Ой+ написав:.... Раніше достібались до модерни, подумаєш трошки мм нержавійки на халяву могли отримати, може би гемоглобін покращився, чи коронки залізні появились би. А тепер вже і Pfizer не догода, бо бачиш "частинки невідомої білої речовини". А може то щось цінніше за нержавійку.
Пробачте, будь ласка. Винен. Не звернув увагу, що то вже про іншу вакцину.
По данным на воскресенье (12 сентября), из 7720 выявленных носителей "ковида" 41% составляли дети в возрасте до 11 лет. Еще 14% – дети и подростки в возрасте 12-18 лет. ... .... 27% зараженных приходится на возрастную группу 19-39 лет, 14% на возрастную группу в возрасте 40-59 лет, 4% составляют люди старше 60 лет. .... 66% выявленных в воскресенье носителей – непривитые, 30% – "старопривитые", 3% – "свежепривитые", 1% – привитые третьей дозой. Переболевших среди них нет вообще.
Ромасик написав:.... цифр много, цифры разные и делать выводы на этом временной промежутке, я считаю, рано.
А когда будет не рано? Могу ещё понять фразу: "Рано делать окончательные выводы". Но на сегодня практически все цифры свидетельствуют об эффективности вакцин.
Достаточно нам будет как в Бергамо и ловли плавцов в парках. Пока интересно наблюдать.
Это всё не цифры. Тут журналист может написать что угодно, а полиция проявлять избыточное рвение.
А разные принесенные цифры - это отличный повод поспорить. Пока не надоело. С вами весело
Вам нужен только повод поспорить и повеселиться? Прошу на политветку, поводов будет по горло и больше.
А у вас то какая цель здесь? Переубеждать кого-то поздно. Получать только инфу с которой вы согласны - тоже не очень правильно, надо слышать критику.
Прекрасно понимаю, что убеждать Вас или Флер совершенно бесполезно. По разным причинам, но тем не менее. Если бы я был уверен, что ветку читают 50-100 человек, давно бы бросил писать. Но если их всё же много, то давать Вам и Флер возможность пудрить мозги опасностью и/или бесполезностью вакцин не хочется.
Критика нужна и я не против её послушать. Но уже писал - логичную и обоснованную. Но не Ваши приколы или пропагандонство Флер.
Что значит "инфа с которой вы согласны" (или не согласен), вообще не понимаю. Информация может быть достоверной, сомнительной или лживой. Соглашаться или не соглашаться можно с трактовкой информации или в её достоверности. Например, в достоверности цифр, которые привели yanyura и Binimovich я практически не сомневаюсь. Достоверность многих идей, высказываемых Жолобак или какими-то "юристами", видео которых здесь выставляли, простите, даже обсуждать не хочу. Зачастую, просто БСК (бред сивой кобылы). Так же, как "теории" плоской Земли или аналогичные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 14 вер, 2021 23:35, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:ЛАД во всяком случае я тоже не спешу 3-ю колоть. Из личных контактов с теми, кто укололся то побочек тяжёлых нет, а половина вообще кроме боли в месте укола ничего не испытывали. Сделали и забыли.. Кто-то писал в комментариях к статье, где я прочитал сегодняшнюю инфу, якобы есть такие страны где вакцинация на очень низком уровне. При этом они больше по численности населения чем Израиль, но при этом практически нет новых заболевших и умерших от короновируса. Кто такие? Не делают тестирование наверное ?
Пример такой страны Украина. Во всяком случае, сегодня. Чем это объяснить, не знаю. Климатом, генетикой, ещё чем-то? Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас. Бог хранит Украину?
Подозреваю, что там ковид просто больше или приоритетнее оплачивается. Вот "внезапно" и находится у всех ковид. А у нас "ковид-перегонки" дополнительно не оплачиваются (фактически) - вот и нет интереса "догонять и перегонять"
А вот дочитал до фактического подтверждения с нашей стороны:
fler написав:Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірус https://kontrakty.ua/article/183239
Я так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка.
Ковид лечить кагбэ невыгодно - вот его не находят и не лечат
fler написав:Близько 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca можуть зіпсуватися. Їхній термін придатності збігає наприкінці жовтня-на початку листопада.
Ганиченко наголосив, що за поточних темпів щеплення цією вакциною - близько 10 тис. доз на добу - з кожним днем зростає ризик того, що вакцина не буде використана повністю. Щоб уникнути псування цієї вакцини експерти рекомендують збільшити темпи її використання у 5 разів та робити мінімум по 45 тис. щеплень на добу вакциною від AstraZeneca, включно з вихідними днями... Ганиченко пояснив, що останній шлях також має кілька варіантів. Перший - вводити першу дозу AstraZeneca, а другу Pfizer чи Moderna (поширена практика серед країн ЄС) або вводити першу дозу вакцини від компанії Sinovac, а другу - AstraZeneca (основна стратегія вакцинації Таїланду, де другою дозою Sinovac більше не щеплюють). Другий - вводити третю бустерну дозу вакцини від AstraZeneca, що активно використовують Таїланд, ОАЕ, Туреччина, Філіппіни, Камбоджа, Чилі, Саудівська Аравія, однак від чого застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я. Третій - частково обмежити використання інших вакцин. https://www.unian.ua/health/country/ukr ... TM1NS42MA..
Перший навряд чи пройде. Другий теж. Третій при наявності "мотивації" найреальніший.
Вкладчик1234 написав:...... Подозреваю, что там ковид просто больше или приоритетнее оплачивается. Вот "внезапно" и находится у всех ковид. А у нас "ковид-перегонки" дополнительно не оплачиваются (фактически) - вот и нет интереса "догонять и перегонять"
Не оплачивается ни больше, ни приоритетнее. Можете подозревать и дальше. У Вас это вообще единственный аргумент (подозрение). А врачи и учёные всего мира просто жулики.
А вот дочитал до фактического подтверждения с нашей стороны:
fler написав:Кількість ковідних лікарень в Україні планують зменшити вдвічі – заявив виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самохвалов. Водночас, кількість ліжок із киснем у медзакладах зросте. Такий підхід у відомстві вважають найбільш ефективним для лікування хворих на коронавірус https://kontrakty.ua/article/183239
Я так розумію, що МОЗ просуває ідею "хворійте вдома разом із сім'єю". Хто в темі, поясніть, будь-ласка.
Ковид лечить кагбэ невыгодно - вот его не находят и не лечат
Это не "подтверждение" и не "с вашей стороны", а какое-то высказывание Самохвалова. Чем это объясняется, из такого короткого сообщения понять невозможно. А слушать почти час новостей на канале "Украина", на которые ссылаются "контракты", чтобы выловить эту новость (да ещё неизвестно, будет ли там более подробно), увольте. Если хотите, послушайте и потом расскажете нам, что там было. Кстати, в заголовке "контрактов" - "можуть зменшити". Да и в приведенной цитате - "планують зменшити". "Планувати" можна багато чого, а будет или нет ещё неизвестно.
Статья с размышлениями о том нужно ли вакцинировать переболевших. Если вкратце - можно не вакцинировать или достаточно одной дозы, но брать организацию этого на себя никто не хочет, плюс сложно отделить переболевших агнцев от козлищ антиваксов. Так что Ромасик, берите в охапку переболевшего яму, будивельника и кого может забыл и выступайте с политической инициативой, а не нойте на форуме про то что прививки не работают. Этим вы только приближаете новый локдаун, который ударит и по вам же, антитела тут не помогут. Заодно посмотрим кто из вас реально не вакцинируется потому что верит в свои антитела а кто матерый антивакс или ольгинский тролль
Да че там думать? 1. Бустерная доза для НЕпенсионеров, использовавших Файзер/Модерна. 2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ первая доза для непенсионеров, кто хочет второй использовать Файзер (с осторожностью мужчинам 30-40 лет от миокардита). 3. Убрать уникальное право учителям на Файзер первой дозой кроме мужчин 30-40 лет. 4. Повысить общий уровень вакцинации населения путем ограничений невакцинированным и бонусам вакцинированным.
Можно еще 5 - бустерная доза Астразенеки для использовавших Астразенеку/Синовак, однако я считаю, что у первых может появиться иммунитет от аденовируса вместо коронавируса, а вторые заработали на Файзерную дозу бустера риском использования слабой вакцины.