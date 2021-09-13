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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3699370037013702>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:59

У Львові провели експрес-тестування на коронавірус серед вчителів та учнів десятих класів у школі №99 та працівників дитсадка №133.
Тестували працівників, які не були вакциновані. Коронавірус не підтвердили у жодної людини.

Якось невдобно вийшло :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Якось невдобно вийшло

Вы где? Что из вас выйшло? О чем вы?
А что касается результатов тестирований, ну так это же хорошо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:47

Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірус :shock:
https://kontrakty.ua/article/183239

Я так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:52

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Это цифры по меркам вордметер?
В апреле в Украине официально было 11.2 тыс ковидных, но избыточная смертность была 23-24 тысячи . Дальше в математику умеете?
  Ромасик написав:весной на пиках было до 500

В эти дни выходит было 1000.

я по этому и уточнил :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:03

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:......
карантин и лохдаун - это разные вещи, вы же сами сказали :D
yanyura и Binimovich доказали разве самим себе
Я видел цифры и мне не надо доказывать. Я сам вижу - работает или не работает. Если здесь что-то пишу - то высказываю свое мнение или комментирую чужое. Но цели кому-то что-то доказать не стоит.

1. Всё же не совсем разные.
2. А как Вы видите?
Я думал, Вы смотрите на цифры, оказывается на что-то другое?
Цель доказать Вы, возможно, не ставите, но явно прикалываетесь.
Не надоело?

цифр много, цифры разные и делать выводы на этом временной промежутке, я считаю, рано. Достаточно нам будет как в Бергамо и ловли плавцов в парках. Пока интересно наблюдать.
Если человек принес какую-то явно пропагандистскую инфу, то мимо этого нельзя молча пройти. Лан там городит какую-то чушь о черной плесени. Пусть себе. А разные принесенные цифры - это отличный повод поспорить. Пока не надоело. С вами весело 8)
А у вас то какая цель здесь? Переубеждать кого-то поздно. Получать только инфу с которой вы согласны - тоже не очень правильно, надо слышать критику.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:15

  Vurdalak написав:
  Ой+ написав:Кузін:
батьки мають мотивувати
вчителів вакцинуватись. Прямо уявляю цей процес.

А навіщо такі складнощі, директорам шкіл був неофіційний наказ вакцинувати 80% вчителів. У іншому випадку школи будуть зачинені. А от з цього місця можно уявляти Цей процес
Как говорится "колхоз - дело добровольное " :D

уже слышал инсайд, что норму хотят смягчить, а то идет к тому, что учить детей придется последователям Ляшка. К 20 числу было требование.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:37

У Харкові з 2022 р запустять виробництво китайської вакцини CoronaVac
«Лекхім» планує вкласти у виробництво приблизно 25—30 млн євро.
https://mind.ua/news/20231083-u-harkovi ... -coronavac

а пока что:
Близько 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca можуть зіпсуватися. Їхній термін придатності збігає наприкінці жовтня-на початку листопада.
https://bigkyiv.com.ua/kse-v-ukrayini-m ... -covid-19/
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Близько 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca можуть зіпсуватися. Їхній термін придатності збігає наприкінці жовтня-на початку листопада.


Ганиченко наголосив, що за поточних темпів щеплення цією вакциною - близько 10 тис. доз на добу - з кожним днем зростає ризик того, що вакцина не буде використана повністю.
Щоб уникнути псування цієї вакцини експерти рекомендують збільшити темпи її використання у 5 разів та робити мінімум по 45 тис. щеплень на добу вакциною від AstraZeneca, включно з вихідними днями...
Ганиченко пояснив, що останній шлях також має кілька варіантів.
Перший - вводити першу дозу AstraZeneca, а другу Pfizer чи Moderna (поширена практика серед країн ЄС) або вводити першу дозу вакцини від компанії Sinovac, а другу - AstraZeneca (основна стратегія вакцинації Таїланду, де другою дозою Sinovac більше не щеплюють).
Другий - вводити третю бустерну дозу вакцини від AstraZeneca, що активно використовують Таїланд, ОАЕ, Туреччина, Філіппіни, Камбоджа, Чилі, Саудівська Аравія, однак від чого застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я.
Третій - частково обмежити використання інших вакцин. https://www.unian.ua/health/country/ukr ... TM1NS42MA..


Перший навряд чи пройде.
Другий теж.
Третій при наявності "мотивації" найреальніший.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:56

Исследовали побочные явления нервной системы связанные с вакцинами а нашли что их частота повышается только после ковида -

We found no consistent association between either vaccine and any of the studied neuro-immune adverse events studied. Conversely, we found a 5-fold increase in risk of GBS and an 11-fold of encephalomyelitis following COVID-19.


https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21263276v1

Вот это действительно неудобно получилось )
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:06

в Нью-Йорке

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