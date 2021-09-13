RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3697369836993700

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:28

  Ромасик написав:......
карантин и лохдаун - это разные вещи, вы же сами сказали :D
yanyura и Binimovich доказали разве самим себе
Я видел цифры и мне не надо доказывать. Я сам вижу - работает или не работает. Если здесь что-то пишу - то высказываю свое мнение или комментирую чужое. Но цели кому-то что-то доказать не стоит.

1. Всё же не совсем разные.
2. А как Вы видите?
Я думал, Вы смотрите на цифры, оказывается на что-то другое?
Цель доказать Вы, возможно, не ставите, но явно прикалываетесь.
Не надоело?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19546
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4834 раз.
Подякували: 4473 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:35

К вопросу о прогнозах.
«Мы не наблюдаем роста заболеваемости после каникул, как многие опасались. Но и снижение я надеялся увидеть более быстрое и однозначное. Пока поводов для оптимизма нет, что будет в ближайшие недели, предсказать невозможно, надо готовиться к любому развитию событий», – заявил профессор.

https://detaly.co.il/rukovodstvo-minzdrava-gotovimsya-k-pyatoj-volne/
Это слова генерального директора министерства здравоохранения профессора Нахман Аш.
fler, может, одолжите профессору хрустальный шар или что там у Вас?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19546
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4834 раз.
Подякували: 4473 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От дотошні японці:
У вакцині Pfizer знайшли невідомі домішки https://ua.korrespondent.net/world/4397 ... i-domishky
Частинки невідомої білої речовини виявили японські медики під час вакцинації. Аналогічні випадки було зафіксовано в кількох містах.
Раніше МОЗ Японії оголосило про припинення використання близько 1,63 млн доз вакцини американської компанії Moderna. Повідомлялося, що вакцини з домішками було виготовлено на території Іспанії, розмір часток досягає кількох міліметрів. На момент оприлюднення заяви МОЗ місцева влада вже запровадила жителям країни близько 170 тис. доз вакцини з партії, в якій потім було виявлено домішки.

Чи то шукають відмазки в надії повирішувати свої демографічні проблеми:
Станом на 1 червня 2020 року 28,7% жителів Японії складали люди старше 65 років. Між тим, у Великій Британії на цю категорію припадає 18%, в США – 15%. https://mind.ua/news/20219581-v-yaponiy ... -znajomstv


Кузін:
батьки мають мотивувати
вчителів вакцинуватись. Прямо уявляю цей процес.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 19.04.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:55

  Ой+ написав:От дотошні японці:
У вакцині Pfizer знайшли невідомі домішки https://ua.korrespondent.net/world/4397 ... i-domishky
Частинки невідомої білої речовини виявили японські медики під час вакцинації. Аналогічні випадки було зафіксовано в кількох містах.
Раніше МОЗ Японії оголосило про припинення використання близько 1,63 млн доз вакцини американської компанії Moderna. Повідомлялося, що вакцини з домішками було виготовлено на території Іспанії, розмір часток досягає кількох міліметрів. На момент оприлюднення заяви МОЗ місцева влада вже запровадила жителям країни близько 170 тис. доз вакцини з партії, в якій потім було виявлено домішки.
.
....

Новость слегка протухшая.
Но по Вашей же ссылке:
Розслідування, яке було проведено японською фармацевтичною компанією Takeda Pharmaceutical, показало, що частинки виявилися елементами виробничого обладнання з нержавіючої сталі. Відзначалося, що вони не несуть загрози здоров'ю людини, навіть якщо потраплять в організм разом з вакциною.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19546
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4834 раз.
Подякували: 4473 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:дотошні японці:

Внутри вас две дозы домишок есть? Что планируете делать с ними? Через что выводить?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4675
З нами з: 15.02.09
Подякував: 226 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:11

  Ой+ написав:Кузін:
батьки мають мотивувати
вчителів вакцинуватись. Прямо уявляю цей процес.

А навіщо такі складнощі, директорам шкіл був неофіційний наказ вакцинувати 80% вчителів. У іншому випадку школи будуть зачинені. А от з цього місця можно уявляти Цей процес
Как говорится "колхоз - дело добровольное " :D
Vurdalak
 
Повідомлень: 16
З нами з: 14.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3697369836993700
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Ой+, Vurdalak і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 770, 771, 772
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7718 7232574
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 12:45
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19322)
14.09.2021 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.