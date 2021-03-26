Додано: Вів 14 вер, 2021 12:10

Вадим Жураковский написав: Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».

https://www.health-ua.org/faq/infekcion ... /4169.html Деякі колеги авторів відкриття вже встигли охрестити імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».

New Studies Find Evidence Of 'Superhuman' Immunity To COVID-19 In Some Individuals

September 7, 2021

из всех

Between 8 February and 26 March 2021, 63 participants between the ages of 26 and 73 years old (median 47 years old) returned for a 12-month follow-up visit.

В период с 8 февраля по 26 марта 2021 года 63 участника в возрасте от 26 до 73 лет (средний возраст 47 лет) вернулись на контрольный визит в течение 12 месяцев.

Sera were collected from 15 donors with previously confirmed SARS-CoV-2 infection [referred to as previously infected donors (PIDs)] before and after one or two immunizations with either mRNA vaccine and from 13 uninfected donors who received two doses of the above vaccines [referred to as naïve donors (NDs); tables S1 and S2].

Сыворотки были собраны у 15 доноров с ранее подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 [называемых ранее инфицированными донорами (PIDs)] до и после одной или двух иммунизаций любой мРНК-вакциной, а также у 13 неинфицированных доноров, получивших две дозы вышеуказанных вакцин. [именуются наивными донорами (НД); таблицы S1 и S2].

Five serum panels were included in this study. The SARS-CoV-1–patient panel consisted of serum specimens obtained from 10 SARS-CoV-1 infection survivors in Singapore at different time points (2012 and 2020) before the vaccination program started in January 2021. The SARS-CoV-2–patient panel consisted of 10 serum specimens obtained from patients with SARS-CoV-2 infection during 2020 as part of a national longitudinal study. The healthy–vaccinated panel consisted of 10 serum specimens obtained at day 14 after the second dose of the BNT162b2 mRNA vaccine, which is equivalent to 35 days after the first dose. The SARS-CoV-2–vaccinated panel consisted of 10 serum specimens obtained from Covid-19 survivors who had received two doses of BNT162b2 vaccine. The SARS-CoV-1–vaccinated panel consisted of 8 serum specimens obtained from SARS-CoV-1 infection survivors 21 to 62 days after the first BNT162b2 vaccination; 4 of the 8 specimens were obtained from patients whose serum was in the SARS-CoV-1–patient panel.

В это исследование были включены пять сывороточных панелей. Панель пациентов с SARS-CoV-1 состояла из образцов сыворотки, полученных от 10 переживших инфекцию SARS-CoV-1 в Сингапуре в разные моменты времени (2012 и 2020 годы) до начала программы вакцинации в январе 2021 года. SARS-CoV-2– Панель пациентов состояла из 10 образцов сыворотки, полученных от пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 в течение 2020 года в рамках национального продольного исследования. Панель вакцинированных здоровых состояла из 10 образцов сыворотки, полученных на 14-й день после второй дозы мРНК-вакцины BNT162b2, что эквивалентно 35-му дню после первой дозы. Панель, вакцинированная против SARS-CoV-2, состояла из 10 образцов сыворотки, полученных от выживших после COVID-19, получивших две дозы вакцины BNT162b2. Панель, вакцинированная против SARS-CoV-1, состояла из 8 образцов сыворотки, полученных от выживших после заражения SARS-CoV-1 через 21–62 дня после первой вакцинации BNT162b2; 4 из 8 образцов были получены от пациентов, сыворотка которых была в панели пациентов с SARS-CoV-1.

We collected 342 longitudinal samples from 61 individuals receiving either the Pfizer BNT162b2 or Moderna mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccines at 6 timepoints (figure 1A), ranging from pre-vaccination baseline to 6 months post-vaccination.

Мы собрали 342 продольных образца у 61 человека, получавшего вакцины Pfizer BNT162b2 или Moderna mRNA-1273 SARS-CoV-2 в 6 временных точках ( рисунок 1A.), от исходного уровня до вакцинации до 6 месяцев после вакцинации.

імунітет, що з’являється у осіб, які раніше перенесли COVID-19, після щеплення вакцинами на основі іРНК коронавірусу, «надлюдським» або «куленепробивним».

Статья интересная и многообещающая, но ни одной ссылки на исследования не приводится. Почему? Да потому, что выборки были на уровне нашей "голосовалки" (и даже на меньшем количестве людей, чем у нас, а у нас, "на сейчас" -).Но в конце есть ссылка на статью, из которой и взяты эти сведенияА вот в ней, как раз, и приводятся ссылки на исследования. Читаем их и видим, на каком количестве людей проводились исследования, и становится понятным, почему безымянный авторо них умолчал.Прошу прощения за большой пост, но по-другому для противников вакцинации нельзя, ведь их не пробивают даже "железобетонные" доказательства, стоит не привести цитаты из хоть одного из проведенных и упомянутых в статье исследований, как они тут же "уцепятся" за него и не обратят внимания на все остальные. ПоэтомуИсследования проводились по образцам, взятых отлюдей:Гуглоперевод:Исследования проводились по образцам, взятых отлюдей:Гуглоперевод:Исследования проводились по образцам, взятых отлюдей:Гуглоперевод:Исследования проводились по образцам, взятых отчеловека:Гуглоперевод:Но зато какой глобальный вывод сделан:Господа (-жи) "антиваксы", вы перед тем, как постить сюда свои "доводы", сперва внимательно прочитайте то, что собираетесь привести в качестве "железобетонного" аргумента. Иначе все ваши "доказательства" при внимательном рассмотрении выглядят, мягко говоря, натянутыми.Доказательства от "ваксов", в отличие от ваших, убедительнее. Может потому, что они не допускают подобных "ляпов"?