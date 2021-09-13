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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 вер, 2021 21:27
Ой+ написав:
....
Раніше достібались до модерни, подумаєш трошки мм нержавійки на халяву могли отримати, може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би.
А тепер вже і Pfizer не догода, бо бачиш "частинки невідомої білої речовини". А може то щось цінніше за нержавійку.
Пробачте, будь ласка. Винен.
Не звернув увагу, що то вже про іншу вакцину.
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Пон 13 вер, 2021 12:45
ЛОБ