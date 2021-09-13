Ромасик написав:...... карантин и лохдаун - это разные вещи, вы же сами сказали yanyura и Binimovich доказали разве самим себе Я видел цифры и мне не надо доказывать. Я сам вижу - работает или не работает. Если здесь что-то пишу - то высказываю свое мнение или комментирую чужое. Но цели кому-то что-то доказать не стоит.
1. Всё же не совсем разные. 2. А как Вы видите? Я думал, Вы смотрите на цифры, оказывается на что-то другое? Цель доказать Вы, возможно, не ставите, но явно прикалываетесь. Не надоело?
«Мы не наблюдаем роста заболеваемости после каникул, как многие опасались. Но и снижение я надеялся увидеть более быстрое и однозначное. Пока поводов для оптимизма нет, что будет в ближайшие недели, предсказать невозможно, надо готовиться к любому развитию событий», – заявил профессор.
У вакцині Pfizer знайшли невідомі домішки https://ua.korrespondent.net/world/4397 ... i-domishky Частинки невідомої білої речовини виявили японські медики під час вакцинації. Аналогічні випадки було зафіксовано в кількох містах. Раніше МОЗ Японії оголосило про припинення використання близько 1,63 млн доз вакцини американської компанії Moderna. Повідомлялося, що вакцини з домішками було виготовлено на території Іспанії, розмір часток досягає кількох міліметрів. На момент оприлюднення заяви МОЗ місцева влада вже запровадила жителям країни близько 170 тис. доз вакцини з партії, в якій потім було виявлено домішки.
Чи то шукають відмазки в надії повирішувати свої демографічні проблеми:
У вакцині Pfizer знайшли невідомі домішки https://ua.korrespondent.net/world/4397 ... i-domishky Частинки невідомої білої речовини виявили японські медики під час вакцинації. Аналогічні випадки було зафіксовано в кількох містах. Раніше МОЗ Японії оголосило про припинення використання близько 1,63 млн доз вакцини американської компанії Moderna. Повідомлялося, що вакцини з домішками було виготовлено на території Іспанії, розмір часток досягає кількох міліметрів. На момент оприлюднення заяви МОЗ місцева влада вже запровадила жителям країни близько 170 тис. доз вакцини з партії, в якій потім було виявлено домішки.
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Новость слегка протухшая. Но по Вашей же ссылке:
Розслідування, яке було проведено японською фармацевтичною компанією Takeda Pharmaceutical, показало, що частинки виявилися елементами виробничого обладнання з нержавіючої сталі. Відзначалося, що вони не несуть загрози здоров'ю людини, навіть якщо потраплять в організм разом з вакциною.
А навіщо такі складнощі, директорам шкіл був неофіційний наказ вакцинувати 80% вчителів. У іншому випадку школи будуть зачинені. А от з цього місця можно уявляти Цей процес Как говорится "колхоз - дело добровольное "
Вам не догодиш - новина сьогоднішня новорічна, маю на увазі 7530 по православному календарю. Раніше достібались до модерни, подумаєш трошки мм нержавійки на халяву могли отримати, може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би. А тепер вже і Pfizer не догода, бо бачиш "частинки невідомої білої речовини". А може то щось цінніше за нержавійку.