей:
Five serum panels were included in this study. The SARS-CoV-1–patient panel consisted of serum specimens obtained from 10 SARS-CoV-1 infection survivors in Singapore at different time points (2012 and 2020) before the vaccination program started in January 2021. The SARS-CoV-2–patient panel consisted of 10 serum specimens obtained from patients with SARS-CoV-2 infection during 2020 as part of a national longitudinal study. The healthy–vaccinated panel consisted of 10 serum specimens obtained at day 14 after the second dose of the BNT162b2 mRNA vaccine, which is equivalent to 35 days after the first dose. The SARS-CoV-2–vaccinated panel consisted of 10 serum specimens obtained from Covid-19 survivors who had received two doses of BNT162b2 vaccine. The SARS-CoV-1–vaccinated panel consisted of 8 serum specimens obtained from SARS-CoV-1 infection survivors 21 to 62 days after the first BNT162b2 vaccination; 4 of the 8 specimens were obtained from patients whose serum was in the SARS-CoV-1–patient panel.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108453

Гуглоперевод:
В это исследование были включены пять сывороточных панелей. Панель пациентов с SARS-CoV-1 состояла из образцов сыворотки, полученных от 10 переживших инфекцию SARS-CoV-1 в Сингапуре в разные моменты времени (2012 и 2020 годы) до начала программы вакцинации в январе 2021 года. SARS-CoV-2– Панель пациентов состояла из 10 образцов сыворотки, полученных от пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 в течение 2020 года в рамках национального продольного исследования. Панель вакцинированных здоровых состояла из 10 образцов сыворотки, полученных на 14-й день после второй дозы мРНК-вакцины BNT162b2, что эквивалентно 35-му дню после первой дозы. Панель, вакцинированная против SARS-CoV-2, состояла из 10 образцов сыворотки, полученных от выживших после COVID-19, получивших две дозы вакцины BNT162b2. Панель, вакцинированная против SARS-CoV-1, состояла из 8 образцов сыворотки, полученных от выживших после заражения SARS-CoV-1 через 21–62 дня после первой вакцинации BNT162b2; 4 из 8 образцов были получены от пациентов, сыворотка которых была в панели пациентов с SARS-CoV-1.


Исследования проводились по образцам, взятых от 61 человека:
We collected 342 longitudinal samples from 61 individuals receiving either the Pfizer BNT162b2 or Moderna mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccines at 6 timepoints (figure 1A), ranging from pre-vaccination baseline to 6 months post-vaccination.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 229v1.full

Гуглоперевод:
Мы собрали 342 продольных образца у 61 человека, получавшего вакцины Pfizer BNT162b2 или Moderna mRNA-1273 SARS-CoV-2 в 6 временных точках ( рисунок 1A.), от исходного уровня до вакцинации до 6 месяцев после вакцинации.


Но зато какой глобальный вывод сделан:
імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».

:!:

Господа (-жи) "антиваксы", вы перед тем, как постить сюда свои "доводы", сперва внимательно прочитайте то, что собираетесь привести в качестве "железобетонного" аргумента. Иначе все ваши "доказательства" при внимательном рассмотрении выглядят, мягко говоря, натянутыми.

Доказательства от "ваксов", в отличие от ваших, убедительнее. Может потому, что они не допускают подобных "ляпов"?
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 14 вер, 2021 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:19

в омеригах )))

"F*** Joe Biden"
мі анті-вакси :!:
https://twitter.com/disclosetv/status/1 ... 2222724103
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 12:20

  roberto dark написав:Согласно данным Минздрава Израиля, за последние сутки произошел дальнейший рост общего числа заразившихся коронавирусом; ежедневные темпы прироста новых инфицированных составляют примерно 11.800 человек.

За последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных :!: .

Бывший руководитель программы разработки израильской вакцины в эксклюзивном интервью утверждает, что Израиль добровольно согласился стать мировой лабораторией по проверке вакцины для зарубежной коммерческой компании.

В своей книге "Цирк с пандемией", увидевшей свет в издательстве "Едиот сфарим", он заявил, что вакцинированные израильтяне фактически участвовали в массовом эксперименте определенной коммерческой компании.

Сам же он сказал в интервью, что не спешит вакцинироваться, по крайней мере третьей дозой :!: , а будет смотреть, что из этого получится...

Що за хрє...нь!!!
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