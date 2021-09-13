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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:23
Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.
МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.
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fler
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:29
Stm, ничего, что по странам Африки вакцинация как бы неоднородна? Например, в Марокко вакцинировано около 50% населения, но смертность обгоняет Кению во много раз
Поэтому ваши +800% по Африке - это средняя по больнице. Тщательнее надо, тщательнее, как ваш наставник велит...
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fler
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:58
fler написав:
Stm, ничего, что по странам Африки вакцинация как бы неоднородна? Например, в Марокко вакцинировано около 50% населения, но смертность обгоняет Кению во много раз
Поэтому ваши +800% по Африке - это средняя по больнице. Тщательнее надо, тщательнее, как ваш наставник велит...
Мои со ссылкой. Ваши сравнения из источника можно по Кении и Марокко?
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stm
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:38
В Ізраїлі від COVID-19 помер Хай Шаулян - відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомляє місцеве видання The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson у Холоне через коронавірус.
Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під гаслом: "Епідемії немає - вакцина не потрібна і небезпечна".
Раніше Шаулян виклав у соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації. Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".
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Xenon
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:42
Xenon написав:
В Ізраїлі від COVID-19 помер Хай Шаулян - відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомляє місцеве видання The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson у Холоне через коронавірус.
Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під гаслом: "Епідемії немає - вакцина не потрібна і небезпечна".
Раніше Шаулян виклав у соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації. Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".
Імхо, їх навмисно вбивають ((((
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change_pm
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:47
change_pm написав: Xenon написав:
В Ізраїлі від COVID-19 помер Хай Шаулян - відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомляє місцеве видання The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson у Холоне через коронавірус.
Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під гаслом: "Епідемії немає - вакцина не потрібна і небезпечна".
Раніше Шаулян виклав у соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації. Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".
Імхо, їх навмисно вбивають ((((
Да, чендж, они ж очень известные в особо узких кругах...
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stm
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Додано: Сер 15 вер, 2021 12:03
change_pm написав:
Імхо, їх навмисно вбивають ((((
Флер насторожилась)
fler написав:
Розмовляла з академіком НАНУ вчора.
Ваш, николаевскмй пацанчик? Кличка "академик"?
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Hotab
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Додано: Сер 15 вер, 2021 12:14
Hotab написав: change_pm написав:
Імхо, їх навмисно вбивають ((((
Флер насторожилась)
fler написав:
Розмовляла з академіком НАНУ вчора.
Ваш, николаевскмй пацанчик? Кличка "академик"?
Кличка НАНУ, фамилия - Академик.
После Кивы кто-то еще всерьез верит, что в Украине осталась наука?)))
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antey1969
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Додано: Сер 15 вер, 2021 12:19
1 Кабмін продовжив дію сертифікатів з 180 до 360 днів
Як на мене якось дивно
Ізраїль вже суне по 4тій дозі і йому все мало
2 Банити за алгоритм розрахунку...
Ну забанили, алгоритм не зник
Отже
Кількість смертей за добу(500 діб)
Всі причини-1750
Серцево судинні-800
Нещасні випадки-100
Ковід-80
При цьому, в подальшому кількість подобова смертей від ковіду буде падати і з рік впаде до 50....
А 100 від нещасних випадків так і залишиться
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Додано: Сер 15 вер, 2021 12:20
fler написав:
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком.
І що лікував, точніше кого "вбивав" антібіотиками?
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d44
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