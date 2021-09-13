У Львові провели експрес-тестування на коронавірус серед вчителів та учнів десятих класів у школі №99 та працівників дитсадка №133.
Тестували працівників, які не були вакциновані. Коронавірус не підтвердили у жодної людини.
Якось невдобно вийшло
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Додано: Вів 14 вер, 2021 17:59
У Львові провели експрес-тестування на коронавірус серед вчителів та учнів десятих класів у школі №99 та працівників дитсадка №133.
Тестували працівників, які не були вакциновані. Коронавірус не підтвердили у жодної людини.
Якось невдобно вийшло
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:47
Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірус
Я так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка.
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:52
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:03
цифр много, цифры разные и делать выводы на этом временной промежутке, я считаю, рано. Достаточно нам будет как в Бергамо и ловли плавцов в парках. Пока интересно наблюдать.
Если человек принес какую-то явно пропагандистскую инфу, то мимо этого нельзя молча пройти. Лан там городит какую-то чушь о черной плесени. Пусть себе. А разные принесенные цифры - это отличный повод поспорить. Пока не надоело. С вами весело
А у вас то какая цель здесь? Переубеждать кого-то поздно. Получать только инфу с которой вы согласны - тоже не очень правильно, надо слышать критику.
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:15
уже слышал инсайд, что норму хотят смягчить, а то идет к тому, что учить детей придется последователям Ляшка. К 20 числу было требование.
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