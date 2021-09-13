roberto dark написав:ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?
Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня. Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то? Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас. Бог хранит Украину?
Ромасик написав:..... я уже на этапе выдвижения легенды 4.0: колоться нужно каждые 4 месяца, чтобы снизить тяжелые случаи. Вы отстаете То, что вакцина - не плацебо, пока никем не доказано. Ну т.е файзер канеш доказал 95%. Но как-то не работает.
Первая должна быть легендой ваксов, а на Вашей.
Слушайте, на дурака Вы точно не похожи. Признайтесь, наконец, честно, что Вы приходите сюда поприкалываться. Чуть выше 2 поста, доказывающие эффективность вакцины (yanyura и Binimovich) и Вы тут же пишете "не работает".
И это:
Локдаун и смерти не связаны.
Что-то новое в эпидемиологии? Карантины никак не влияют на ход эпидемии?! Ну не надо так уж.
Ромасик написав:там ключевое слово "были". И то не факт
Как писать научную статью на английском языке врачам
Результаты. В этом разделе описываются результаты проведенного исследования. Обычно они дополняются графическими объектами: рисунками, графиками и таблицами. Описываются в Past Simple (простое прошедшее время) в страдательном или действительном залоге
Вас, как человека бесконечно далекого от науки, в этот раз прощаем.
А что с английской статистикой, на 38 тысяч погибших невакцинированных с начала года всего 640 полностью вакцинированных. Что это если не факт в пользу эффективности вакцин? Вообще нечего сказать по этому поводу? Обычно Вы за словом в карман не лезете
IgA написав:А что с английской статистикой, на 38 тысяч погибших невакцинированных с начала года всего 640 полностью вакцинированных. Что это если не факт в пользу эффективности вакцин? Вообще нечего сказать по этому поводу? Обычно Вы за словом в карман не лезете
Предположу, что эти 38 тыс. - это как раз из тех, кого "должен" выкосить ковид, большинство из них имеют тяжкие сопутствующие недуги и вероятно им противопоказана вакцинация.
Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет… Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Возможно тот момент,что в апреле - мае у нас несколько миллионов переболело (на фоне смертей под полтосик кил). А как обычно болеют то самые активные, разносчики. Может потому мы пока петляли. Но ведь похоже, что возвращаем долг понемногу?? Входим в восходящую спираль?
roberto dark написав:ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?
Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня. Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то? Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас. Бог хранит Украину?
С языка сорвали про Украину У нас среди моих знакомых израильских антипрививочников, коих кстати немало. Ходит такая легенда, что Pfizer "посадил" имунную систему уколовшихся и теперь они вынуждены будут постоянно прививаться, ибо ихний естественный иммунитет не будет справляться с новыми штамами.
Легенда среди них ходит уже давно и сейчас они особо куражатся ибо ситуация и правда весьма странная. Если сравнивать со странами, где массово эксперименты pfizer не проводились. Украина та же или Беларусь.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 14 вер, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Так а что там, какое себе наказание придумали , если не угадаете? А то странное у вас пари самой собой: ни приза, ни наказания. Высечете себя сами, выпилитесь на 3 месяца из форума? Или не до конца уверены в своей правоте?
В качестве приза, если выиграете, можете сходить нагадить на странице Истребина , что-то типа "Ты старый дурак наврал нам с три короба". Вполне под стать вам приз.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 вер, 2021 15:33, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?
Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня. Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то? Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас. Бог хранит Украину?
Объяснить очень просто. Пока граждане Израиля и многих других стран покорно сидели на лохдаунах, в Украине его только имитировали с масками на бороде. Результат - большинство населения так или иначе пересеклись с вирусом, многие об этом даже не догадываются. Результат - высокий процент населения с естественным иммунитетом.