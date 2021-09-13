fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня). https://expres.online/podrobitsi/u-kiev ... talizatsiy Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов. Хтось із ваксів здатний висловити тут власне передбачення чи як завжди (голову в пісок або впали на мороз)?
Во-первых: что 16к что 10к -- одинаково большие цифры. Во-вторый: как на этой ветке неоднократно говорилось -- "с украинским тестированием цифры найденышей вообще ни о чем не говорят: гораздо важнее госпитализации". Ну и в третьих: странная (как минимум) претензия. Передбачення от топящих за вакцинацию: "как только 70% населения 18+ получат вторую дозу -- число госпитализаций пойдет резко вниз".
roberto dark написав:За последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных .
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Данные Минздрава подтверждают то, что известно всем нормальным людям давно, — прививки не дают гарантии, но очень сильно повышают шансы. Судите сами. Как известно, больше всего умирает пожилых людей с фоновыми заболеваниями. Среди этой группы населения люди, не сделавшие ни одной прививки, составляющие менее 10% тех, кто старше 60 лет. Запомните цифру — 10%. За последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных.Обратите внимания — почти одинаковое число смертей вакцинированных и невакцинированных. Но первое число дали 10%, а второе — 90%. Математика простая....