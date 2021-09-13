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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:29
antey1969 написав: Hotab написав: change_pm написав:
Імхо, їх навмисно вбивають ((((
Флер насторожилась)
fler написав:
Розмовляла з академіком НАНУ вчора.
Ваш, николаевскмй пацанчик? Кличка "академик"?
Кличка НАНУ, фамилия - Академик.
После Кивы кто-то еще всерьез верит, что в Украине осталась наука?)))
Да, после Кивы наука уже не та... Он ещё адвокатское получает... Талант. И это ж всё на украинском языке, представляете...
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Додано: Сер 15 вер, 2021 12:54
fler написав:
Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.
МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.
Навіть якщо так вважаєте, то отримайте щеплення Короноваком за традиційною технологією. *Вбитий* вірус Вам не нашкодить точно.
А там може ще потім схочете бустерним Пфайзером *заполироваться*))
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Додано: Сер 15 вер, 2021 12:59
detroytred написав: fler написав:
Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.
МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.
Навіть якщо так вважаєте, то отримайте щеплення Короноваком за традиційною технологією. *Вбитий* вірус Вам не нашкодить точно.
А там може ще потім схочете бустерним Пфайзером *заполироваться*))
Флер у нас тут для другого. Мы вот обсудили уже прирост США, немалую долю которого даёт штат Техас, обсудили Италию и Францию, что абсолютно одинаково идут после 60% вакцинации. Африку вот тоже.
Теперь вот неоднородность Кению и Марокко обсудим и перейдём ещё к какой стране... В перерывах переживая за рождаемость, +66% сердечников и эпидемию туберкулёза в Украине. И на соседней РФ почему-то никогда ни Флер, ни Рома-Яма смотреть не хотят, так неожиданно странно )))
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Додано: Сер 15 вер, 2021 13:01
d44 написав: fler написав:
Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком.
І що лікував, точніше кого "вбивав" антібіотиками?
Он на других порошках плотно сидит)))
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Додано: Сер 15 вер, 2021 13:01
budivelnik написав:
Банити за алгоритм розрахунку
Вспоминаем историю про кота и тапки. Ну конечно за "алгоритм", за что ещё. Не за оскорблялки же. Конечно нет!
budivelnik написав:
При цьому, в подальшому кількість подобова смертей від ковіду буде падати і з рік впаде до 50....
И что нам делать с этой информацией?Колысь впаде. Сейчас значит пусть по 800-тыщенке в день выкашивает? Как в апреле.
И песенка о "3-5 місяців не дожили" в рифму никак не может попасть.Неь провалов смертности. Ни через 3 месяца после вспышки (апрельской) , ни через 10 (после осенней) . Наверное таки провал будет через годы. Как и говорят умные люди, которые заявляют об уменьшении срока жизни умерших от Ковид на 5-8 лет.
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