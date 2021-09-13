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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3699370037013702 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 49 Мені вже зробили щеплення 63% 31 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 49 Додано: Вів 14 вер, 2021 21:27 Ой+ написав: ....

Раніше достібались до модерни, подумаєш трошки мм нержавійки на халяву могли отримати, може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би.

А тепер вже і Pfizer не догода, бо бачиш "частинки невідомої білої речовини". А може то щось цінніше за нержавійку. ....Раніше достібались до модерни, подумаєш трошки мм нержавійки на халяву могли отримати, може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би.А тепер вже і Pfizer не догода, бо бачиш "частинки невідомої білої речовини". А може то щось цінніше за нержавійку.

Пробачте, будь ласка. Винен.

Не звернув увагу, що то вже про іншу вакцину. Пробачте, будь ласка. Винен.Не звернув увагу, що то вже про іншу вакцину. ЛАД 2 Повідомлень: 19550 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4834 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 23:05 По данным на воскресенье (12 сентября), из 7720 выявленных носителей "ковида" 41% составляли дети в возрасте до 11 лет. Еще 14% – дети и подростки в возрасте 12-18 лет. ...

.... 27% зараженных приходится на возрастную группу 19-39 лет, 14% на возрастную группу в возрасте 40-59 лет, 4% составляют люди старше 60 лет.

....

66% выявленных в воскресенье носителей – непривитые, 30% – "старопривитые", 3% – "свежепривитые", 1% – привитые третьей дозой. Переболевших среди них нет вообще.

https://www.9tv.co.il/item/34198

Последняя фраза очень нечеткая, не очень понятно среди кого нет переболевших. Среди новых заражённых? Последняя фраза очень нечеткая, не очень понятно среди кого нет переболевших. Среди новых заражённых? ЛАД 2 Повідомлень: 19550 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4834 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 23:12 66% выявленных в воскресенье носителей – непривитые



При этом эта группа составляет 35% в Израиле.



1% – привитые третьей дозой.





Привитых третьей дозой - 30% израильского общества. "Шах и мат , дисиденты"(с) При этом эта группа составляет 35% в Израиле.Привитых третьей дозой - 30% израильского общества. "Шах и мат , дисиденты"(с) Hotab

Повідомлень: 4678 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 23:23 Ромасик написав: ....

цифр много, цифры разные и делать выводы на этом временной промежутке, я считаю, рано. ....цифр много, цифры разные и делать выводы на этом временной промежутке, я считаю, рано.

А когда будет не рано?

Могу ещё понять фразу: "Рано делать окончательные выводы".

Но на сегодня практически все цифры свидетельствуют об эффективности вакцин.



Достаточно нам будет как в Бергамо и ловли плавцов в парках. Пока интересно наблюдать.

Это всё не цифры. Тут журналист может написать что угодно, а полиция проявлять избыточное рвение.



А разные принесенные цифры - это отличный повод поспорить. Пока не надоело. С вами весело

Вам нужен только повод поспорить и повеселиться?

Прошу на политветку, поводов будет по горло и больше.



А у вас то какая цель здесь? Переубеждать кого-то поздно. Получать только инфу с которой вы согласны - тоже не очень правильно, надо слышать критику.

Прекрасно понимаю, что убеждать Вас или Флер совершенно бесполезно. По разным причинам, но тем не менее. Если бы я был уверен, что ветку читают 50-100 человек, давно бы бросил писать. Но если их всё же много, то давать Вам и Флер возможность пудрить мозги опасностью и/или бесполезностью вакцин не хочется.



Критика нужна и я не против её послушать. Но уже писал - логичную и обоснованную. Но не Ваши приколы или пропагандонство Флер.



Что значит "инфа с которой вы согласны" (или не согласен), вообще не понимаю. Информация может быть достоверной, сомнительной или лживой. Соглашаться или не соглашаться можно с трактовкой информации или в её достоверности. Например, в достоверности цифр, которые привели yanyura и Binimovich я практически не сомневаюсь. Достоверность многих идей, высказываемых Жолобак или какими-то "юристами", видео которых здесь выставляли, простите, даже обсуждать не хочу. Зачастую, просто БСК (бред сивой кобылы). Так же, как "теории" плоской Земли или аналогичные. А когда будет не рано?Могу ещё понять фразу: "Рано делатьвыводы".Но на сегодня практически все цифры свидетельствуют об эффективности вакцин.Это всё не цифры. Тут журналист может написать что угодно, а полиция проявлять избыточное рвение.Вам нужен только повод поспорить и повеселиться?Прошу на политветку, поводов будет по горло и больше.Прекрасно понимаю, что убеждать Вас или Флер совершенно бесполезно. По разным причинам, но тем не менее. Если бы я был уверен, что ветку читают 50-100 человек, давно бы бросил писать. Но если их всё же много, то давать Вам и Флер возможность пудрить мозги опасностью и/или бесполезностью вакцин не хочется.Критика нужна и я не против её послушать. Но уже писал - логичную и обоснованную. Но не Ваши приколы или пропагандонство Флер.Что значит "инфа с которой вы согласны" (или не согласен), вообще не понимаю. Информация может быть достоверной, сомнительной или лживой. Соглашаться или не соглашаться можно с трактовкой информации или в её достоверности. Например, в достоверности цифр, которые привели yanyura и Binimovich я практически не сомневаюсь. Достоверность многих идей, высказываемых Жолобак или какими-то "юристами", видео которых здесь выставляли, простите, даже обсуждать не хочу. Зачастую, просто БСК (бред сивой кобылы). Так же, как "теории" плоской Земли или аналогичные. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 14 вер, 2021 23:35, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19550 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4834 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 23:27 ЛАД написав: roberto dark написав: ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ? во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?

Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня.

Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то?

Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.

Бог хранит Украину? Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня.Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то?Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.Бог хранит Украину?

Подозреваю, что там ковид просто больше или приоритетнее оплачивается. Вот "внезапно" и находится у всех ковид.

А у нас "ковид-перегонки" дополнительно не оплачиваются (фактически) - вот и нет интереса "догонять и перегонять"



А вот дочитал до фактического подтверждения с нашей стороны:



fler написав: Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірус

https://kontrakty.ua/article/183239



Я так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка. Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірусЯ так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка.



Ковид лечить кагбэ невыгодно - вот его не находят и не лечат Подозреваю, что там ковид просто больше или приоритетнее оплачивается. Вот "внезапно" и находится у всех ковид.А у нас "ковид-перегонки" дополнительно не оплачиваются (фактически) - вот и нет интереса "догонять и перегонять"А вот дочитал до фактического подтверждения с нашей стороны:Ковид лечить кагбэ невыгодно - вот его не находят и не лечат Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15271 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8385 раз. Подякували: 4048 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 23:33 Ой+ написав: fler написав: Близько 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca можуть зіпсуватися. Їхній термін придатності збігає наприкінці жовтня-на початку листопада. Близько 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca можуть зіпсуватися. Їхній термін придатності збігає наприкінці жовтня-на початку листопада.





Щоб уникнути псування цієї вакцини експерти рекомендують збільшити темпи її використання у 5 разів та робити мінімум по 45 тис. щеплень на добу вакциною від AstraZeneca, включно з вихідними днями...

Ганиченко пояснив, що останній шлях також має кілька варіантів.

Перший - вводити першу дозу AstraZeneca, а другу Pfizer чи Moderna (поширена практика серед країн ЄС) або вводити першу дозу вакцини від компанії Sinovac, а другу - AstraZeneca (основна стратегія вакцинації Таїланду, де другою дозою Sinovac більше не щеплюють).

Другий - вводити третю бустерну дозу вакцини від AstraZeneca, що активно використовують Таїланд, ОАЕ, Туреччина, Філіппіни, Камбоджа, Чилі, Саудівська Аравія, однак від чого застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я.

Третій - частково обмежити використання інших вакцин. https://www.unian.ua/health/country/ukr ... TM1NS42MA. . Ганиченко наголосив, що за поточних темпів щеплення цією вакциною - близько 10 тис. доз на добу - з кожним днем зростає ризик того, що вакцина не буде використана повністю.Щоб уникнути псування цієї вакцини експерти рекомендують збільшити темпи її використання у 5 разів та робити мінімум по 45 тис. щеплень на добу вакциною від AstraZeneca, включно з вихідними днями...Ганиченко пояснив, що останній шлях також має кілька варіантів.Перший - вводити першу дозу AstraZeneca, а другу Pfizer чи Moderna (поширена практика серед країн ЄС) або вводити першу дозу вакцини від компанії Sinovac, а другу - AstraZeneca (основна стратегія вакцинації Таїланду, де другою дозою Sinovac більше не щеплюють).Другий - вводити третю бустерну дозу вакцини від AstraZeneca, що активно використовують Таїланд, ОАЕ, Туреччина, Філіппіни, Камбоджа, Чилі, Саудівська Аравія, однак від чого застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я.Третій - частково обмежити використання інших вакцин.



Перший навряд чи пройде.

Другий теж.

Третій при наявності "мотивації" найреальніший. Перший навряд чи пройде.Другий теж.Третій при наявності "мотивації" найреальніший.

4. Делать вакцинаторам сразу 4 укола 4. Делать вакцинаторам сразу 4 укола Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15271 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8385 раз. Подякували: 4048 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 23:58 Вкладчик1234 написав: ......

Подозреваю, что там ковид просто больше или приоритетнее оплачивается. Вот "внезапно" и находится у всех ковид.

А у нас "ковид-перегонки" дополнительно не оплачиваются (фактически) - вот и нет интереса "догонять и перегонять" ......Подозреваю, что там ковид просто больше или приоритетнее оплачивается. Вот "внезапно" и находится у всех ковид.А у нас "ковид-перегонки" дополнительно не оплачиваются (фактически) - вот и нет интереса "догонять и перегонять"

Не оплачивается ни больше, ни приоритетнее.

Можете подозревать и дальше. У Вас это вообще единственный аргумент (подозрение).

А врачи и учёные всего мира просто жулики.







fler написав: Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірус

https://kontrakty.ua/article/183239



Я так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка. Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірусЯ так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка.



Ковид лечить кагбэ невыгодно - вот его не находят и не лечат А вот дочитал до фактического подтверждения с нашей стороны:Ковид лечить кагбэ невыгодно - вот его не находят и не лечат

Это не "подтверждение" и не "с вашей стороны", а какое-то высказывание Самохвалова. Чем это объясняется, из такого короткого сообщения понять невозможно.

А слушать почти час новостей на канале "Украина", на которые ссылаются "контракты", чтобы выловить эту новость (да ещё неизвестно, будет ли там более подробно), увольте. Если хотите, послушайте и потом расскажете нам, что там было.

Кстати, в заголовке "контрактов" - "можуть зменшити". Да и в приведенной цитате - "планують зменшити". "Планувати" можна багато чого, а будет или нет ещё неизвестно. Не оплачивается ни больше, ни приоритетнее.Можете подозревать и дальше. У Вас это вообще единственный аргумент (подозрение).А врачи и учёные всего мира просто жулики.Это не "подтверждение" и не "с вашей стороны", а какое-то высказывание Самохвалова. Чем это объясняется, из такого короткого сообщения понять невозможно.А слушать почти час новостей на канале "Украина", на которые ссылаются "контракты", чтобы выловить эту новость (да ещё неизвестно, будет ли там более подробно), увольте. Если хотите, послушайте и потом расскажете нам, что там было.Кстати, в заголовке "контрактов" - "можуть зменшити". Да и в приведенной цитате - "планують зменшити". "Планувати" можна багато чого, а будет или нет ещё неизвестно. ЛАД 2 Повідомлень: 19550 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4834 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 00:04



https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2101



Статья с размышлениями о том нужно ли вакцинировать переболевших. Если вкратце - можно не вакцинировать или достаточно одной дозы, но брать организацию этого на себя никто не хочет, плюс сложно отделить переболевших агнцев от козлищ антиваксов.

Так что Ромасик, берите в охапку переболевшего яму, будивельника и кого может забыл и выступайте с политической инициативой, а не нойте на форуме про то что прививки не работают. Этим вы только приближаете новый локдаун, который ударит и по вам же, антитела тут не помогут. Заодно посмотрим кто из вас реально не вакцинируется потому что верит в свои антитела а кто матерый антивакс или ольгинский тролль Принесу пожалуй немного праздника на улицу антиваксов, порадую ромасика и флер а то они совсем опечалились, даже не хотят вести дискуссиюСтатья с размышлениями о том нужно ли вакцинировать переболевших. Если вкратце - можно не вакцинировать или достаточно одной дозы, но брать организацию этого на себя никто не хочет, плюс сложно отделить переболевших агнцев от козлищ антиваксов.Так что Ромасик, берите в охапку переболевшего яму, будивельника и кого может забыл и выступайте с политической инициативой, а не нойте на форуме про то что прививки не работают. Этим вы только приближаете новый локдаун, который ударит и по вам же, антитела тут не помогут. Заодно посмотрим кто из вас реально не вакцинируется потому что верит в свои антитела а кто матерый антивакс или ольгинский тролль IgA Повідомлень: 691 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 04:52 Проблема залежей Астразенеки... Да че там думать?

1. Бустерная доза для НЕпенсионеров, использовавших Файзер/Модерна.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ первая доза для непенсионеров, кто хочет второй использовать Файзер (с осторожностью мужчинам 30-40 лет от миокардита).

3. Убрать уникальное право учителям на Файзер первой дозой кроме мужчин 30-40 лет.

4. Повысить общий уровень вакцинации населения путем ограничений невакцинированным и бонусам вакцинированным.



Можно еще 5 - бустерная доза Астразенеки для использовавших Астразенеку/Синовак, однако я считаю, что у первых может появиться иммунитет от аденовируса вместо коронавируса, а вторые заработали на Файзерную дозу бустера риском использования слабой вакцины. Slx Повідомлень: 898 З нами з: 23.07.18 Подякував: 291 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3699370037013702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7718 7283219

ЛОБ Пон 13 вер, 2021 12:45