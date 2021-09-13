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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36953696369736983699>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:05

  fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня). https://expres.online/podrobitsi/u-kiev ... talizatsiy
Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.
Хтось із ваксів здатний висловити тут власне передбачення чи як завжди (голову в пісок або впали на мороз)?

Во-первых: что 16к что 10к -- одинаково большие цифры.
Во-вторый: как на этой ветке неоднократно говорилось -- "с украинским тестированием цифры найденышей вообще ни о чем не говорят: гораздо важнее госпитализации".
Ну и в третьих: странная (как минимум) претензия. Передбачення от топящих за вакцинацию: "как только 70% населения 18+ получат вторую дозу -- число госпитализаций пойдет резко вниз".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:За последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных .
Забив текст в гуглі, першій результат з ізраїльського сайту, який має цей вміст
Данные Минздрава подтверждают то, что известно всем нормальным людям давно, — прививки не дают гарантии, но очень сильно повышают шансы. Судите сами.
Как известно, больше всего умирает пожилых людей с фоновыми заболеваниями. Среди этой группы населения люди, не сделавшие ни одной прививки, составляющие менее 10% тех, кто старше 60 лет. Запомните цифру — 10%.
За последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных.Обратите внимания — почти одинаковое число смертей вакцинированных и невакцинированных. Но первое число дали 10%, а второе — 90%. Математика простая....
:)
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:14

  change_pm написав:Що за хрє...нь!!!


Нет ни одного вашего поста, на всех ветках, после которого, у меня не возникало желание написать то же самое! Отправляю в игнор..
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Хтось із ваксів здатний висловити тут власне передбачення чи як завжди (голову в пісок або впали на мороз)?

Что это за истерические монологи у нашей барышни?? Сама выдумала пари, сама возмутилась "а чё вы не согласны спорить?" Падеж интеллекта в группе дисидентов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:28

  roberto dark написав:.....
Бывший руководитель программы разработки израильской вакцины в эксклюзивном интервью утверждает, что Израиль добровольно согласился стать мировой лабораторией по проверке вакцины для зарубежной коммерческой компании.

В своей книге "Цирк с пандемией", увидевшей свет в издательстве "Едиот сфарим", он заявил, что вакцинированные израильтяне фактически участвовали в массовом эксперименте определенной коммерческой компании.

Сам же он сказал в интервью, что не спешит вакцинироваться, по крайней мере третьей дозой :!: , а будет смотреть, что из этого получится...

Его высказывания могут объясняться тем, что вакцинируют каким-то Файзером, а не его вакциной. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:31

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Первый вопрос у меня, вроде, был о локдауне. :) О политических причинах локдаунов я писал ещё в самом начале, весной прошлого года. Но это не отменяет вопроса о том, сколько нужно смертей, чтобы объявить локдаун. На этот вопрос Вы так и не ответили.
Я не сравниваю корону с чумой. Понятно, что смертность несравнима. Но год назад об этом ещё не знали. У Ков-1 смертность была существенно выше.

кто не знал?
по локдаунах есть понятие эпидемпорога. Точнее было. Сейчас эпидемологией занимается кто либо только не эпидемиологи.
О правах то было не вам, не поняли то и лан, вы вроде такой хней не страдаете.

Не знал никто. Кроме, по-видимому, Вас. Повторю, у похожего ков-1 смертность была существенно выше.
Понятия эпидпорога при локдаунах нет и раньше не было. Т.к. не было и локдаунов. Были карантины. Это не совсем одно и то же. Но дело не в этом.
Эпидпорог при разных заболеваниях разный. Как установить эпидпорог для нового, неизвестного ранее заболевания?
Если Вы знаете, расскажите.
Но, вероятно, не знаете, т.к. на вопрос, сколько должно быть смертей, чтобы ввести локдаун, так и не отвечаете.

та ни сколько. Локдаун и смерти не связаны.
И вы пишете никто ничего не знает, но все знают кому куда локдаун вводить, шапочки с фольги носить и чипироваться. А иначе неваксы нарушают права ваксов.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:37

  ЛАД написав:Тут волновались об Умани.
Не знаю, как эти ребята повлияли на ситуацию в Умани, но в Израиле
Минздрав: вернувшиеся из Умани «залегли на дно», их контакты не отследить

https://detaly.co.il/minzdrav-vernuvshiesya-iz-umani-zalegli-na-dno-ih-kontakty-ne-otsledit/

плохо моссад работает :mrgreen:
мне вот интересно, как они относятся к 4 уколу. Ато что-то только положительные отзывы. Я бы уже что-то заподозрил.
У нас вот свидомых на 2 укола не загнать, а там на 4 покорно ходят.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:42

У Ізраїлі від COVID-19 помер головний антивакцинатор
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:48

ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:51

  fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня). https://expres.online/podrobitsi/u-kiev ... talizatsiy
Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.
Хтось із ваксів здатний висловити тут власне передбачення чи як завжди (голову в пісок або впали на мороз)?

Наши с Вами "прогнозы" = гаданию на кофейной гуще или аналогичным. Вы любите этим заниматься? Я нет.
Второе. Вы считаете 10 тыс в день это очень мало? Я так не считаю. В РФ (официально) сейчас около 20к в день при в 3,5 раза большем населении. В результате Путин ушёл на самоизоляцию. :)
ЛАД
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