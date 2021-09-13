Ой+ написав:.... Раніше достібались до модерни, подумаєш трошки мм нержавійки на халяву могли отримати, може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би. А тепер вже і Pfizer не догода, бо бачиш "частинки невідомої білої речовини". А може то щось цінніше за нержавійку.
Пробачте, будь ласка. Винен. Не звернув увагу, що то вже про іншу вакцину.
По данным на воскресенье (12 сентября), из 7720 выявленных носителей "ковида" 41% составляли дети в возрасте до 11 лет. Еще 14% – дети и подростки в возрасте 12-18 лет. ... .... 27% зараженных приходится на возрастную группу 19-39 лет, 14% на возрастную группу в возрасте 40-59 лет, 4% составляют люди старше 60 лет. .... 66% выявленных в воскресенье носителей – непривитые, 30% – "старопривитые", 3% – "свежепривитые", 1% – привитые третьей дозой. Переболевших среди них нет вообще.