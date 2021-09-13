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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3700370137023703

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50
Мені вже зробили щеплення
64%
32
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:58

  ЛАД написав:Не оплачивается ни больше, ни приоритетнее.
Можете подозревать и дальше. У Вас это вообще единственный аргумент (подозрение).
А врачи и учёные всего мира просто жулики.

А Вы точно знаете как там? Может даже пруфы есть? Или просто "на словах"?
Вы же спрашивали конкретную ситуацию:

  ЛАД написав:Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.


А причём тут
  ЛАД написав:А врачи и учёные всего мира просто жулики.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:причём тут

лишние смерти ? А? Отож. "срана" она такая. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:08

В конце сентября в Израиль поступит партия вакцины "Астра-Зенека", она же "оксфордская вакцина", она же "Ваксзеврия".
.......
...израильские власти решили закупить партию в несколько тысяч доз для тех, кто по каким-либо причинам (в основном из-за аллергии при первой прививке) не может "колоться" "Файзером" и "Модерной".

В связи с этим сообщением многие израильские "вакциноскептики" выразили энтузиазм – распространено ложное мнение, что вакцины, сделанные по технологии мРНК, могут как-то влиять на генетический код человека, то есть на ДНК, вызывая в организме те или иные мутации.

https://www.9tv.co.il/item/34200
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:14

Поки людям буде пофігу на коронавірус в масі своїй, до тих пір це пекло і буде.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:19

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Не оплачивается ни больше, ни приоритетнее.
Можете подозревать и дальше. У Вас это вообще единственный аргумент (подозрение).
А врачи и учёные всего мира просто жулики.

А Вы точно знаете как там? Может даже пруфы есть? Или просто "на словах"?

В Израиле знаю.
А Вы?
Кроме подозрений что-то есть?

Вы же спрашивали конкретную ситуацию:

  ЛАД написав:Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.

Если Вы имели ввиду доплаты в РФ, то легко можете проверить. Вместо того, чтобы гадать и подозревать.

А причём тут
  ЛАД написав:А врачи и учёные всего мира просто жулики.

Притом, что если Вы считаете, что "ковида нет", то это естественный вывод. Без них не было бы больных и самой болезни. Кто бы её ни "придумал" (как понимаю, подозреваются политики), врачи и учёные всего мира подтверждают это, значит жулики и "продались за доплаты". :)
ЛАД
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  #<1 ... 3700370137023703
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