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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 17:59
У Львові провели експрес-тестування на коронавірус серед вчителів та учнів десятих класів у школі №99 та працівників дитсадка №133.
Тестували працівників, які не були вакциновані. Коронавірус не підтвердили у жодної людини.
Якось невдобно вийшло
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Пон 13 вер, 2021 12:45
ЛОБ