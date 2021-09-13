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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3699370037013702

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 47
Мені вже зробили щеплення
64%
30
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
7
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:27

  Ой+ написав:....
Раніше достібались до модерни, подумаєш трошки мм нержавійки на халяву могли отримати, може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би.
А тепер вже і Pfizer не догода, бо бачиш "частинки невідомої білої речовини". А може то щось цінніше за нержавійку.

Пробачте, будь ласка. Винен.
Не звернув увагу, що то вже про іншу вакцину.
ЛАД
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  #<1 ... 3699370037013702
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