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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3698369937003701>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:28

  Ромасик написав:......
карантин и лохдаун - это разные вещи, вы же сами сказали :D
yanyura и Binimovich доказали разве самим себе
Я видел цифры и мне не надо доказывать. Я сам вижу - работает или не работает. Если здесь что-то пишу - то высказываю свое мнение или комментирую чужое. Но цели кому-то что-то доказать не стоит.

1. Всё же не совсем разные.
2. А как Вы видите?
Я думал, Вы смотрите на цифры, оказывается на что-то другое?
Цель доказать Вы, возможно, не ставите, но явно прикалываетесь.
Не надоело?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:35

К вопросу о прогнозах.
«Мы не наблюдаем роста заболеваемости после каникул, как многие опасались. Но и снижение я надеялся увидеть более быстрое и однозначное. Пока поводов для оптимизма нет, что будет в ближайшие недели, предсказать невозможно, надо готовиться к любому развитию событий», – заявил профессор.

https://detaly.co.il/rukovodstvo-minzdrava-gotovimsya-k-pyatoj-volne/
Это слова генерального директора министерства здравоохранения профессора Нахман Аш.
fler, может, одолжите профессору хрустальный шар или что там у Вас?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От дотошні японці:
У вакцині Pfizer знайшли невідомі домішки https://ua.korrespondent.net/world/4397 ... i-domishky
Частинки невідомої білої речовини виявили японські медики під час вакцинації. Аналогічні випадки було зафіксовано в кількох містах.
Раніше МОЗ Японії оголосило про припинення використання близько 1,63 млн доз вакцини американської компанії Moderna. Повідомлялося, що вакцини з домішками було виготовлено на території Іспанії, розмір часток досягає кількох міліметрів. На момент оприлюднення заяви МОЗ місцева влада вже запровадила жителям країни близько 170 тис. доз вакцини з партії, в якій потім було виявлено домішки.

Чи то шукають відмазки в надії повирішувати свої демографічні проблеми:
Станом на 1 червня 2020 року 28,7% жителів Японії складали люди старше 65 років. Між тим, у Великій Британії на цю категорію припадає 18%, в США – 15%. https://mind.ua/news/20219581-v-yaponiy ... -znajomstv


Кузін:
батьки мають мотивувати
вчителів вакцинуватись. Прямо уявляю цей процес.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:55

  Ой+ написав:От дотошні японці:
У вакцині Pfizer знайшли невідомі домішки https://ua.korrespondent.net/world/4397 ... i-domishky
Частинки невідомої білої речовини виявили японські медики під час вакцинації. Аналогічні випадки було зафіксовано в кількох містах.
Раніше МОЗ Японії оголосило про припинення використання близько 1,63 млн доз вакцини американської компанії Moderna. Повідомлялося, що вакцини з домішками було виготовлено на території Іспанії, розмір часток досягає кількох міліметрів. На момент оприлюднення заяви МОЗ місцева влада вже запровадила жителям країни близько 170 тис. доз вакцини з партії, в якій потім було виявлено домішки.
.
....

Новость слегка протухшая.
Но по Вашей же ссылке:
Розслідування, яке було проведено японською фармацевтичною компанією Takeda Pharmaceutical, показало, що частинки виявилися елементами виробничого обладнання з нержавіючої сталі. Відзначалося, що вони не несуть загрози здоров'ю людини, навіть якщо потраплять в організм разом з вакциною.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:дотошні японці:

Внутри вас две дозы домишок есть? Что планируете делать с ними? Через что выводить?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:11

  Ой+ написав:Кузін:
батьки мають мотивувати
вчителів вакцинуватись. Прямо уявляю цей процес.

А навіщо такі складнощі, директорам шкіл був неофіційний наказ вакцинувати 80% вчителів. У іншому випадку школи будуть зачинені. А от з цього місця можно уявляти Цей процес
Как говорится "колхоз - дело добровольное " :D
Vurdalak
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Новость слегка протухшая.


Вам не догодиш - новина сьогоднішня новорічна, маю на увазі 7530 по православному календарю.
Раніше достібались до модерни, подумаєш трошки мм нержавійки на халяву могли отримати, може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би.
А тепер вже і Pfizer не догода, бо бачиш "частинки невідомої білої речовини". А може то щось цінніше за нержавійку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:23

  Ой+ написав:Кузін:
батьки мають мотивувати
вчителів вакцинуватись. Прямо уявляю цей процес.


А я уявляю цей:
У Кіpoвoгpадській oбласті станoм на 13 веpесня пpoвели 100 щеплень дітям вікoм 12-17 poків :shock:
Відтак 54 дитини oтpимали пеpшу дoзу, 46 дітей – дpугу дoзу вакцини Pfizer.
https://dostyp.com.ua/novini/na-kirovog ... niu-ditiei

Мені цікаво, наші вакси теж щепили або щепитимуть своїх дітей 12-17 років?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би.

У вас третий ряд зубов не прорезался? Вам каких две дозы жахнули? В аэропорту не звените на рамке?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:46

  Hotab написав:
  Ой+ написав:може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би.

У вас третий ряд зубов не прорезался? Вам каких две дозы жахнули? В аэропорту не звените на рамке?

Я неодимовым магнитом проверял - все норм :mrgreen:
Faceless
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