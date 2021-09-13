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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3702370337043705>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
Мені вже зробили щеплення
65%
33
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
10%
5
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:23

Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.
МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються :wink:

Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:29

  stm написав:
  fler написав:
  stm написав:А что же там в Африке спрашивали они. А там +800% смертность отвечали иноагенты )))
https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates


По этой ссылке ничего подобного нет об Африке, ну или где-то глубоко запрятано :roll:

Да, Флер, глубоко от Вас...
Зображення


Stm, ничего, что по странам Африки вакцинация как бы неоднородна? Например, в Марокко вакцинировано около 50% населения, но смертность обгоняет Кению во много раз :roll: Поэтому ваши +800% по Африке - это средняя по больнице. Тщательнее надо, тщательнее, как ваш наставник велит...
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:58

  fler написав:
Stm, ничего, что по странам Африки вакцинация как бы неоднородна? Например, в Марокко вакцинировано около 50% населения, но смертность обгоняет Кению во много раз :roll: Поэтому ваши +800% по Африке - это средняя по больнице. Тщательнее надо, тщательнее, как ваш наставник велит...

Мои со ссылкой. Ваши сравнения из источника можно по Кении и Марокко?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:38

В Ізраїлі від COVID-19 помер Хай Шаулян - відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомляє місцеве видання The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson у Холоне через коронавірус.

Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під гаслом: "Епідемії немає - вакцина не потрібна і небезпечна".

Раніше Шаулян виклав у соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації. Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:42

  Xenon написав:
В Ізраїлі від COVID-19 помер Хай Шаулян - відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомляє місцеве видання The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson у Холоне через коронавірус.

Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під гаслом: "Епідемії немає - вакцина не потрібна і небезпечна".

Раніше Шаулян виклав у соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації. Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".

Імхо, їх навмисно вбивають ((((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:47

  change_pm написав:
  Xenon написав:
В Ізраїлі від COVID-19 помер Хай Шаулян - відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомляє місцеве видання The Jerusalem Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson у Холоне через коронавірус.

Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під гаслом: "Епідемії немає - вакцина не потрібна і небезпечна".

Раніше Шаулян виклав у соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації. Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".

Імхо, їх навмисно вбивають ((((

Да, чендж, они ж очень известные в особо узких кругах...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Імхо, їх навмисно вбивають ((((


Флер насторожилась)
  fler написав:Розмовляла з академіком НАНУ вчора.

Ваш, николаевскмй пацанчик? Кличка "академик"? :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:14

  Hotab написав:
  change_pm написав:Імхо, їх навмисно вбивають ((((


Флер насторожилась)
  fler написав:Розмовляла з академіком НАНУ вчора.

Ваш, николаевскмй пацанчик? Кличка "академик"? :mrgreen:

Кличка НАНУ, фамилия - Академик.
После Кивы кто-то еще всерьез верит, что в Украине осталась наука?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

1 Кабмін продовжив дію сертифікатів з 180 до 360 днів
Як на мене якось дивно
Ізраїль вже суне по 4тій дозі і йому все мало
2 Банити за алгоритм розрахунку...
Ну забанили, алгоритм не зник
Отже
Кількість смертей за добу(500 діб)
Всі причини-1750
Серцево судинні-800
Нещасні випадки-100
Ковід-80

При цьому, в подальшому кількість подобова смертей від ковіду буде падати і з рік впаде до 50....
А 100 від нещасних випадків так і залишиться
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком.
І що лікував, точніше кого "вбивав" антібіотиками?
d44
 
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Пон 13 вер, 2021 12:45
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