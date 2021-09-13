RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3698369937003701

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:59

У Львові провели експрес-тестування на коронавірус серед вчителів та учнів десятих класів у школі №99 та працівників дитсадка №133.
Тестували працівників, які не були вакциновані. Коронавірус не підтвердили у жодної людини.

Якось невдобно вийшло :mrgreen:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 07.08.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3698369937003701
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 770, 771, 772
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7718 7238407
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 12:45
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19334)
14.09.2021 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.