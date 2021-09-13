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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3701370237033704 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51 Мені вже зробили щеплення 65% 33 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 51 Додано: Сер 15 вер, 2021 10:23

МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються



Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів. Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуютьсяРозмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів. fler

Повідомлень: 2021 З нами з: 07.08.09 Подякував: 589 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 10:29 stm написав: fler написав: stm написав: А что же там в Африке спрашивали они. А там +800% смертность отвечали иноагенты )))

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates А что же там в Африке спрашивали они. А там +800% смертность отвечали иноагенты )))



По этой ссылке ничего подобного нет об Африке, ну или где-то глубоко запрятано По этой ссылке ничего подобного нет об Африке, ну или где-то глубоко запрятано

Да, Флер, глубоко от Вас...

Да, Флер, глубоко от Вас...



Stm, ничего, что по странам Африки вакцинация как бы неоднородна? Например, в Марокко вакцинировано около 50% населения, но смертность обгоняет Кению во много раз Поэтому ваши +800% по Африке - это средняя по больнице. Тщательнее надо, тщательнее, как ваш наставник велит... Stm, ничего, что по странам Африки вакцинация как бы неоднородна? Например, в Марокко вакцинировано около 50% населения, но смертность обгоняет Кению во много разПоэтому ваши +800% по Африке - это средняя по больнице. Тщательнее надо, тщательнее, как ваш наставник велит... fler

Повідомлень: 2021 З нами з: 07.08.09 Подякував: 589 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 10:58 fler написав:

Stm, ничего, что по странам Африки вакцинация как бы неоднородна? Например, в Марокко вакцинировано около 50% населения, но смертность обгоняет Кению во много раз Поэтому ваши +800% по Африке - это средняя по больнице. Тщательнее надо, тщательнее, как ваш наставник велит... Stm, ничего, что по странам Африки вакцинация как бы неоднородна? Например, в Марокко вакцинировано около 50% населения, но смертность обгоняет Кению во много разПоэтому ваши +800% по Африке - это средняя по больнице. Тщательнее надо, тщательнее, как ваш наставник велит...

Мои со ссылкой. Ваши сравнения из источника можно по Кении и Марокко? Мои со ссылкой. Ваши сравнения из источника можно по Кении и Марокко? stm

Повідомлень: 3007 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3701370237033704 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7718 7308209

ЛОБ Пон 13 вер, 2021 12:45