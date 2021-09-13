Ромасик написав:...... карантин и лохдаун - это разные вещи, вы же сами сказали yanyura и Binimovich доказали разве самим себе Я видел цифры и мне не надо доказывать. Я сам вижу - работает или не работает. Если здесь что-то пишу - то высказываю свое мнение или комментирую чужое. Но цели кому-то что-то доказать не стоит.
1. Всё же не совсем разные. 2. А как Вы видите? Я думал, Вы смотрите на цифры, оказывается на что-то другое? Цель доказать Вы, возможно, не ставите, но явно прикалываетесь. Не надоело?
«Мы не наблюдаем роста заболеваемости после каникул, как многие опасались. Но и снижение я надеялся увидеть более быстрое и однозначное. Пока поводов для оптимизма нет, что будет в ближайшие недели, предсказать невозможно, надо готовиться к любому развитию событий», – заявил профессор.
У вакцині Pfizer знайшли невідомі домішки https://ua.korrespondent.net/world/4397 ... i-domishky Частинки невідомої білої речовини виявили японські медики під час вакцинації. Аналогічні випадки було зафіксовано в кількох містах. Раніше МОЗ Японії оголосило про припинення використання близько 1,63 млн доз вакцини американської компанії Moderna. Повідомлялося, що вакцини з домішками було виготовлено на території Іспанії, розмір часток досягає кількох міліметрів. На момент оприлюднення заяви МОЗ місцева влада вже запровадила жителям країни близько 170 тис. доз вакцини з партії, в якій потім було виявлено домішки.
Чи то шукають відмазки в надії повирішувати свої демографічні проблеми:
У вакцині Pfizer знайшли невідомі домішки https://ua.korrespondent.net/world/4397 ... i-domishky Частинки невідомої білої речовини виявили японські медики під час вакцинації. Аналогічні випадки було зафіксовано в кількох містах. Раніше МОЗ Японії оголосило про припинення використання близько 1,63 млн доз вакцини американської компанії Moderna. Повідомлялося, що вакцини з домішками було виготовлено на території Іспанії, розмір часток досягає кількох міліметрів. На момент оприлюднення заяви МОЗ місцева влада вже запровадила жителям країни близько 170 тис. доз вакцини з партії, в якій потім було виявлено домішки.
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Новость слегка протухшая. Но по Вашей же ссылке:
Розслідування, яке було проведено японською фармацевтичною компанією Takeda Pharmaceutical, показало, що частинки виявилися елементами виробничого обладнання з нержавіючої сталі. Відзначалося, що вони не несуть загрози здоров'ю людини, навіть якщо потраплять в організм разом з вакциною.
А навіщо такі складнощі, директорам шкіл був неофіційний наказ вакцинувати 80% вчителів. У іншому випадку школи будуть зачинені. А от з цього місця можно уявляти Цей процес Как говорится "колхоз - дело добровольное "