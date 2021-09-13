У Львові провели експрес-тестування на коронавірус серед вчителів та учнів десятих класів у школі №99 та працівників дитсадка №133. Тестували працівників, які не були вакциновані. Коронавірус не підтвердили у жодної людини.
Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірус https://kontrakty.ua/article/183239
Я так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка.
Ромасик написав:...... карантин и лохдаун - это разные вещи, вы же сами сказали yanyura и Binimovich доказали разве самим себе Я видел цифры и мне не надо доказывать. Я сам вижу - работает или не работает. Если здесь что-то пишу - то высказываю свое мнение или комментирую чужое. Но цели кому-то что-то доказать не стоит.
1. Всё же не совсем разные. 2. А как Вы видите? Я думал, Вы смотрите на цифры, оказывается на что-то другое? Цель доказать Вы, возможно, не ставите, но явно прикалываетесь. Не надоело?
цифр много, цифры разные и делать выводы на этом временной промежутке, я считаю, рано. Достаточно нам будет как в Бергамо и ловли плавцов в парках. Пока интересно наблюдать. Если человек принес какую-то явно пропагандистскую инфу, то мимо этого нельзя молча пройти. Лан там городит какую-то чушь о черной плесени. Пусть себе. А разные принесенные цифры - это отличный повод поспорить. Пока не надоело. С вами весело А у вас то какая цель здесь? Переубеждать кого-то поздно. Получать только инфу с которой вы согласны - тоже не очень правильно, надо слышать критику.
А навіщо такі складнощі, директорам шкіл був неофіційний наказ вакцинувати 80% вчителів. У іншому випадку школи будуть зачинені. А от з цього місця можно уявляти Цей процес Как говорится "колхоз - дело добровольное "
уже слышал инсайд, что норму хотят смягчить, а то идет к тому, что учить детей придется последователям Ляшка. К 20 числу было требование.
fler написав:Близько 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca можуть зіпсуватися. Їхній термін придатності збігає наприкінці жовтня-на початку листопада.
Ганиченко наголосив, що за поточних темпів щеплення цією вакциною - близько 10 тис. доз на добу - з кожним днем зростає ризик того, що вакцина не буде використана повністю. Щоб уникнути псування цієї вакцини експерти рекомендують збільшити темпи її використання у 5 разів та робити мінімум по 45 тис. щеплень на добу вакциною від AstraZeneca, включно з вихідними днями... Ганиченко пояснив, що останній шлях також має кілька варіантів. Перший - вводити першу дозу AstraZeneca, а другу Pfizer чи Moderna (поширена практика серед країн ЄС) або вводити першу дозу вакцини від компанії Sinovac, а другу - AstraZeneca (основна стратегія вакцинації Таїланду, де другою дозою Sinovac більше не щеплюють). Другий - вводити третю бустерну дозу вакцини від AstraZeneca, що активно використовують Таїланд, ОАЕ, Туреччина, Філіппіни, Камбоджа, Чилі, Саудівська Аравія, однак від чого застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я. Третій - частково обмежити використання інших вакцин. https://www.unian.ua/health/country/ukr ... TM1NS42MA..
Перший навряд чи пройде. Другий теж. Третій при наявності "мотивації" найреальніший.
Исследовали побочные явления нервной системы связанные с вакцинами а нашли что их частота повышается только после ковида -
We found no consistent association between either vaccine and any of the studied neuro-immune adverse events studied. Conversely, we found a 5-fold increase in risk of GBS and an 11-fold of encephalomyelitis following COVID-19.