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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 15:35
Schmit написав:
Результат - высокий процент населения с естественным иммунитетом.
Может и да. Но Мордор до сих не достиг этого иммунитета, хотя имеет уже 0.5% выпиленного населения своей страны. (700+ тысяч)
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:44
Schmit написав: ЛАД написав: roberto dark написав:ЛАД
во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?
Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня.
Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то?
Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.
Бог хранит Украину?
Объяснить очень просто. Пока граждане Израиля и многих других стран покорно сидели на лохдаунах, в Украине его только имитировали с масками на бороде. Результат - большинство населения так или иначе пересеклись с вирусом, многие об этом даже не догадываются. Результат - высокий процент населения с естественным иммунитетом.
В таком случае всё идёт по кругу. Ведь у нас последний локдаун был более 6 мес. Вакцинации сработали в Израиле, а в Украине получается естественный иммунитет вытянул, но тоже скоро потеряет свою эффективность.
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roberto dark
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:54
fler написав:
Предположу, что эти 38 тыс. - это как раз из тех, кого "должен" выкосить ковид, большинство из них имеют тяжкие сопутствующие недуги и вероятно им противопоказана вакцинация.
Предположения явно не Ваша сильная сторона. Вcего погибших 51 тысяча, из них 38 тыс противопоказаний к вакцинации звучит несколько фантастично, тем более из официальных противопоказаний против вакцинации в Британии только аллергия на компоненты вакцин.
Individuals would be exempt from the requirement if they have an allergy or condition that the Green Book lists (COVID-19: Chapter 14a, page 16; Influenza Chapter 19, page 17) as a reason not to administer a vaccine, for example, prior allergic reaction to a component of the vaccine.
И совсем нету обяснения малому количеству погибших полностью вакцинированных, хотя вакцинацию как раз начинали с тех кого должен был выкосить ковид. А он почему то не выкосил.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:59
fler написав:
Ваксы в своем репертуаре – вспетушились, переполошились … и … НИ ОДНОГО прогноза не дали. Одному интеллект не позволил, другому – денег не хватило, третьему –тестов мало, четвертый - в прогнозы не верит, от остальных и вовсе ответа нет…
Что ж, подождем 4 октября, посмотрим...+16 тыс. или не более +10 тыс. за сутки
Денег, вообще-то, не хватило именно Вам.
Всё потратили на Париж?
Ой, Вы ж не съездили из-за масок в Париже! Ну, где-то ещё потратились.
О том, что тестов мало, Вы сами неоднократно писали.
Так на чём Вы любите гадать? На кофейной гуще, на картах, на птицах? Или, может, геомантией увлекаетесь?
Вы напишите, может, если Ваш прогноз будет удачным, и мы займёмся.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 14 вер, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:06
Schmit написав:
....
Объяснить очень просто. Пока граждане Израиля и многих других стран покорно сидели на лохдаунах, в Украине его только имитировали с масками на бороде. Результат - большинство населения так или иначе пересеклись с вирусом, многие об этом даже не догадываются. Результат - высокий процент населения с естественным иммунитетом.
Простые объяснения не всегда верны.
В РФ имитировали не меньше, но результаты почему-то совсем другие.
И второе - если у нас так много переболело, то почему относительно неплохо со смертями? Больше переболевших, должно было бы быть и больше смертей.
Только не надо опять рассказывать, что те, которые должны были умереть от ковида, у нас умерли раньше по другим причинам.
Тогда уж логичнее звучит объяснение будивельника по соотношению мужчин и женщин.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:11
ЛАД написав:
Тогда уж логичнее звучит объяснение будивельника по соотношению мужчин и женщин
в РФ ситуация с мужчинами аналогичная. Но мрут как тараканы. И не останавливаются. Минимум вдвое нас превысили. 700 тыс и 100 тыс. Тут никакие мужики ничего не объяснят.
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Hotab
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:16
ЛАД написав: Ромасик написав:
.....
я уже на этапе выдвижения легенды 4.0: колоться нужно каждые 4 месяца, чтобы снизить тяжелые случаи.
Вы отстаете
То, что вакцина - не плацебо, пока никем не доказано. Ну т.е файзер канеш доказал 95%. Но как-то не работает.
Первая должна быть легендой ваксов, а на Вашей.
Слушайте, на дурака Вы точно не похожи. Признайтесь, наконец, честно, что Вы приходите сюда поприкалываться.
Чуть выше 2 поста, доказывающие эффективность вакцины (yanyura и Binimovich) и Вы тут же пишете "не работает".
И это:
Локдаун и смерти не связаны.
Что-то новое в эпидемиологии?
Карантины никак не влияют на ход эпидемии?!
Ну не надо так уж.
карантин и лохдаун - это разные вещи, вы же сами сказали
yanyura и Binimovich доказали разве самим себе
Я видел цифры и мне не надо доказывать. Я сам вижу - работает или не работает. Если здесь что-то пишу - то высказываю свое мнение или комментирую чужое. Но цели кому-то что-то доказать не стоит.
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Ромасик
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:20
Hotab написав: Ромасик написав:
давайте погадаем, на какой цифре введут лохдаун?
Триста-четыреста смертей в день. Не разово, а хорошая средняя. Реальных это 800-1000. Хотя в апреле вроде при таких цифрах не вводили.
ничесе. Это цифры по меркам вордметер или с вашей системы измерений?)
весной на пиках было до 500. Я не ожидаю больше осенью.
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Ромасик
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:24
Ромасик написав:
Это цифры по меркам вордметер?
В апреле в Украине официально было 11.2 тыс ковидных, но избыточная смертность была 23-24 тысячи . Дальше в математику умеете?
Ромасик написав:
весной на пиках было до 500
В эти дни выходит было 1000.
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Hotab
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:26
Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик написав:
давайте погадаем, на какой цифре введут лохдаун?
Триста-четыреста смертей в день. Не разово, а хорошая средняя. Реальных это 800-1000. Хотя в апреле вроде при таких цифрах не вводили.
ничесе. Это цифры по меркам вордметер или с вашей системы измерений?)
весной на пиках было до 500. Я не ожидаю больше осенью.
До 500 в день и вспоминаем Флер +66% сердечников. Соплевирус впринципе приходит и у государств начинаются трешаки как хоронить "сердечников" ибо мы не рассчитывали, что от соплей столько смертей в плюс. А в таких регионах как Индия черная плесень, и нет это несвязанные с антисанитарией и избыточными трупами вещи. Интересный соплевирус короче, куда не придёт там веселье
И бигфарма тоже мне, сама находит черненькое в вакцине и на утиль миллионы доз. Непривычные злодеи просто )))
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stm
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