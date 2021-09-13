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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3699370037013702

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 49
Мені вже зробили щеплення
63%
31
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:27

  Ой+ написав:....
Раніше достібались до модерни, подумаєш трошки мм нержавійки на халяву могли отримати, може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би.
А тепер вже і Pfizer не догода, бо бачиш "частинки невідомої білої речовини". А може то щось цінніше за нержавійку.

Пробачте, будь ласка. Винен.
Не звернув увагу, що то вже про іншу вакцину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:05

По данным на воскресенье (12 сентября), из 7720 выявленных носителей "ковида" 41% составляли дети в возрасте до 11 лет. Еще 14% – дети и подростки в возрасте 12-18 лет. ...
.... 27% зараженных приходится на возрастную группу 19-39 лет, 14% на возрастную группу в возрасте 40-59 лет, 4% составляют люди старше 60 лет.
....
66% выявленных в воскресенье носителей – непривитые, 30% – "старопривитые", 3% – "свежепривитые", 1% – привитые третьей дозой. Переболевших среди них нет вообще.

https://www.9tv.co.il/item/34198
Последняя фраза очень нечеткая, не очень понятно среди кого нет переболевших. Среди новых заражённых?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:12

66% выявленных в воскресенье носителей – непривитые

При этом эта группа составляет 35% в Израиле.

1% – привитые третьей дозой.


Привитых третьей дозой - 30% израильского общества. "Шах и мат , дисиденты"(с)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:23

  Ромасик написав:....
цифр много, цифры разные и делать выводы на этом временной промежутке, я считаю, рано.

А когда будет не рано?
Могу ещё понять фразу: "Рано делать окончательные выводы".
Но на сегодня практически все цифры свидетельствуют об эффективности вакцин.

Достаточно нам будет как в Бергамо и ловли плавцов в парках. Пока интересно наблюдать.

Это всё не цифры. Тут журналист может написать что угодно, а полиция проявлять избыточное рвение.

А разные принесенные цифры - это отличный повод поспорить. Пока не надоело. С вами весело 8)

Вам нужен только повод поспорить и повеселиться?
Прошу на политветку, поводов будет по горло и больше. :)

А у вас то какая цель здесь? Переубеждать кого-то поздно. Получать только инфу с которой вы согласны - тоже не очень правильно, надо слышать критику.

Прекрасно понимаю, что убеждать Вас или Флер совершенно бесполезно. По разным причинам, но тем не менее. Если бы я был уверен, что ветку читают 50-100 человек, давно бы бросил писать. Но если их всё же много, то давать Вам и Флер возможность пудрить мозги опасностью и/или бесполезностью вакцин не хочется.

Критика нужна и я не против её послушать. Но уже писал - логичную и обоснованную. Но не Ваши приколы или пропагандонство Флер.

Что значит "инфа с которой вы согласны" (или не согласен), вообще не понимаю. Информация может быть достоверной, сомнительной или лживой. Соглашаться или не соглашаться можно с трактовкой информации или в её достоверности. Например, в достоверности цифр, которые привели yanyura и Binimovich я практически не сомневаюсь. Достоверность многих идей, высказываемых Жолобак или какими-то "юристами", видео которых здесь выставляли, простите, даже обсуждать не хочу. Зачастую, просто БСК (бред сивой кобылы). Так же, как "теории" плоской Земли или аналогичные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 14 вер, 2021 23:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:27

  ЛАД написав:
  roberto dark написав:ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?

Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня.
Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то?
Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.
Бог хранит Украину? :)

Подозреваю, что там ковид просто больше или приоритетнее оплачивается. Вот "внезапно" и находится у всех ковид.
А у нас "ковид-перегонки" дополнительно не оплачиваются (фактически) - вот и нет интереса "догонять и перегонять"

А вот дочитал до фактического подтверждения с нашей стороны:

  fler написав:Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірус :shock:
https://kontrakty.ua/article/183239

Я так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка.


Ковид лечить кагбэ невыгодно - вот его не находят и не лечат :)
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:33

  Ой+ написав:
  fler написав:Близько 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca можуть зіпсуватися. Їхній термін придатності збігає наприкінці жовтня-на початку листопада.


Ганиченко наголосив, що за поточних темпів щеплення цією вакциною - близько 10 тис. доз на добу - з кожним днем зростає ризик того, що вакцина не буде використана повністю.
Щоб уникнути псування цієї вакцини експерти рекомендують збільшити темпи її використання у 5 разів та робити мінімум по 45 тис. щеплень на добу вакциною від AstraZeneca, включно з вихідними днями...
Ганиченко пояснив, що останній шлях також має кілька варіантів.
Перший - вводити першу дозу AstraZeneca, а другу Pfizer чи Moderna (поширена практика серед країн ЄС) або вводити першу дозу вакцини від компанії Sinovac, а другу - AstraZeneca (основна стратегія вакцинації Таїланду, де другою дозою Sinovac більше не щеплюють).
Другий - вводити третю бустерну дозу вакцини від AstraZeneca, що активно використовують Таїланд, ОАЕ, Туреччина, Філіппіни, Камбоджа, Чилі, Саудівська Аравія, однак від чого застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я.
Третій - частково обмежити використання інших вакцин. https://www.unian.ua/health/country/ukr ... TM1NS42MA..


Перший навряд чи пройде.
Другий теж.
Третій при наявності "мотивації" найреальніший.

4. Делать вакцинаторам сразу 4 укола
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:58

  Вкладчик1234 написав:......
Подозреваю, что там ковид просто больше или приоритетнее оплачивается. Вот "внезапно" и находится у всех ковид.
А у нас "ковид-перегонки" дополнительно не оплачиваются (фактически) - вот и нет интереса "догонять и перегонять"

Не оплачивается ни больше, ни приоритетнее.
Можете подозревать и дальше. У Вас это вообще единственный аргумент (подозрение).
А врачи и учёные всего мира просто жулики.

А вот дочитал до фактического подтверждения с нашей стороны:

  fler написав:Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірус :shock:
https://kontrakty.ua/article/183239

Я так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка.


Ковид лечить кагбэ невыгодно - вот его не находят и не лечат :)

Это не "подтверждение" и не "с вашей стороны", а какое-то высказывание Самохвалова. Чем это объясняется, из такого короткого сообщения понять невозможно.
А слушать почти час новостей на канале "Украина", на которые ссылаются "контракты", чтобы выловить эту новость (да ещё неизвестно, будет ли там более подробно), увольте. Если хотите, послушайте и потом расскажете нам, что там было.
Кстати, в заголовке "контрактов" - "можуть зменшити". Да и в приведенной цитате - "планують зменшити". "Планувати" можна багато чого, а будет или нет ещё неизвестно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 00:04

Принесу пожалуй немного праздника на улицу антиваксов, порадую ромасика и флер а то они совсем опечалились, даже не хотят вести дискуссию :D

https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2101

Статья с размышлениями о том нужно ли вакцинировать переболевших. Если вкратце - можно не вакцинировать или достаточно одной дозы, но брать организацию этого на себя никто не хочет, плюс сложно отделить переболевших агнцев от козлищ антиваксов.
Так что Ромасик, берите в охапку переболевшего яму, будивельника и кого может забыл и выступайте с политической инициативой, а не нойте на форуме про то что прививки не работают. Этим вы только приближаете новый локдаун, который ударит и по вам же, антитела тут не помогут. Заодно посмотрим кто из вас реально не вакцинируется потому что верит в свои антитела а кто матерый антивакс или ольгинский тролль
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