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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3696369736983699>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:01

  roberto dark написав:ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?

Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня.
Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то?
Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.
Бог хранит Украину? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:11

  Ромасик написав:.....
я уже на этапе выдвижения легенды 4.0: колоться нужно каждые 4 месяца, чтобы снизить тяжелые случаи.
Вы отстаете :D
То, что вакцина - не плацебо, пока никем не доказано. Ну т.е файзер канеш доказал 95%. Но как-то не работает.

Первая должна быть легендой ваксов, а на Вашей.

Слушайте, на дурака Вы точно не похожи. Признайтесь, наконец, честно, что Вы приходите сюда поприкалываться.
Чуть выше 2 поста, доказывающие эффективность вакцины (yanyura и Binimovich) и Вы тут же пишете "не работает".

И это:
Локдаун и смерти не связаны.

Что-то новое в эпидемиологии?
Карантины никак не влияют на ход эпидемии?!
Ну не надо так уж.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:12

  Ромасик написав:там ключевое слово "были". И то не факт


Как писать научную статью на английском языке врачам

Результаты. В этом разделе описываются результаты проведенного исследования. Обычно они дополняются графическими объектами: рисунками, графиками и таблицами. Описываются в Past Simple (простое прошедшее время) в страдательном или действительном залоге


Вас, как человека бесконечно далекого от науки, в этот раз прощаем.

А что с английской статистикой, на 38 тысяч погибших невакцинированных с начала года всего 640 полностью вакцинированных. Что это если не факт в пользу эффективности вакцин? Вообще нечего сказать по этому поводу? Обычно Вы за словом в карман не лезете :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:16

  roberto dark написав:ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. ...

Недавно разговаривал с друзьями в Тель-Авиве. Тоже 3-ю не делали.
- Почему?
- Жена говорит подождём, посмотрим. Наслушалась всякого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:18

  IgA написав:А что с английской статистикой, на 38 тысяч погибших невакцинированных с начала года всего 640 полностью вакцинированных. Что это если не факт в пользу эффективности вакцин? Вообще нечего сказать по этому поводу? Обычно Вы за словом в карман не лезете :D


Предположу, что эти 38 тыс. - это как раз из тех, кого "должен" выкосить ковид, большинство из них имеют тяжкие сопутствующие недуги и вероятно им противопоказана вакцинация.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:24

Истребин vs Fler

Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет… :D
Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Бог хранит Украину?

Возможно тот момент,что в апреле - мае у нас несколько миллионов переболело (на фоне смертей под полтосик кил). А как обычно болеют то самые активные, разносчики. Может потому мы пока петляли. Но ведь похоже, что возвращаем долг понемногу?? Входим в восходящую спираль?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:26

  ЛАД написав:
  roberto dark написав:ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?

Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня.
Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то?
Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.
Бог хранит Украину? :)


С языка сорвали про Украину :lol: У нас среди моих знакомых израильских антипрививочников, коих кстати немало. Ходит такая легенда, что Pfizer "посадил" имунную систему уколовшихся и теперь они вынуждены будут постоянно прививаться, ибо ихний естественный иммунитет не будет справляться с новыми штамами.

Легенда среди них ходит уже давно и сейчас они особо куражатся ибо ситуация и правда весьма странная. Если сравнивать со странами, где массово эксперименты pfizer не проводились. Украина та же или Беларусь.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 14 вер, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки

Так а что там, какое себе наказание придумали , если не угадаете? А то странное у вас пари самой собой: ни приза, ни наказания. Высечете себя сами, выпилитесь на 3 месяца из форума? Или не до конца уверены в своей правоте? :lol:

В качестве приза, если выиграете, можете сходить нагадить на странице Истребина , что-то типа "Ты старый дурак наврал нам с три короба". Вполне под стать вам приз.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 вер, 2021 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:32

  ЛАД написав:
  roberto dark написав:ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?

Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня.
Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то?
Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.
Бог хранит Украину? :)

Объяснить очень просто. Пока граждане Израиля и многих других стран покорно сидели на лохдаунах, в Украине его только имитировали с масками на бороде. Результат - большинство населения так или иначе пересеклись с вирусом, многие об этом даже не догадываются. Результат - высокий процент населения с естественным иммунитетом.
Schmit
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