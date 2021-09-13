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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:23
Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.
МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:29
Stm, ничего, что по странам Африки вакцинация как бы неоднородна? Например, в Марокко вакцинировано около 50% населения, но смертность обгоняет Кению во много раз
Поэтому ваши +800% по Африке - это средняя по больнице. Тщательнее надо, тщательнее, как ваш наставник велит...
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fler
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:58
fler написав:
Stm, ничего, что по странам Африки вакцинация как бы неоднородна? Например, в Марокко вакцинировано около 50% населения, но смертность обгоняет Кению во много раз
Поэтому ваши +800% по Африке - это средняя по больнице. Тщательнее надо, тщательнее, как ваш наставник велит...
Мои со ссылкой. Ваши сравнения из источника можно по Кении и Марокко?
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