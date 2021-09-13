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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3702370337043705 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51 Мені вже зробили щеплення 65% 33 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 10% 5 Всього голосів : 51 Додано: Сер 15 вер, 2021 12:29 antey1969 написав: Hotab написав: change_pm написав: Імхо, їх навмисно вбивають (((( Імхо, їх навмисно вбивають ((((



Флер насторожилась)

fler написав: Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Розмовляла з академіком НАНУ вчора.

Ваш, николаевскмй пацанчик? Кличка "академик"? Флер насторожилась)Ваш, николаевскмй пацанчик? Кличка "академик"?

Кличка НАНУ, фамилия - Академик.

После Кивы кто-то еще всерьез верит, что в Украине осталась наука?))) Кличка НАНУ, фамилия - Академик.После Кивы кто-то еще всерьез верит, что в Украине осталась наука?)))

Да, после Кивы наука уже не та... Он ещё адвокатское получает... Талант. И это ж всё на украинском языке, представляете... Да, после Кивы наука уже не та... Он ещё адвокатское получает... Талант. И это ж всё на украинском языке, представляете... stm

Повідомлень: 3010 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 12:54 fler написав: Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.

МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються



Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів. Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуютьсяРозмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.

Навіть якщо так вважаєте, то отримайте щеплення Короноваком за традиційною технологією. *Вбитий* вірус Вам не нашкодить точно.



А там може ще потім схочете бустерним Пфайзером *заполироваться*)) Навіть якщо так вважаєте, то отримайте щеплення Короноваком за традиційною технологією. *Вбитий* вірус Вам не нашкодить точно.А там може ще потім схочете бустерним Пфайзером *заполироваться*)) detroytred

Повідомлень: 24600 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 12:59 detroytred написав: fler написав: Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.

МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються



Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів. Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуютьсяРозмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів.

Навіть якщо так вважаєте, то отримайте щеплення Короноваком за традиційною технологією. *Вбитий* вірус Вам не нашкодить точно.



А там може ще потім схочете бустерним Пфайзером *заполироваться*)) Навіть якщо так вважаєте, то отримайте щеплення Короноваком за традиційною технологією. *Вбитий* вірус Вам не нашкодить точно.А там може ще потім схочете бустерним Пфайзером *заполироваться*))

Флер у нас тут для другого. Мы вот обсудили уже прирост США, немалую долю которого даёт штат Техас, обсудили Италию и Францию, что абсолютно одинаково идут после 60% вакцинации. Африку вот тоже.

Теперь вот неоднородность Кению и Марокко обсудим и перейдём ещё к какой стране... В перерывах переживая за рождаемость, +66% сердечников и эпидемию туберкулёза в Украине. И на соседней РФ почему-то никогда ни Флер, ни Рома-Яма смотреть не хотят, так неожиданно странно ))) Флер у нас тут для другого. Мы вот обсудили уже прирост США, немалую долю которого даёт штат Техас, обсудили Италию и Францию, что абсолютно одинаково идут после 60% вакцинации. Африку вот тоже.Теперь вот неоднородность Кению и Марокко обсудим и перейдём ещё к какой стране... В перерывах переживая за рождаемость, +66% сердечников и эпидемию туберкулёза в Украине. И на соседней РФ почему-то никогда ни Флер, ни Рома-Яма смотреть не хотят, так неожиданно странно ))) stm

Повідомлень: 3010 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 13:01 d44 написав: fler написав: Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. І що лікував, точніше кого "вбивав" антібіотиками? І що лікував, точніше кого "вбивав" антібіотиками?

Он на других порошках плотно сидит))) Он на других порошках плотно сидит))) antey1969 1

Повідомлень: 10811 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1412 раз. Подякували: 3151 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 13:01 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Банити за алгоритм розрахунку Банити за алгоритм розрахунку

Вспоминаем историю про кота и тапки. Ну конечно за "алгоритм", за что ещё. Не за оскорблялки же. Конечно нет!

budivelnik написав: При цьому, в подальшому кількість подобова смертей від ковіду буде падати і з рік впаде до 50.... При цьому, в подальшому кількість подобова смертей від ковіду буде падати і з рік впаде до 50....

И что нам делать с этой информацией?Колысь впаде. Сейчас значит пусть по 800-тыщенке в день выкашивает? Как в апреле.



И песенка о "3-5 місяців не дожили" в рифму никак не может попасть.Неь провалов смертности. Ни через 3 месяца после вспышки (апрельской) , ни через 10 (после осенней) . Наверное таки провал будет через годы. Как и говорят умные люди, которые заявляют об уменьшении срока жизни умерших от Ковид на 5-8 лет. Вспоминаем историю про кота и тапки. Ну конечно за "алгоритм", за что ещё. Не за оскорблялки же. Конечно нет!И что нам делать с этой информацией?Колысь впаде. Сейчас значит пусть по 800-тыщенке в день выкашивает? Как в апреле.И песенка о "3-5 місяців не дожили" в рифму никак не может попасть.Неь провалов смертности. Ни через 3 месяца после вспышки (апрельской) , ни через 10 (после осенней) . Наверное таки провал будет через годы. Как и говорят умные люди, которые заявляют об уменьшении срока жизни умерших от Ковид на 5-8 лет. Hotab

Повідомлень: 4683 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1358 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 14:07 Американські медики припустили, що штам «Дельта» розвивається циклічно, фазами тривалістю в два місяці. За їхніми словами, такий спад може бути перепочинком перед більшим сплеском, початком нової хвилі коронавірусу в кінці 2021 року.



Як пояснив епідеміолог з Університету Міннесоти Майкл Остерхольм, вчені досі знаходяться в «печерній епосі» в розумінні розвитку Covid-19. Вони висунули кілька припущень. Перше з них говорить, що деякі люди можуть бути більш уразливі для певних штамів. Як тільки всі вони будуть інфіковані, вірус почне відступати.



«Друга теорія полягає в тому, що вірусу потрібно близько двох місяців для проходження через групу людей на конкретній місцевості. Потім він перестає поширюватися до тих пір, поки люди не вийдуть «за межі кола». Наприклад, не почнуть подорожувати», – додав він.

Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/amerikanski-biologi-prognozuyut-ciklichniy-rozvitok-delta-shtamu-covid-19-780699.html Повний текст читайте тут: ЛАД 2 Повідомлень: 19554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4834 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 вер, 2021 14:26 fler написав: Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.

МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуються



Розмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але не бачу сенсу тут повторювати, адже посилання на подібні дослідження вже давалися багато разів. Отримала смс, відправник MOZ пише: Вакцинація від ковид-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення та захистіть себе.МОЗ піклується про наше здоров'я, а також про вакцини, що псуютьсяРозмовляла з академіком НАНУ вчора. Каже, що перехворів, вилікувався за 2 тижні без госпіталізації, але з антибіотиком. Щодо вакцинації розмовляв з провідними лікарями, яким довіряє, від них почув, що мрнк-вакцини пригнічують власний імунітет. Він пояснив мені, як саме це відбувається, але

А Вы бы повторили.

Вдруг до всех наконец дойдёт.

А то всё намёками да намёками. А Вы бы повторили.Вдруг до всех наконец дойдёт.А то всё намёками да намёками. ЛАД 2 Повідомлень: 19554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4834 раз. Подякували: 4473 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3702370337043705 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 13 вер, 2021 12:45