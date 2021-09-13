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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36953696369736983699>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:05

  fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня). https://expres.online/podrobitsi/u-kiev ... talizatsiy
Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.
Хтось із ваксів здатний висловити тут власне передбачення чи як завжди (голову в пісок або впали на мороз)?

Во-первых: что 16к что 10к -- одинаково большие цифры.
Во-вторый: как на этой ветке неоднократно говорилось -- "с украинским тестированием цифры найденышей вообще ни о чем не говорят: гораздо важнее госпитализации".
Ну и в третьих: странная (как минимум) претензия. Передбачення от топящих за вакцинацию: "как только 70% населения 18+ получат вторую дозу -- число госпитализаций пойдет резко вниз".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:За последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных .
Забив текст в гуглі, першій результат з ізраїльського сайту, який має цей вміст
Данные Минздрава подтверждают то, что известно всем нормальным людям давно, — прививки не дают гарантии, но очень сильно повышают шансы. Судите сами.
Как известно, больше всего умирает пожилых людей с фоновыми заболеваниями. Среди этой группы населения люди, не сделавшие ни одной прививки, составляющие менее 10% тех, кто старше 60 лет. Запомните цифру — 10%.
За последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных.Обратите внимания — почти одинаковое число смертей вакцинированных и невакцинированных. Но первое число дали 10%, а второе — 90%. Математика простая....
:)
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:14

  change_pm написав:Що за хрє...нь!!!


Нет ни одного вашего поста, на всех ветках, после которого, у меня не возникало желание написать то же самое! Отправляю в игнор..
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Хтось із ваксів здатний висловити тут власне передбачення чи як завжди (голову в пісок або впали на мороз)?

Что это за истерические монологи у нашей барышни?? Сама выдумала пари, сама возмутилась "а чё вы не согласны спорить?" Падеж интеллекта в группе дисидентов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:28

  roberto dark написав:.....
Бывший руководитель программы разработки израильской вакцины в эксклюзивном интервью утверждает, что Израиль добровольно согласился стать мировой лабораторией по проверке вакцины для зарубежной коммерческой компании.

В своей книге "Цирк с пандемией", увидевшей свет в издательстве "Едиот сфарим", он заявил, что вакцинированные израильтяне фактически участвовали в массовом эксперименте определенной коммерческой компании.

Сам же он сказал в интервью, что не спешит вакцинироваться, по крайней мере третьей дозой :!: , а будет смотреть, что из этого получится...

Его высказывания могут объясняться тем, что вакцинируют каким-то Файзером, а не его вакциной. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:42

У Ізраїлі від COVID-19 помер головний антивакцинатор
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:48

ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:51

  fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня). https://expres.online/podrobitsi/u-kiev ... talizatsiy
Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.
Хтось із ваксів здатний висловити тут власне передбачення чи як завжди (голову в пісок або впали на мороз)?

Наши с Вами "прогнозы" = гаданию на кофейной гуще или аналогичным. Вы любите этим заниматься? Я нет.
Второе. Вы считаете 10 тыс в день это очень мало? Я так не считаю. В РФ (официально) сейчас около 20к в день при в 3,5 раза большем населении. В результате Путин ушёл на самоизоляцию. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:58

  ЛАД написав:
  fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня). https://expres.online/podrobitsi/u-kiev ... talizatsiy
Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.
Хтось із ваксів здатний висловити тут власне передбачення чи як завжди (голову в пісок або впали на мороз)?

Наши с Вами "прогнозы" = гаданию на кофейной гуще или аналогичным. Вы любите этим заниматься? Я нет.
Второе. Вы считаете 10 тыс в день это очень мало? Я так не считаю. В РФ (официально) сейчас около 20к в день при в 3,5 раза большем населении. В результате Путин ушёл на самоизоляцию. :)

давайте погадаем, на какой цифре введут лохдаун?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:давайте погадаем, на какой цифре введут лохдаун?

Триста-четыреста смертей в день. Не разово, а хорошая средняя. Реальных это 800-1000. Хотя в апреле вроде при таких цифрах не вводили.
Hotab
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