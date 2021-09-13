В конце сентября в Израиль поступит партия вакцины "Астра-Зенека", она же "оксфордская вакцина", она же "Ваксзеврия". ....... ...израильские власти решили закупить партию в несколько тысяч доз для тех, кто по каким-либо причинам (в основном из-за аллергии при первой прививке) не может "колоться" "Файзером" и "Модерной".
В связи с этим сообщением многие израильские "вакциноскептики" выразили энтузиазм – распространено ложное мнение, что вакцины, сделанные по технологии мРНК, могут как-то влиять на генетический код человека, то есть на ДНК, вызывая в организме те или иные мутации.
ЛАД написав:Не оплачивается ни больше, ни приоритетнее. Можете подозревать и дальше. У Вас это вообще единственный аргумент (подозрение). А врачи и учёные всего мира просто жулики.
А Вы точно знаете как там? Может даже пруфы есть? Или просто "на словах"?
В Израиле знаю. А Вы? Кроме подозрений что-то есть?
Вы же спрашивали конкретную ситуацию:
ЛАД написав:Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.
Если Вы имели ввиду доплаты в РФ, то легко можете проверить. Вместо того, чтобы гадать и подозревать.
А причём тут
ЛАД написав:А врачи и учёные всего мира просто жулики.
Притом, что если Вы считаете, что "ковида нет", то это естественный вывод. Без них не было бы больных и самой болезни. Кто бы её ни "придумал" (как понимаю, подозреваются политики), врачи и учёные всего мира подтверждают это, значит жулики и "продались за доплаты".