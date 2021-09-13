В конце сентября в Израиль поступит партия вакцины "Астра-Зенека", она же "оксфордская вакцина", она же "Ваксзеврия". ....... ...израильские власти решили закупить партию в несколько тысяч доз для тех, кто по каким-либо причинам (в основном из-за аллергии при первой прививке) не может "колоться" "Файзером" и "Модерной".
В связи с этим сообщением многие израильские "вакциноскептики" выразили энтузиазм – распространено ложное мнение, что вакцины, сделанные по технологии мРНК, могут как-то влиять на генетический код человека, то есть на ДНК, вызывая в организме те или иные мутации.
ЛАД написав:Не оплачивается ни больше, ни приоритетнее. Можете подозревать и дальше. У Вас это вообще единственный аргумент (подозрение). А врачи и учёные всего мира просто жулики.
А Вы точно знаете как там? Может даже пруфы есть? Или просто "на словах"?
В Израиле знаю. А Вы? Кроме подозрений что-то есть?
Вы же спрашивали конкретную ситуацию:
ЛАД написав:Так же, как не могу объяснить разницу с нашими соседями - РФ, где смертей ежедневно на порядок больше, чем у нас.
Если Вы имели ввиду доплаты в РФ, то легко можете проверить. Вместо того, чтобы гадать и подозревать.
А причём тут
ЛАД написав:А врачи и учёные всего мира просто жулики.
Притом, что если Вы считаете, что "ковида нет", то это естественный вывод. Без них не было бы больных и самой болезни. Кто бы её ни "придумал" (как понимаю, подозреваются политики), врачи и учёные всего мира подтверждают это, значит жулики и "продались за доплаты".
ЛАД написав:Если Вы имели ввиду доплаты в РФ, то легко можете проверить.
Є пруфи по расеї на сьогодні Доплачують лікарям, гарно, тому ще на початку року родичі жінки казали, що ковіду нємає, то все лікарі брешуть заради доплати, всім ковід ставлять. На червень почався лютий писєць, родичі сказали що виявляється раніше ковіду не було дійсно . Стотисячний райцентр,червень привозили у лікарню 10-20 людей на добу. Зараз вересень, 25-30. Червень у лікарні біля 100 людей, зараз розширили ковідну до 250. Ну не всі на ШВЛ, но киснем дихає багато. Але ніяких масок, обмежень, карантинів немає і не було. З середини літа народ почав вакцинуватися добровільно, без примушення. Але то вже трохи запідзнувато .Про "природний імунітет" якось всі підзабули...чомусь... хоча балачок було достатньо. Хочу сказати, що рівень медичної допомоги там набагато краще ніж у нас, грошей держава витрачає купу. Якщо в нас станеться така хвиля як у них, то з нашими статками та бюджетом медичним буде дупа повна.
Hotab написав:stm , платная подписка. Нет ссылки на "срану"?
Там для страны плохой график... Иноагенты прямо намекают когда у страны всё хорошо, но статистика почему-то 6 месяцев 2021 года считает общую смертность за 2020 год и только к июлю выдаёт её, то реальность печалит... Серый - официальная смертность от подтверждённого ковида. Красный график - пандемия соплей и пыли...